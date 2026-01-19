বেহালার ফ্ল্যাটে বৃদ্ধাকে কুপিয়ে খুন ! গ্রেফতার প্রাক্তন পরিচারিকা

বেহালার ফ্ল্যাটে বৃদ্ধাকে কুপিয়ে খুন ! গ্রেফতার প্রাক্তন পরিচারিকা
টাকা না-দেওয়ায় ধারাল অস্ত্র দিয়ে বৃদ্ধার উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ৷ মৃতের বুকে ও পেটে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ৷
Published : January 19, 2026 at 7:49 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: বেহালার পর্ণশ্রী থানার বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রোডে বৃদ্ধার নৃশংস খুনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হল এলাকায় ৷ অভিযোগ, ওই বাড়ির প্রাক্তন পরিচারিকা ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছেন অনিতা ঘোষ (64) নামে ওই বৃদ্ধাকে ৷
জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই পর্ণশ্রী 396/9 নম্বর বহুতলের 7 নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দা অনিতা ঘোষ তাঁর স্বামী অরূপ ঘোষের সঙ্গে বসবাস করছিলেন ৷ তাঁর স্বামী বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল ন’টা নাগাদ পর্ণশ্রী থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর আসে ৷ থানার একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ জানা যায়, গুরুতর জখম অবস্থায় অনিতা ঘোষকে তাঁর ছেলে বেহালার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন ৷ তবে, হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ এখনই কিছু বলা সম্ভব নয় ৷" তবে, ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, এ দিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ওই ফ্ল্যাটে আসেন বাড়ির প্রাক্তন পরিচারিকা সঞ্জু সরকার (34) ৷ তিনি পূর্ব বড়িশার বাসিন্দা ৷ ফ্ল্যাটে ঢুকে অনিতা ঘোষের কাছে টাকা চান সঞ্জু ৷ কিন্তু, তাঁকে টাকা দিতে অস্বীকার করেন ওই বৃদ্ধা ৷
অভিযোগ, টাকা দিতে না-চাওয়ায় বচসা জুড়ে দেন সঞ্জু ৷ আর সেই বচসা চলাকালীন ঘরে থাকা একটি ধারাল ছুরি তুলে নিয়ে অতর্কিতে বৃদ্ধার উপর হামলা চালান ওই পরিচারিকা ৷ বৃদ্ধার বুকে ও পেটে একাধিকবার কোপ মারেন ৷ সেই সময় বৃদ্ধা অনিতা ঘোষ প্রতিরোধ করলে, সামান্য আহত হন অভিযুক্ত সঞ্জু সরকারও ৷
রক্তাক্ত অবস্থায় অনিতা ঘোষ মাটিতে লুটিয়ে পড়লে সঞ্জু ঘরের ভিতরে ঢুকে টাকা ও গয়না লুট করে পালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ৷ কিন্তু, ততক্ষণে অনিতা ঘোষের চিৎকারে প্রতিবেশীরা সেখানে চলে আসেন এবং অভিযুক্ত সঞ্জুকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন ৷ পরে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রের খবর, সঞ্জুকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, খুনের কথা স্বীকার করেছেন তিনি ৷
জানা গিয়েছে, অনিতা এবং অরূপ ঘোষের ছেলে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকেন ৷ খবর পেয়ে তিনিও ঘটনাস্থলে আসেন এবং গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ পুলিশ অনিতা ঘোষের দেহ বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ সেই রিপোর্ট এলেই খুনের প্রকৃত কারণ জানা যাবে ৷ এই ঘটনায় পর্ণশ্রী থানায় লুট ও খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ অভিযুক্ত সঞ্জু সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷