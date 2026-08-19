'তিনিও তো হোটেলগুলি ঘুরে দেখতে পারেন', অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিমিত্রাকে পাল্টা ফিরহাদের
মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ন'জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় বর্তমান পুরমন্ত্রী প্রাক্তনকে আক্রমণ করলেন ৷
Published : August 19, 2026 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: ফ্রি স্কুল স্ট্রিট এলাকায় হোটেলে বিধ্বংসী আগুনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে দায়ী করেছেন বর্তমান পুর-নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তিনি বলেছিলেন, "বিগত সরকারের সময় এসব অব্যবস্থা হয়েছে। অদূরেই কেএমসি। সেখানকার মেয়রই ছিলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী। সেই অফিস থেকে অনুমতি কী করে দেওয়া হল ? তৎকালীন মেয়রের দফতর লাইসেন্স দিল কী করে ? তাঁর ভূমিকাও দেখা হচ্ছে।" এর পাল্টা ফিরহাদ বলেন, "এটা হল পলিটিক্স ৷ আমি তো বলতে পারি তিনিও হোটেলগুলিতে ঘুরতে পারেন ৷"
ফিরহাদ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "কিছুদিন আগে তারাপীঠে ঘটল ৷ তার আগে দিল্লিতে এবং গুজরাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বিদেশিদের মৃত্যু হয়েছে ৷ এটা আরও দুঃখজনক । আমি মনে করি, দেশজুড়ে এবং বিশেষত কলকাতার হোটেলগুলিতে কী কী থাকা উচিত, তার এসওপি তৈরি করা প্রয়োজন ৷ হোটেল তো অবশ্যই, তার থেকেও বেশি হাসপাতালের জন্য ৷ যেমন কোভিডের সময় গুজরাতের হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল ৷ আমাদের এখানে আমরি এবং স্টিফেনকোর্টে সেরকম ঘটনা ঘটেছে ৷ দমকল বিভাগ কী কী দেখবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর কী কা দেখা প্রয়োজন ৷ তার একটা এসওপি তৈরি করা উচিত ৷
ফিরহাদ যোগ করেন, "আমরা তো পলিসি তৈরি করি ৷ কিন্তু কাজটা করবেন আধিকারিকরা ৷ আবার এক বছর পর এরকম ঘটনা ঘটবে, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দোষারোপ করব সেটা ঠিক নয় ৷ এর থেকে এসওপি তৈরি করে থার্ড পার্টি অডিট করা প্রয়োজন ৷"
বর্তমান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের দায় চাপানো প্রসঙ্গে ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক বলেন, "দোষ দেওয়ার কথা বলতে হলে আমি দিল্লির সরকারকে দেব ৷ বিজেপি আমার বিরুদ্ধে বলবে ৷ এই দোষ দেওয়ায় সমস্যার সমাধান হবে না ৷ এখানে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল ৷ আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট যেমন থার্ড পার্টি আর্কিটেক্ট দিয়ে নজরদারি রাখে, ঠিক সেইরকম দমকল থার্ড পার্টিকে দিয়ে নজর রাখতে পারে ৷ সরকারের কাছে এত কর্মী নেই যে, তাঁদের দিয়ে এই নজরদারি সম্ভব ৷"
বর্তমান পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রার অভিযোগের প্রত্যুত্তরে ফিরহাদ বলেন, "এটা হল পলিটিক্স ৷ আমরি হাসপাতালের সময়ে আমরা উদ্ধার কাজ করেছি, কিন্তু দায় চাপাইনি ৷ স্টিফেন কোর্টে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, এই তো কিছুদিন আগে দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৷ সর্বভারতীয় স্তরে একটা এসওপি থাকা উচিত ৷"
ফিরহাদের কথায়, "দু-তিন মাস নির্বাচনের জন্য কাজ হয়নি ৷ তারপর আরও তিন মাস কেটে গিয়েছে ৷ ছ'মাস হয়ে গেল তিনি (পুরমন্ত্রী) অনেক দৌড়াদৌড়ি করছেন ৷ আমিও তো বলতে পারি, তিনি হোটেলগুলিতে ঘুরতে পারেন ৷ সেটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কারণ কারও পক্ষেই এটা সম্ভব নয় ৷ ট্রেড লাইসেন্স এখন অনলাইনে যে কেউ পেতে পারেন ৷ আর সেটা পাওয়া মানেই অবৈধ কাজ করার অধিকার পেয়ে যাওয়া নয় ৷"
তিনি আরও বলেন, "দমকলের যা লোকবল, তাতে সব জায়গায় ইন্সপেকশন করা সম্ভব নয় ৷ একটি থার্ড পার্টি অডিট সিস্টেম তৈরি করতে হবে ৷ যখন মেছুয়াতে আগুন লেগেছিল, এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম ৷ তারপর কমিটি হয়েছিল, সেখানে রেকমেন্ডেশন করেছিলাম ৷ তারপর তো নির্বাচন এসে গেল ৷ এনিয়ে দমকল কিছু করেছিল কি না জানি না। তবে, একটা থার্ড পার্টি অডিট এবং ক্লিয়ার এসওপি তৈরি করা উচিত বলে মনে করি ৷"