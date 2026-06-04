'মানুষ আমাকে সরিয়ে দিয়েছে', রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর

'মানুষ আমাকে সরিয়ে দিয়েছে', রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর
বিধানসভা ভোটে বিপর্যস্ত তৃণমূল ৷ এর মধ্যে দলে ভাঙন ধরেছে ৷ এই আবহে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৷
Published : June 4, 2026 at 9:32 PM IST
কোন্নগর, 4 জুন: তৃণমূলের পরাজয় থেকে শুরু করে একমাসের মধ্যে দলে ভাঙন ৷ এই সঙ্কটের মধ্য়ে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৷ রাজনীতির মূল লক্ষ্য যে মানুষের উন্নয়ন হওয়া উচিত, সেই কথা বারবার তুলে ধরেছেন তিনি ৷ তাঁর অভিযোগ, বাংলায় বহু বছর ধরেই রাজনৈতিক হিংসা, প্রতিহিংসা, কুৎসা এবং অশালীনতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে । তাই তাঁর এমন সিদ্ধান্ত ৷
প্রাক্তন তৃণমূল মন্ত্রীর কথায়, “রাজনীতি মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য হওয়া উচিত ৷ কিন্তু এখানে রাজনীতি মানেই সংঘাত, প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধ ৷ এই সংস্কৃতির সঙ্গে আমি নিজেকে আর যুক্ত রাখতে চাই না ৷”
তিনি জানালেন এই সংস্কৃতি বাম আমল থেকে শুরু হয়েছে এবং ক্রমশ বাড়ছে ৷ স্নেহাশিস বলেন, "কুৎসা, অপ্রচার ও অশালীনতার এই রাজনীতির মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না ৷ নিজেকে সেট করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ মানুষ আমাকে সরিয়ে দিয়েছে ৷ কোনও দায়-দায়িত্বে নেই ৷ তাই রাজনীতি থেকে সরে যাওয়া ও অবসর নেওয়া উচিত বলে মনে করি ৷"
আগামী দিনে লেখালেখি, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশের মাধ্যমে জনপরিসরে সক্রিয় থাকবেন তৃণমূল নেতা ৷ পরিবারকেও সময় দেবেন বলে জানিয়েছেন । পাশাপাশি নতুন সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, "মানুষ যে প্রত্যাশা নিয়ে পরিবর্তন এনেছে, সেই প্রত্যাশা পূরণের দায়িত্ব এখন তাদেরই ৷"
এবার নির্বাচনে হুগলির জাঙ্গীপাড়া বিধানসভায় প্রসেনজিৎ বাগের কাছে মাত্র 862 ভোটে পরাজিত হয়েছেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 1 লক্ষ 1 হাজার 547, যা মোট ভোটের 43.72 শতাংশ ৷ এদিকে প্রসেনজিৎ পেয়েছেন, 44.09 শতাংশ ও 1 লক্ষ 1 হাজার 748 ভোট ৷ 4 মে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে আর রাজনীতির ময়দানে দেখা যায়নি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা কর্মসূচিতেও যাননি তিনি ৷
তবে তিনি বলেন, "দল ত্যাগ না করে তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক হিসাবে থাকতে পারি ৷ দলকে আমি মৌখিক ভাবে জানিয়েছি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যেতে চাই ৷ তৃণমূল করতে গেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কথা বলা, এ রাজনীতি আমি পছন্দ করি না ৷ শুভেন্দু অধিকারী আমাদের দল করতেন, প্রচুর পরিশ্রম করতেন ৷ আজ তিনি জিতেছেন ৷ মানুষ তাঁকে ভোট দিয়েছেন ৷ শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে হবে, এখনই সেটা আমার সঠিক মনে হয় না ৷"
তৃণমূল নেতা জানিয়েছেন, এটা সাময়িক অবসর নয় ৷ স্নেহাশিসের কথায়, "আমার বয়স হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী 10-20 বছর রাজনীতি করতে পারব ৷ রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে থাকব ৷ কিন্তু সক্রিয় রাজনীতি তো অনেক হল, আর নয় ৷"
তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো, নেতৃত্বের সঙ্গে কর্মীদের যোগাযোগ এবং নির্বাচনী পরাজয়ের কারণ নিয়েও খোলামেলা মন্তব্য করেন তিনি ৷ নির্বাচনে দলের পরাজয় প্রসঙ্গে স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, "পরাজয়ের পরে সমালোচনা হওয়াটা স্বাভাবিক ৷" তাঁর মতে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের হয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও জেলা স্তরের নেতৃত্ব এবং সংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে আরও বেশি সরাসরি যোগাযোগ থাকলে ভালো হত ৷ তিনি বলেন, “অভিষেক অভিষেকের মতো চেষ্টা করেছে ৷ তবে জেলা স্তরের নেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আরও বেশি থাকলে ভালো হতো ৷ সেই জায়গাটাই সবচেয়ে বড় খামতি ছিল ৷” তিনি আরও দাবি করেন, দলের অনেক নেতা-কর্মী সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছতে পারতেন না, যা সংগঠনের মধ্যে একটি বড় ঘাটতি তৈরি করেছিল ৷
তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৷ তাঁর মতে, দলের মধ্যে বিধায়ক ও সাংসদদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের পরিসর খুবই সীমিত ছিল ৷ নির্বাচনে পরাজয়ের পর অনেক জনপ্রতিনিধি নিজেদের মতো করে বিরোধী দলনেতা ও অন্যান্য পদ নির্ধারণ করছেন, যা দলের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ বলে তিনি মনে করেন ৷
আই-প্যাক নির্ভর রাজনৈতিক পরিচালনার প্রসঙ্গেও তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন ৷ তাঁর বক্তব্য, দলের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ আরও বেশি থাকলে বর্তমান পরিস্থিতি এতটা জটিল হতো না ৷ মন্ত্রী হিসেবে নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, পরিবহণ দফতরের দায়িত্ব পালনকালে তিনি একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ করেছিলেন ৷ তাঁর দাবি, তাঁর তিন বছরের মেয়াদে দফতরের রাজস্ব প্রায় 2 হাজার কোটি টাকারও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে 4,700 কোটির গণ্ডি অতিক্রম করেছিল ৷