মেসি-কাণ্ডে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে বারাসত আদালতে আবেদন অরূপের
সল্টলেক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবলের যুবরাজ মেসিকে ঘিরে যে বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছিল, তাতে অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছিল ৷
Published : June 1, 2026 at 2:59 PM IST
বারাসত, 1 জুন: যুবভারতীতে মেসি-কাণ্ডে আগেই থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ গ্রেফতারির আশঙ্কায় এবার বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণা-সহ পাঁচটি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ৷ সোমবার তিনি আদালতের কাছে আইনজীবীর মাধ্যমে আগাম জামিনের আবেদন জমা দিয়েছেন ৷
গত ডিসেম্বর মাসে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আসেন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি ৷ ফুটবলের রাজপুত্রকে দেখতে সেদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন দর্শকের ভিড়ে ছাপিয়ে গিয়েছিল ৷ অভিযোগ, এর মধ্যে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর আত্মীয়স্বজন-সহ কাছের লোকেদের ভিড়ে যুবভারতীতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ৷ বিপুল দামে টিকিট কেটেও দর্শকরা মেসিকে দেখতে পারেননি ৷ চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার কারণে মেসি কার্যত নির্ধারিত সময়ের আগেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷ ওই প্রদর্শনীতে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় আয়োজক সংস্থার কর্ণধার শতদ্র দত্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে ৷ পরে অবশ্য তিনি আদালত থেকে জামিন পেয়ে যান ৷
আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর শতদ্র সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির ওই প্রদর্শনীর জন্য তৎকালীন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তাঁর কাছে 22 হাজার কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দাবি করেছিলেন ৷ দাবি মতো টিকিট না দিলে অরূপ প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন ৷ চাপের মুখে সেদিন তিনি প্রাক্তন মন্ত্রীকে তাঁর দাবি মতো সমস্ত টিকিট দিয়েছিলেন ৷ শতদ্রুর দাবি, অরূপ বিশ্বাসের নেওয়া টিকিটের বেশিরভাগ কালোবাজারি হয়েছিল ৷ আর্থিক তছরূপও হয়েছিল ৷
মেসির প্রদর্শনীর আয়োজক সংস্থার কর্ণধার শতদ্রু দত্ত থানায় অরূপ বিশ্বাস-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন ৷ বিধাননগর দক্ষিণ থানা ইতিমধ্যে পাঁচটি ধারায় অরূপের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে ৷ তাতে তোলাবাজি, প্রতারণা, আর্থিক তছরুপ, ভয় দেখানো ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। তারপর থেকে অরূপ গ্রেফতারের আশঙ্কা করছেন ৷ অবশেষে গ্রেফতারি এড়াতে সোমবার বারাসত আদালতে তিনি আগাম জামিনের আবেদন করেছেন।
শতদ্রুর আরও অভিযোগ, মেসির মতো বড় ফুটবল তারকার প্রদর্শনী সফলভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সেদিন পুলিশের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না ৷ বহু মানুষ বিনা অনুমতিতে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন ৷ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর অনুচরদের ভিড়ে সাধারণ দর্শকরা মেসিকে দেখতে পারেননি ৷ অরূপ সেদিন কার্যত মেসির গায়ে লেপ্টে ছিলেন ৷ সেই ক্ষোভে দর্শকদের একাংশ মাঠে ভাঙচুর চালিয়েছিলেন ৷ শুধু তাই নয়, ওই দিন মাঠের বিশৃঙ্খলা ঘিরে অরূপের রাজনৈতিক জীবনেও প্রবল চাপ তৈরি হয় ৷ কার্যত গোটা ঘটনায় তিনিই জনসমক্ষে 'খলনায়ক' হিসেবে সমালোচিত হন ৷
চাপের মুখে তিনি সাদা কাগজে হাতে লিখে দলনেত্রীর কাছে মন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন ৷ শেষ রক্ষা হল না ৷ রাজ্য সরকার বদল হতেই প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল ৷