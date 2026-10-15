প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ কলকাতা হাইকোর্টে
Indranil Sen Anticipatory Bail Plea: বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রীর সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য খতিয়ে দেখার পর এই নির্দেশ দেন ৷
Published : October 15, 2026 at 2:56 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর ঠিক মুখে বিপাকে পড়লেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ৷ তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই নির্দেশ দিয়েছেন ৷
যে মামলায় ইন্দ্রনীলের আগাম জামিন খারিজ হল, সেই একই মামলায় নাম রয়েছে মাস আর্ট নামে একটি সংস্থার সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি বোসের ৷ তিনিও কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন ৷ তাঁরও আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত ৷
মাস আর্ট নামে ওই সংস্থাটি ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রী মধুছন্দা সেনের ৷ ইন্দ্রনীল ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইউনেস্কোর নাম ও লোগো বেআইনিভাবে ব্যবহার করে দুর্গাপুজোর ‘প্রিভিউ শো’ এবং ‘প্রিভিলেজড প্রি-পুজো এন্ট্রি’ টিকিট বিক্রি করেন তাঁরা ৷ সেই নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয় কলকাতার বউবাজার থানায়৷ শুরু হয় তদন্ত ৷
যেহেতু এই ঘটনার সঙ্গে আর্থিক দুর্নীতি জড়িয়ে রয়েছে, তাই আসরে নামে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-ও ৷ ইতিমধ্যে প্রাক্তন মন্ত্রীর কসবার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি ৷ সিজিও-তে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে ইন্দ্রনীল সেনকে ৷ এরই মধ্যে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন মন্ত্রী ৷ এর আগে আদালতের নির্দেশে সাময়িক স্বস্তি পেয়েছিলেন ইন্দ্রনীল ৷ আদালত ইন্দ্রনীল ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথিও চেয়েছিল ৷
বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের শুনানি হয় ৷ সেখানে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেনের মাস আর্ট সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখেন । তারপরই তিনি ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন ৷
ইন্দ্রনীল সেনের আইনজীবী আদালতে বলেন, ‘‘প্রিভিউ শো পুজোর আগে করা হতো । 24টি পুজো কমিটিকে বাছাই করে আয়োজন করা হয় । টিকিটের টাকা নেওয়া হয়েছে । আগে কেউ অভিযোগ করেনি ।’’ কিন্তু অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার সওয়ালে বলেন, ‘‘মন্ত্রীর স্ত্রী ও আরও কয়েকজন একটি সোসাইটি তৈরি করেন মাস আর্ট নামে । তাঁরা কলকাতার 24টি পুজো কমিটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন । 2.9 কোটি টাকার আমরা হদিশ পেয়েছি । আমরা ফরেন্সিক অডিট করেছি । রিপোর্ট হাতে এসেছে । ইউনেস্কোর নামে টিকিট বিক্রি হয়েছে । রেশিও অনুযায়ী টাকা ভাগ হতো । বাকি টাকা এঁদের পকেটে যেত ।’’
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