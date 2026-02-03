SIR 'হেনস্থার শিকার' রহিম নবির বাবা, অসুস্থ হয়ে আইসিউ-তে ভর্তি

SIR 'হেনস্থার শিকার' রহিম নবির বাবা, অসুস্থ হয়ে আইসিউ-তে ভর্তি
এসআইএর হাজিরার ধাক্কায় মানসিকভাবে ধ্বস্ত রহিম নবির 96 বছরের বাবা ৷ অসুস্থ হয়ে পাণ্ডুয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে আইসিউ-তে ভর্তি ৷
পাণ্ডুয়া, 3 ফেব্রুয়ারি: ক্রীড়াবিদদের এসআইআর শুনানিতে ডাক পাওয়া অব্যাহত ৷ ইতিমধ্যেই মেহতাব হোসেন ডাক পেয়েছেন । যা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন এই ফুটবলার ৷ এবার ডাক পেলেন জাতীয় দলের আরও এক প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবি ও তাঁর বাবা ৷ এসআইএর-হাজিরার ধাক্কায় মানসিকভাবে ধ্বস্ত 96 বছরের বৃদ্ধ মানুষটি ৷ অসুস্থ হয়ে পাণ্ডুয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ৷ আইসিউ-তে রয়েছে ৷ SIR শুনানিতে ডাক পেয়েছেন নবিও ৷ 31 জানুয়ারি শুনানিতে হাজিরা দিয়েছেন তিনি ।
রহিম নবি বলন, “পাণ্ডুয়ার মানুষ আব্বাকে কখনও অসুস্থ হতে দেখেনি। তাঁকে অসুস্থ হতে দেখে সকলে অবাক । স্বাধীনতার আগের সময় থেকে এই দেশের মানুষ আব্বা ৷ তাঁর ছেলে শতাব্দী প্রাচীন তিন বড় ক্লাবে খেলেছে । রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে । ভারতের জার্সি পড়ে খেলেছে । তারপরেও এই হেনস্থা। আব্বা মানতে পারছিলেন না। তারপরই এই অসুস্থতা ।”
প্রায় একই সঙ্গে অতীতে তৃণমূলের টিকিটে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নবি যোগ করেন, “আমি যদি বলি, আমার সব পদক ফিরিয়ে দেব ! মোদি-শাহরা কি সব ঠিক করবেন ? সকলকে হেনস্থা করবেন ? এভাবে সব চলবে ? দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার পরও আমাদের সঙ্গে এই আচরণ করা হচ্ছে ৷ সৃষ্টি করা হচ্ছে অপমানজনক পরিস্থিতির ৷ যা আব্বা মানতে পারেননি ।”
সব মিলিয়ে ক্রীড়াবিদের এসআইআর ইস্যুতে হেনস্থা চলছে ৷ ক্রীড়াবিদদের একাংশ বলছেন, দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার পরেও কেন এই ডাক, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তাঁদের মতে পুরো বিষয়টিতে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হচ্ছে । সঙ্গে তৈরি হচ্ছে ধোঁয়াশা। যা কাম্য নয়, বলে মনে করছেন ক্রীড়াবিদরা।
প্রসঙ্গত ইতিমধ্যে এই হেনস্থা বন্ধ করতে ভবানীপুর ক্লাবের সামনে ক্রীড়াবিদরা সভা করেছিলেন । শুধু ফুটবলাররাই নন। ভারতীয় দলের ক্রিকেটার মহম্মদ শামি ৷ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামীও এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েছেন । সবমিলিয়ে এসআইআর নিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি যে অস্থির তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই ৷ যার ছাপ পড়েছে ক্রীড়াজগতেও । দেশ ও রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার পরে এবং সরকারি কর্মী হওয়ার পরেও অনেক ক্ষেত্রে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে । এই হেনস্থা ক্রীড়াবিদদের অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে মনে করেন অনেকে ।