সমস্ত পদ থেকে সরে দাঁড়াতে মমতাকে চিঠি, তৃণমূল ছাড়লেন মানস
ভাঙন অব্যাহত তৃণমূলে ৷ এবার ঘাসফুল থেকে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া ৷ তবে রাজনীতি ছাড়ছেন না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি ৷
Published : June 14, 2026 at 7:13 AM IST
কলকাতা, 14 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূল ছাড়ার হিরিক পড়ে গিয়েছে ৷ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে দল ছাড়ছেন একের পর এক হেভিওয়েট নেতা ৷ এবার সেই তালিকায় সংযোজন হল নতুন নাম মানস ভুঁইয়া ৷ প্রাক্তন মন্ত্রী শনিবার দল ছাড়ার কথা জানান ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তিনি জানান, দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে দলের সদস্যপদ-সহ সমস্ত সাংগঠনিক পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন ।
কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতা মানস ভুঁইয়া 2016 সালে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন । তিনি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং কেন্দ্র থেকে সাতবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ৷ এর মধ্যে ছয়বারই তিনি কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন ।
পিটিআই-কে তিনি বলেন, "একজন রাজনীতিবিদ আমৃত্যু রাজনীতিবিদই থাকেন । শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি সবং এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য কাজ করে যাব ।" তবে তৃণমূল ছাড়ার কারণ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ।
বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা আছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে এই প্রবীণ নেতা বলেন, "আমি এখনও সে বিষয়ে ভাবিনি । পরে সিদ্ধান্ত নেব ।"
উল্লেখ্য, 2021 সালের নির্বাচনে সবং কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হলেও, পরবর্তী নির্বাচনে (2026-এর নির্বাচনে) একই কেন্দ্রে বিজেপির অমল কুমার পান্ডার কাছে 11 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হন তিনি ।
এরপর 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনেও মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু বিজেপির তৎকালীন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কাছে পরাজিত হন ।
মানস ভুঁইয়া 2021 সাল পর্যন্ত তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন । এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় তাঁকে সেচ ও জলপথ, ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্প এবং বস্ত্র দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ।
এদিন দল ছাড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রায় 20 দিন আগে তাঁর মুখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা শোনা গিয়েছিল ৷ বলেছিলেন,"ওঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখে আমি গর্বিত হই ৷" সেই ঘটনার পর থেকেই জল্পনা ছিল ৷ অবশেষে এদিন তৃণমূল ছাড়ার ঘোষণা করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ৷
যদিও তৃণমূল ছাড়লেও রাজনীতি থেকে দূরে যাচ্ছেন না তা স্পষ্টতই জানিয়েছেন মানস ভুঁইয়া ৷ তবে রাজ্যের বর্তমান শাসকদলে নাম লেখান নাকি কংগ্রেসে ঘর ওয়াপসি করেন তা দেখা কেবল সময়ের অপেক্ষা ৷