SIR নিয়ে হইচই খড়দায়, 2002-এর তালিকায় নাম নেই পাঁচবারের প্রাক্তন কাউন্সিলরের !

SIR নিয়ে হইচই খড়দায়, 2002-এর তালিকায় নাম নেই পাঁচবারের প্রাক্তন কাউন্সিলরের !
চক্রান্তের অভিযোগ নাম না-থাকা প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের ৷ অকারণ, বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির ৷
Published : November 10, 2025 at 10:24 PM IST
খড়দা, 10 নভেম্বর: খড়দা পুরসভার টানা পাঁচবারের প্রাক্তন কাউন্সিলর ৷ বর্তমানে তৃণমূলের দাপুটে নেতা ৷ অথচ প্রাক্তন সেই তৃণমূল কাউন্সিলরেরই নাম নেই 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় ৷ তিনি হলেন শাসকদলের দাপুটে নেতা তাপস দাশগুপ্ত ৷ তবে, শুধু তিনি নন ৷ নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম নেই তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যের ৷
SIR আবহে এই ঘটনায় রীতিমতো বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷ ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে খড়দা পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ এনিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছেন শাসকদলের প্রাক্তন এই কাউন্সিলর ৷ সেই সঙ্গে তাঁর এবং পরিবারের সদস্যদের নাম না-থাকার নেপথ্য চক্রান্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করছেন তাপস দাশগুপ্ত ৷
জানা গিয়েছে, খড়দার শ্যামসুন্দর ঘাট রোডের বহু পুরনো বাসিন্দা তাপস দাশগুপ্ত ৷ পরিবার নিয়ে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন তিনি ৷ 1995 সালে প্রথমবার কংগ্রেসের টিকিটে জিতে কাউন্সিলর হয়েছিলেন ৷ এর পরেরবার অবশ্য তিনি তৃণমূলের টিকিটে জিতে কাউন্সিলর হন ৷ 1995 সাল থেকে একটানা 2020 সাল পর্যন্ত কাউন্সিলর ছিলেন তাপস দাশগুপ্ত ৷
2022 সালে পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল তাঁকে টিকিট দেয়নি ৷ তবে, টিকিট না-পেলেও খড়দার বর্ষীয়ান এই তৃণমূল নেতা এখনও দাপটের সঙ্গে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ দেশের আটটি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মতো পশ্চিমবঙ্গেও জোরকদমে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ৷
2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকাকে মানদণ্ড করে চলছে এসআইআর প্রক্রিয়া ৷ তবে, এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করা হচ্ছে 2025 সালের ভোটার লিস্ট ধরে ৷ অথচ, 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাকি নাম নেই খড়দা এলাকার তৃণমূল নেতা তাপস দাশগুপ্তের ৷ কমিশনের প্রকাশিত ভোটার তালিকায় দেখা যাচ্ছে না তাঁর পরিবারের কারোর নাম ৷
এ নিয়ে তাপস দাশগুপ্ত বলেন, "2002 সালের বিশেষ সংশোধনের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে সাহায্য করেছি ৷ অথচ, আমার নামই কি না নেই 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় ৷ যেদিন থেকে ভোট দেওয়ার বয়স হয়েছে, সেদিন থেকে আমি নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছি ৷ শুধু আমার নয়, আমার ভাই এবং বোনের নামও খুঁজে পায়নি সংশোধিত তালিকায় ৷ শুনছি 16 নম্বর ওয়ার্ডের অনেক মানুষের নাম নেই নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তালিকায় ৷ আমার নাম যদি 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় না-থাকে, তাহলে আমি কীভাবে 1995 সাল থেকে কাউন্সিলর হলাম ?"
তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, খড়দা পুরসভার শুধু 16 ওয়ার্ড নয়, পাশের 19 নম্বর ওয়ার্ডেও এরকম অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ চলে গিয়েছে ৷ তাঁদের অনেকেই এখন দুশ্চিন্তায় রয়েছেন ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি এন্যুমারেশন ফর্ম হাতে পেয়ে তাপস দাশগুপ্ত 2002–এর সংশোধিত ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখেন ৷ তখনই তিনি জানতে পারেন নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের নাম নেই সেখানে ৷ তা দেখে কার্যত হতবাক হয়ে গিয়েছেন তিনি ৷ কী করে তাঁর নাম বাদ গেল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না তৃণমূল নেতা ৷ ইতিমধ্যে গোটা ঘটনাটি স্থানীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছেন শাসকদলের প্রাক্তন কাউন্সিলর ৷
স্থানীয় তৃণমূল নেতা চন্দন রায়ের দাবি, "খড়দা পুরসভার 16 এবং 19 নম্বর ওয়ার্ডে শতাধিক ভোটারের নাম 2002-এর সংশোধিত তালিকায় নেই ৷ এটা একটা পরিকল্পিত চক্রান্ত ৷ আমরা মানুষের পাশে আছি, প্রত্যেককে সাহায্য করা হবে দলের তরফে ৷" অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি ৷ স্থানীয় বিজেপি নেতা জয় সাহার দাবি, "কোনও সমস্যা হলে, তা সমাধানের রাস্তাও আছে ৷ কিন্তু, তা নিয়ে রাজনীতি করা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে শাসকদলের ৷" অন্যদিকে, দু’টি ওয়ার্ডে একাধিক ভোটারের নাম 2002-এর তালিকায় না-থাকার ঘটনায়, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ৷