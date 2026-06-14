অভিষেকের থেকে 'সেনাপতির ব্যাটন' কাড়ার আর্জি পার্থর, সরব সাংগঠনিক রদবদলের মাঝেই

অভিষেকের থেকে 'সেনাপতির ব্যাটন' কাড়ার আর্জি পার্থর, সরব সাংগঠনিক রদবদলের মাঝেই
প্রাক্তন হলেও দলের এহেন পরিস্থিতিতে সোশাল মিডিয়ায় সরব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ নেত্রীর সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে কী মত প্রাক্তন মহাসচিবের ?
Published : June 14, 2026 at 10:36 AM IST
কলকাতা, 14 জুন: দলের চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে শীর্ষ নেতৃত্বে রদবদলের দাবি তুলে এবার সরাসরি আসরে নামলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূলের নিলম্বিত নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় । শনিবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় এক সরাসরি সম্প্রচারে এসে দলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর বিস্ফোরক আর্জি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে দলের 'সেনাপতি'র ব্যাটন অবিলম্বে কেড়ে নেওয়া হোক ।
শনিবার সন্ধ্যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে দলের অন্দরে যে ব্যাপক রদবদল ঘটানো হয়েছে, তার প্রেক্ষিতেই পার্থের এই মন্তব্য বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা ।
সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমোর উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে দলের প্রাক্তন মহাসচিব বলেন, "একটা সোজাসুজি প্রশ্ন করি আজকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই আমার প্রশ্ন । আপনি তো এত কিছু পুনর্গঠিত করছেন । তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ সম্পাদক পদকে কেন পুনর্গঠন করছেন না ?"
তাঁর স্পষ্ট পরামর্শ, অভিষেককে সর্বভারতীয় পদ থেকে সরিয়ে শুধুমাত্র লোকসভার দায়িত্ব দেওয়া হোক এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দলের হাল ধরুন । পার্থের কথায়, "অন্তত তাঁকে পাশে বসিয়ে রাখুন । কিন্তু তার হাত থেকে সেনাপতির দণ্ডটি কেড়ে নিন । যথেষ্ট লোক আছে, এখন বিপদের মুখে সৌগত রায়কে দিয়ে বলাতে হচ্ছে সাংগঠনিক পরিবর্তনের কথা । পরিবর্তন যদি সত্যিকারের করতে চান, যদি আপামর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের মনের কথা জানতে চান, তাহলে পুনর্গঠিত করুন সব কিছু ।"
তৃণমূলের অন্দরের এই ডামাডোলের মাঝেই দলের 'সর্বভারতীয়' তকমা নিয়েও চরম কটাক্ষ করেন একসময়ের দাপুটে এই নেতা । তিনি স্পষ্ট জানান, বাংলায় দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে সর্বভারতীয় পদের কোনও যৌক্তিকতা থাকে না । দলনেত্রীর উদ্দেশে তাঁর আক্ষেপ, "সর্বভারতীয় বলে আর কিছু নেই । যদি পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস না থাকে, তাহলে তার সর্বভারতীয় পদ রেখে লাভ কী আছে । আমি অবাক হচ্ছি সব পরিবর্তন করছেন, কিন্তু আপনি জেদ করে, এই পরিবর্তনটা করছেন না । যেটা অবশ্যম্ভাবী, যেটা আপনার দলকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে । যেটা সাধারণ মানুষকে তৃণমূলমুখী করতে পারে ।"
এদিনের কর্মসমিতির বৈঠকে যুব তৃণমূলের সংগঠনেও বড়সড় রদবদল করা হয়েছে । বিদ্রোহী নেত্রী তথা যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষকে যুব সভানেত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিনেতা অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়কে । এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করে পার্থ দাবি করেন, স্রেফ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে সংগঠন বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা চলছে ।
তাঁর কথায়, "এত পরিবর্তন হচ্ছে, সায়নীর জায়গায় এমন একজনকে আনা হয়েছে যে জেলার রাজনীতিতেই সফল হয়নি । সেই অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হল । অথচ অনেক গ্রামের ছেলেরা আছে, জেলার ছেলেরা আছে, যারা প্রাণপাত করে এই যুব তৃণমূল কংগ্রেসকে আজও সচল রেখেছে । তাদের কথা উপেক্ষিত হল ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের পিছনে পুরনো ক্ষোভের ইন্ধন থাকা অস্বাভাবিক নয় । প্রসঙ্গত, 2022 সালে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি পার্থকে গ্রেফতার করে । সেই সময় তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের জোড়া ফ্ল্যাট থেকে নগদ পঞ্চাশ কোটি টাকারও বেশি উদ্ধার হয়েছিল । এই ঘটনার জেরে প্রবল অস্বস্তিতে পড়া দল কড়া পদক্ষেপ করে এবং খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই পার্থকে দল থেকে নিলম্বিত করা হয় ।
গত বছরের নভেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি পেলেও ঘাসফুলের দরজা তাঁর জন্য আর খোলেনি । বর্তমানে দলের এই ঘোর দুর্দিনে অভিষেকের বিরুদ্ধেই তাই নিলম্বিত পার্থ নিজের জমানো ক্ষোভ উগরে দিলেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ।
গত 4 মে রাজ্যে বিজেপির কাছে ধরাশায়ী হওয়ার পর থেকেই ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে । একের পর এক নেতা ও জনপ্রতিনিধি দল ছাড়ছেন । প্রথমদিকে পরিষদীয় দল এবং পরবর্তীকালে সংসদীয় দলের রাশও ক্রমশ তৃণমূল নেত্রীর হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে ।
দলের এই লাগাতার রক্তক্ষরণ এবং প্রবল দুর্দিনে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে বর্তমান সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব । এই পরিস্থিতি সামাল দিতে শনিবার কর্মসমিতির বৈঠকে দলের খোলনলচে বদলানোর একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । আর সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শনিবার রাতের ফেসবুক লাইভে অভিষেকের পদত্যাগ দাবি করেন পার্থ ।