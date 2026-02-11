সাইবার প্রতারণার শিকার খোদ প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের ছেলে
দিল্লিতে ফ্ল্যাট খুঁজতে গিয়ে উধাও 30 হাজার টাকা ৷ ওড়িশা থেকে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত ৷
Published : February 11, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: সাইবার জালিয়াতির শিকার এবার খোদ কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মনোজকুমার ভার্মার ছেলে ৷ দিল্লিতে ফ্ল্যাট খুঁজতে গিয়ে উধাও পীয়ুষ ভার্মার 30 হাজার টাকা ৷ ঘটনায় ওড়িশা থেকে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত ৷ ধৃতের নাম রাকেশ প্রধান ৷ সাইবার প্রতারণার জাল যে কতটা বিস্তৃত, তারই প্রমাণ মিলল এই ঘটনায় ।
ইউপিআই আইডির মাধ্যমে প্রতারণা
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার অর্থাৎ 2 ফেব্রুয়ারি লালবাজারের সাইবার ক্রাইম সেলে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বর্তমানে ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি পদে কর্মরত মনোজ ভার্মার ছেলে পীয়ুষ । অভিযোগে তিনি জানান, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতারণার মাধ্যমে 30 হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লিতে । সেখানে ভাড়ায় ফ্ল্যাট খুঁজছিলেন তিনি । তাঁর দাবি, ফ্ল্যাট বুকিংয়ের প্রক্রিয়ায় ইউপিআই আইডি ব্যবহার করে টাকা পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পান তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে অতিরিক্ত 30 হাজার টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে ।
ঘটনার পর তিনি কলকাতায় এসে লালবাজারের সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগ পাওয়ার পর পরই তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখা । প্রযুক্তিগত তথ্য ও ব্যাংক লেনদেনের সূত্র ধরে ওড়িশা থেকে রাকেশ প্রধান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় । তবে ধৃত রাকেশ জেরায় দাবি করেছেন, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছেন দিল্লির দুই ব্যক্তি সঞ্জয় ও অক্ষয় । তাঁদের নির্দেশেই অ্যাকাউন্টে টাকা লেনদেন হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি । বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে থাকা রাকেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা । গোটা চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন চালু
সাইবার অপরাধে বাড়ছে উদ্বেগ ৷ ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ এখন পুলিশের অন্যতম বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে । প্রতিদিনই নানা ধরনের অনলাইন প্রতারণার অভিযোগ জমা পড়ছে সাইবার ক্রাইম বিভাগে । সাধারণ মানুষ থেকে প্রভাবশালী ব্যক্তি কেউই এই জালিয়াতি চক্রের বাইরে নন । এই পরিস্থিতিতে দ্রুত অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধানের লক্ষ্যে মঙ্গলবার 24 ঘণ্টার সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন চালু করেছে কলকাতা পুলিশ ।
মঙ্গলবার লালবাজারে সাইবার থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই হেল্পলাইনের উদ্বোধন করেন কলকাতার নয়া পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার । চালু করা হয়েছে একটি টোল-ফ্রি নম্বর-1800-3450066 । দিন বা রাত, যে কোনও সময় এই নম্বরে ফোন করে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত সাহায্য চাওয়া যাবে । পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত হেল্পলাইনে যোগাযোগ করলে অর্থ উদ্ধার ও প্রতারণার উৎস চিহ্নিত করার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায় ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "প্রযুক্তির অপব্যবহার রুখতে যেমন কড়া নজরদারি প্রয়োজন, তেমনই সাধারণ মানুষের সচেতনতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সন্দেহজনক লিংক, ভুয়ো ফ্ল্যাট বুকিং বা অচেনা ইউপিআই আইডিতে টাকা পাঠানোর আগে সতর্ক থাকার পরামর্শ আমরা সবসময় দিয়ে থাকি ৷"