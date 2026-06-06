মেয়রের অভাবে থমকে যাবে পুর-পরিষেবা ? জানালেন কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক বিকাশ

মেয়রের অভাবে থমকে যাবে পুর-পরিষেবা ? জানালেন কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক বিকাশ
মেয়রের পদত্যাগে ব্যাহত হবে পরিষেবা, অভিযোগ বিজেপি মন্ত্রী থেকে তৃণমূলের ৷ এবিষয়ে প্রাক্তন মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস ৷
Published : June 6, 2026 at 7:15 PM IST
কলকাতা, 6 জুন: বিজেপি ক্ষমতায় আসার একমাসের মাথায় কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পদে ইস্তফা দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম ৷ গতকাল তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেছেন ৷ কিন্তু, মেয়র না-থাকলেও সংকটের কোনও কারণ নেই বলে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানালেন একদা মেয়র তথা প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ৷
তিনি বলেন, "মেয়র পদত্যাগ করেছেন কারণ তাঁর দলের কাউন্সিলররা দুর্নীতি করেছে ৷ এখন লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ৷ মেয়র হিসেবে তিনি আর বোর্ড চালাতে পারবেন না ৷ তাই নৈতিক কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন ৷ এতে সংকটের কোনও কারণ নেই ৷ কারা সঙ্কট সঙ্কট করে এত আশঙ্কিত হচ্ছেন জানি না ৷ কলকাতা কর্পোরেশনের আইন স্বয়ং সম্পূর্ণ আইন ৷ তাতে সব বলা আছে। অযথা সংকট বলে মানুষকে বিভ্রান্ত না করাই ভালো ৷"
কলকাতা পুরনিগমের আইন
এই পরিস্থিতিতে পরিষেবায় কোনও তফাৎ কি আদৌ হবে ? প্রাক্তন মেয়র ও বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "আইনে স্পষ্ট বলা মেয়র না থাকলে প্রশাসক চালাবে ৷ আইনত খুব স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন ৷ আইনটা শুরু থেকে শেষ পড়ে দেখলেই বোঝা যাবে ৷ বাম আমলে তৈরি হয়েছে ৷ পুরনিগম তৃতীয় স্তরের সরকার ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে কি রাজ্য অচল হয় যায় ? রাজ্য চলে। সেক্ষেত্রে আইন অনুসারে রাজ্য চালাতে হয় ৷ এক্ষেত্রেও তাই চলবে ৷"
এক্ষেত্রে পুরসভা বা পুরনিগমের চেয়ারপার্সনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই বিষয়ে বিকাশ রঞ্জনের কথায়, "চেয়ারপার্সন নতুন সভা ডাকতে পারেন ৷ তাঁরা যদি নতুন মেয়র নির্বাচন করেন ৷ রাজ্য চাইলেই বোর্ড ভাঙতে পারবে এমন নয় ৷ সেটার একটা নির্দিষ্ট আইনি পদ্ধতি আছে ৷ সেই পথে হাঁটতে হবে ৷ রাজ্যের পুর দফতর থেকে জানতে চাওয়া হবে বোর্ডকে কেন চালানো যাচ্ছে না ৷ কেন অচলাবস্থা তৈরি হচ্ছে ? সেসব দেখেই তাঁরা ঠিক করবেন ৷"
আজ যেমন বিজেপি সরকারের সময়েও কলকাতা পুরনিগম তৃণমূলের দখলে ৷ তেমনই বাম সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় থাকাকালীন তৃণমূল কর্পোরেশন চালিয়েছে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৷ তাহলে আজ এই পরিণতি কেন ? ইটিভি ভারতের এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন বাম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, "এটা বুঝতে হবে যে পুরসভাগুলো হলো তৃতীয় স্তরের সরকার ৷ সংবিধান সম্মত ভাবে তৃতীয় স্তরের সরকারের কাজ ও তার সীমা বা পরিধি তার আইন ঠিক করে দিয়েছে ৷ সেই আইন অনুসারে কাজ করতে হবে ৷ এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরের সরকারের একটা দায়িত্ব আছে । সম্মান দিয়ে কাজ করা ৷ পাশাপশি তৃতীয় স্তরের সরকারের দায়বদ্ধতা থাকে, যাঁরা নির্বাচিত হচ্ছেন তাঁরা আইন মেনে কাজ করবে ৷ দু'টির মধ্যে সমন্বয় না হলেই প্রশাসনিক স্তরে অসুবিধা হয় ৷"
বিজেপি নয়া সরকার গঠনের পরেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরনিগমের পুর বোর্ড নেতৃত্ব ৷ অধিবেশন বাতিলের ঘটনায় প্রশাসনের সঙ্গে গন্ডগোল গড়ায় আদালতে ৷ শেষমেশ সেই অসহযোগিতার অভিযোগকে সামনে রেখেই শুক্রবার মেয়র পদ ছাড়েন ফিরহাদ হাকিম ৷ তৃণমূলের কাউন্সিলরদের তরফে বারবার অভিযোগ তোলা হয়েছে মাসিক আধিবেশ বা মেয়র পরিষদ বৈঠক বাতিলের জেরে পুর পরিষেবায় প্রভাব পড়বে ৷
গতকাল ইস্তফা দেওয়ার সময় ফিরহাদ হাকিম বলেন, "আমি নিজে যখন মেয়র ছিলাম, তখন দাপটের সঙ্গে কাজ করেছি ৷ নিজেই পুরমন্ত্রী, নিজেই মেয়র ৷ এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না ৷ সেই চেয়ারটাকে আমি অবমাননা করতে পারি না ৷ চেয়ার ধরে বসে রইলাম, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার ৷ তাই আমি আজ ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷" তাঁর মেয়াদ ছ'মাস বাকি থাকতেই পদত্যাগ করেন ফিরহাদ ৷ গতকাল রাতেই ববি হাকিমের ইস্তফাকে "বর্ষা আসার দশ দিন আগে পালিয়ে গেলেন" বলে কটাক্ষ করেছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷