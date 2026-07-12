অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে ঋত-শিবিরে যোগ, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল রাজ্য় কমিটিতে

অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে ঋত-শিবিরে যোগ, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল রাজ্য় কমিটিতে
তৃণমূল সরকারে মন্ত্রী ছিলেন ৷ তিনবার বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছেন ৷ এসব এখন অতীত ৷ কিছুদিন অন্তরালে থেকে ফিরেছেন তৃণমূলের ঋতব্রত-শিবিরে ৷
Published : July 12, 2026 at 7:03 PM IST
মালদা, 12 জুলাই: তিনি তিনবারের বিধায়ক ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সদস্যও ছিলেন ৷ কিন্তু ছাব্বিশের নির্বাচনে দল তাঁর বদলে আইপ্যাকের রিপোর্টের ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশের এক প্রোমোটারকে টিকিট দিয়েছিল ৷
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই নিজেকে গৃহবন্দি করে ফেলেছিলেন মালদার দাপুটে নেতা তজমুল হোসেন ৷ এতদিন তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি ৷ ভোটের আগে নিজের ঘনিষ্ঠদের জানিয়েছিলেন, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার ৷ টাকার বিনিময়ে এক বহিরাগত ব্যবসায়ীকে প্রার্থী করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শেষে শনিবার প্রকাশ্যে দেখা মিলেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল হোসেনের ৷
তবে মালদায় নয়, কলকাতায় ৷ বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল শিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি ৷ ওই শিবিরের প্রধান মুখপাত্র, চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তোলা তাঁর ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সেই ছবি দেখেই প্রশ্ন উঠেছে, এবার কি মালতিপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সীও ঋত শিবিরে যোগ দেবেন ?
এই মুহূর্তে তৃণমূলের দুই শিবির ৷ দাবি আদায় করতে দুপক্ষই আদালতে গিয়েছে ৷ প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে নেতাদের মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতি সরগরম ৷ প্রায় নিত্যদিনই মমতা শিবিরের আয়তন কমে যাওয়ার খবর সামনে আসছে ৷ শক্তি বাড়ছে ঋত শিবিরের ৷ মালদার ছয় তৃণমূল বিধায়কের মধ্যে ইতিমধ্যে চারজন নয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন ৷ বাকি রয়েছেন আবদুর রহিম বক্সী ও হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক মতিবুর রহমান ৷
সূত্রের খবর, এই দু’জনও ঋতব্রত শিবিরের দিকে পা বাড়িয়ে রেখেছেন ৷ এখন শুধু জল মাপার পালা ৷ পাশাপাশি বিজেপি যোগের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না ৷ ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তজমুল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠও হয়ে উঠেছিলেন তিনি ৷ তাঁকে একাধিক দফতরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী ৷ কিন্তু তারপরও এবারের ভোটে দল তাঁকে টিকিট দেয়নি ৷ এতে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি ৷
হরিশ্চন্দ্রপুরের স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের একাংশের দাবি, নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মতিবুর রহমানকে হারাতে সবরকম চেষ্টা করেছিলেন তজমুল ৷ কিন্তু মতিবুরের জয় আটকাতে পারেননি ৷ এতে তাঁর অবসাদ আরও বাড়ে ৷ তিনি অন্তরালে চলে যান ৷ তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যাচ্ছে, দিন তিনেক আগে তাঁকে ফোন করেন ঋতব্রত ৷ কলকাতায় ডেকে পাঠান ৷ এরপরেই কলকাতায় গিয়ে ঋতব্রতর সঙ্গে দেখা করেন তজমুল ৷ তাঁকে নিজের শিবিরের রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেন ঋতব্রত ৷কলকাতা থেকে তজমুল বলেন, “দলের সবাই ঋতব্রতর শিবিরে চলে যাচ্ছে ৷ তাই আমিও গেলাম ৷ এখানে আমি যথেষ্ট সম্মান পেয়েছি ৷ আমাকে রাজ্য কমিটির সদস্য করা হয়েছে ৷ কিছুদিন ধরে প্রাপ্য সম্মানটুকুই পাচ্ছিলাম না ৷ এখন খুব ভালো লাগছে ৷"