SIR নোটিশ মেহতাব হোসেনকে, 1 ফেব্রুয়ারি হাজিরার নির্দেশ
মহম্মদ শামি, লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও তরুণ দে'র পর এবার এসআইএর শুনানির নোটিশ পেলেন মেহতাব হোসেন ৷
Published : January 29, 2026 at 6:43 PM IST
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: ভারতীয় দলের জার্সিতে অজস্র ম্যাচে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ কিন্তু দেশের নাগরিক হিসেবে তাঁর ভোটধিকার নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ! মহম্মদ শামি, লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও তরুণ দে'র পর এবার এসআইএর শুনানির নোটিশ পেলেন মেহতাব হোসেন ৷ ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলারকে 1 ফেব্রুয়ারি হাজিরার নির্দেশ ৷
নোটিশ হাত পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করলেন মেহতাব ৷ দেশের জার্সিতে প্রতিনিধিত্ব করার পরও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি প্রমাণের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হওয়ায় হতাশ জাতীয় দলের এই প্রাক্তন ফুটবলার ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷
মেহতাব জানান, তালিকায় তাঁর মায়ের নামের বানানভুল ও নথিতে গড়মিলের জেরেই এই নোটিশ। তিনি বলেন, "দেশের হয়ে এত বছর খেলেও যদি নিজেকে নাগরিক প্রমাণ করতে লাইনে দাঁড়াতে হয়, তা হলে কষ্ট তো লাগেই ।" বাংলা ও ভারতীয় ফুটবলের পরিচিত মুখ মেহতাব হোসেন। অতীতে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান- কলকাতার দুই প্রধান ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। জাতীয় দলের জার্সিতেও 33টি ম্যাচ খেলেছেন এই তারকা ফুটবলার ৷
ভারতীয় দলের এই ফুটবলারকেই এবার এসআইআর শুনানির জন্য 1 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ রবিবার মল্লিকপুরের আব্দুস শকুর হাইস্কুলে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। বর্তমানে নিউটাউনের বাসিন্দা মেহতাব। আদি বাড়ি মল্লিকপুরেই এবং এখনও সেখানকার ভোটার হওয়ায় ওই কেন্দ্রেই তাঁকে ডাকা হয়েছে।
মেহতাবের মতে, শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই নয়, বহু বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষকেও এইভাবে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে ৷ যা মানবিক দিক থেকে ভাবা উচিত । প্রয়োজনে বাড়িতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে নথি যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলেও মত তাঁর।
এর আগে এসআইআর প্রক্রিয়ায় নোটিশ পেয়ে হাজিরা দিয়েছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটার মহম্মদ শামি হাজিরা । তবে হাজিরার পরে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন শামি । ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ার জন্য এই যাচাই প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় এবং এতে কারও ক্ষতি হচ্ছে না, জানিয়েছিলেন তিনি ৷
যদিও মেহতাবের বক্তব্য ভিন্ন ৷ জাতীয় স্তরের ক্রীড়াবিদদের ক্ষেত্রেও এমন জটিলতা তৈরি হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়েই । বর্তমানে বেঙ্গল সুপার লিগে সুন্দরবন অটো এফসি-র কোচ হিসেবে ব্যস্ত মেহতাব ৷ আগামিকাল বেঙ্গল সুপার লিগের খেলা রয়েছে সুন্দরবন অটো এফসি'র।
প্রসঙ্গত কয়েক সপ্তাহ আগে কলকাতা ময়দানে প্রাক্তন ফুটবলাররা এসআইআর-এর নোটিশের তালিকায় ক্রীড়াবিদদের নাম থাকা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। ভবানীপুর ক্লাবের সামনে আলোড়ন ফেলেছিল ক্রীড়াবিদদের সমাবেশ।