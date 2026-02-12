পাহাড়ে আগুন জ্বলবে ! উত্তরকন্যা অভিযানে হুঁশিয়ারি প্রাক্তন কেএলও লিংকম্যানদের

পাহাড়ে আগুন জ্বলবে ! উত্তরকন্যা অভিযানে হুঁশিয়ারি প্রাক্তন কেএলও লিংকম্যানদের
তাঁদের অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি পালন করেনি রাজ্য সরকার ৷ কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন ও পৃথক রাজ্যের দাবিতে উত্তরকন্যা অভিযান ৷
Published : February 12, 2026 at 3:44 PM IST
শিলিগুড়ি, 12 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য সরকার চাকরি ও পুনর্বাসন দিয়ে যদি জীবনের মূল স্রোতে ফেরাতে সাহায্য না-করে, তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হওয়ার হুমকি দিলেন প্রাক্তন কেএলও ও লিংকম্যানরা ৷ শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গে আগুন জ্বালানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে বৃহস্পতিবার তাঁরা উত্তরকন্যা অভিযানে শামিল হন ৷
রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন অর্থাৎ কেএলও ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন উত্তরবঙ্গের জঙ্গি সংগঠনের অনেকে । রাজ্যের তরফে একাধিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল কর্মসংস্থান ৷ তবে সেই প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ ৷ প্রায় সাত থেকে আট বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেএলও সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে আসা বহু সদস্যের এখনও কোনও চাকরি মেলেনি ৷ কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন এবং পৃথক স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের দাবি তুলে এদিন উত্তরকন্যা অভিযান কর্মসূচি পালন করেন প্রাক্তন কেএলও ও কেএলও লিংকম্যানরা ।
বৃহস্পতিবার এই বিক্ষোভ মোকাবিলায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ নামানো হয় র্যাফ ও জলকামানও । ফুলবাড়ি থেকে উত্তরকন্যার দিকে মিছিল করে রওনা দিলে চুনাভাটি মোড়েই পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় । এশিয়ান হাইওয়ের একাংশ অবরোধ করে রাস্তাতেই বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা । এতে এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয় ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করেনি । কেএলও সংগঠন ও জীবন সিংহের হাত ছেড়ে তাঁরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চেয়েছিলেন । তাঁদের দাবি ছিল, কর্মসংস্থান ও নিজেদের কামতাপুর রাজ্য ৷ কিন্তু বিগত কয়েক বছর কেটে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি আজও পালন হয়নি বলে অভিযোগ । বিক্ষোভকারীরা জানান, "দু'দফায় চাকরি হলেও এখনও কোচবিহার-সহ জলপাইগুড়ির বহু মানুষ চাকরি পায়নি । আসন্ন নির্বাচনে এর ফল দেখতে পাবে তৃণমূল সরকার । আর তা দেখাবেন কেএলও লিংকম্যানরা ।" পুলিশি বাধার মুখে পরে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল উত্তরকন্যায় গিয়ে নিজেদের দাবি তুলে ধরে ।
বিক্ষোভকারী কেএলও লিংকম্যান কার্তিক রায় বলেন, "সরকার বার, পাব, ডিস্কোর উন্নয়ন করেছে ৷ আমাদের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা পালন করেনি । আমাদের দাবি অর্থাৎ সরকার নিজের প্রতিশ্রুতি পালন না-করলে আগামী দিনে কেএলও লিংকম্যানদের কী ক্ষমতা তা দেখতে পাবে ৷ না কেন্দ্র না রাজ্য, কেউই তাদের কথা রাখেনি ।"
উত্তরকন্যায় গিয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়া প্রতিনিধি দলের সদস্য গৌতম রায় জানান, "প্রতিশ্রুতি পালন না-হলে আমরা আবার আগের জীবনে ফিরে যাব । যদিও মুখ্যমন্ত্রী মানবিক, দু'দফায় চাকরি হয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়নি ৷ কেন্দ্রের সঙ্গে অটোনমাস কাউন্সিল নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ কিন্তু রাজ্য তার প্রতিশ্রুতি পালন করেনি ।"