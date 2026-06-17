কলকাতায় গ্রেফতার উদয়ন গুহ, নিয়ে যাওয়া হবে উত্তরবঙ্গে

কলকাতায় গ্রেফতার উদয়ন গুহ, নিয়ে যাওয়া হবে উত্তরবঙ্গে
এদিন ফুলবাগানের ফ্ল্যাট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাঁকে ফুলবাগান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ পুরনো একটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে উদয়নকে ৷
Published : June 17, 2026 at 1:56 PM IST
কলকাতা, 17 জুন: গ্রেফতার হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ৷ পুরনো একটি মামলায় বুধবার তাঁকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করে কোচবিহার থানার পুলিশ ৷ একসময়ে তৃণমূলের দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়নকে এদিন ফুলবাগানের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাঁকে ফুলবাগান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
দীর্ঘদিনের একটি মামলার তদন্তের সূত্র ধরে বুধবার কলকাতার ফুলবাগান এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে কোচবিহার থানার পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফুলবাগান থানায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁকে উত্তরবঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে ।
পুলিশের দাবি, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের পর কোচবিহার জেলায় সংঘটিত ভোট-পরবর্তী হিংসার একাধিক অভিযোগের তদন্ত চলছিল । সেই তদন্তে উদয়ন গুহের নাম উঠে আসায় তাঁর বিরুদ্ধে এবার পদক্ষেপ করা হল । তদন্তকারী সংস্থার মতে, নির্বাচনের পর ঘটা কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, উদয়ন গুহ দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারের দিনহাটা কেন্দ্রের রাজনীতিতে অন্যতম পরিচিত মুখ । তিনি রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরে যাওয়ার পর থেকেই তিনি কোচবিহার ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন ৷ তার পর থেকে তিনি কলকাতাতেই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ রাজনৈতিক মহলে তাঁর গ্রেফতারিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ ছাড়াও উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তও বিভিন্ন স্তরে চলছে । যদিও বর্তমান গ্রেফতারির সঙ্গে সেই মামলাগুলির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশের তরফে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি ।
অন্যদিকে, গ্রেফতারের পর উদয়ন গুহ পুলিশি পদক্ষেপের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । ফুলবাগান থানায় নিয়ে যাওয়ার পর তিনি দাবি করেন, যে মামলার ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই মামলায় তিনি পূর্বেই আগাম জামিন নিয়েছিলেন । তাঁর অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অনৈতিক ও বেআইনি ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে । সূত্রের খবর, তিনি বিষয়টি আইনি পথে চ্যালেঞ্জ করবেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন ৷
কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকেও তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত মন্তব্য করা হয়নি । তবে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বক্তব্য, মামলার নথি ও প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে । আগামী দিনে জিজ্ঞাসাবাদ এবং আদালতে পেশের পর মামলার তদন্ত কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ।