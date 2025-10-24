অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার
ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন অফিসারের মতে, অজয় নদ থেকে উদ্ধার হওয়া মর্টারগুলি সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ।
Published : October 24, 2025 at 7:34 PM IST
বোলপুর, 24 অক্টোবর: ফের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মর্টার উদ্ধার হল অজয় নদ থেকে। এর আগে 2 বার অজয় নদ থেকে এই ধরনের মর্টার উদ্ধার হয়েছে ৷ কিছু দিন আগেই একটি মর্টার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান ও বিশেষজ্ঞরা ৷ ফের আরেকটি মার্টার উদ্ধার হল।
অজয় নদেই কেন মিলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার এই মর্টারগুলি ? ইটিভি ভারতকে বিস্তারিত জানালেন ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন অফিসার সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "এই মার্টারগুলি একেবারেই আক্রমণ করার জন্য ফেলা হয়নি ৷ সেফ ল্যান্ডিং করা হয়েছে । অপারেশন অ্যাবর্ট (বাতিল) হলে এই ধরনের কাজ সেনাবাহিনী করে থাকে ৷ আর অজয় নদ 'নো ম্যানস ল্যান্ড' তাই এখানে সেফ ল্যান্ডিং করানো সহজ ছিল ।"
গত 12 সেপ্টেম্বর বোলপুর থানার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাউদহ গ্রাম সংলগ্ন অজয় নদ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি মর্টার উদ্ধার হয়েছিল ৷ সেটি পুলিশ ঘিরে রেখে সেনাবাহিনীকে খবর দিয়েছিল ৷ 22 অক্টোবর ভারতীয় সেনা জওয়ান ও বিশেষজ্ঞরা এসে বিস্ফোরণ করে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করেছিল ৷ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এতদিনের পুরনো মর্টার, সক্রিয় ছিল ৷ মাটিতে গর্ত করে, বিপুল বালি চাপা দিয়ে মর্টারটি নিষ্ক্রিয় করার সময় বিকট শব্দ করে বিস্ফোরণ হয়েছিল।
ফের এদিন বোলপুর থানার অন্তর্গত জাহাবাবাদ সংলগ্ন অজয় নদ থেকে একটি মর্টার উদ্ধার হয় ৷ খবর পেয়ে বোলপুর থানার পুলিশ ঘিয়ে সেটিকে ঘিরে রাখে ৷ গ্রামবাসীদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । একইভাবে খবর দেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনীকে ৷ বেশ কয়েক বছর আগে বোলপুরে রায়পুর এলাকায় অজয় নদ থেকে এই রকমই একটি মার্টার উদ্ধার হয়েছিল ৷
তবে এই মর্টার আক্রমণ করার জন্য এসে এখানে ফেলা হয়েছে, তা নয় ৷ এগুলো নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করার জন্য অগভীর জলে ফেলা হয়েছে । অনেক সময় মিশন স্থগিত হলে এই ধরনের অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধবিমান অবতারণ করতে পারে না ৷ এতে বিস্ফোরণ হওয়ার বড়সড় আশঙ্কা থেকে যায় ৷ তাই জনবসতিহীন এলাকায় সাবধানতার সঙ্গে নিষ্ক্রিয় করতেই অজয় নদের জলে এগুলো খুব সম্ভবত ফেলা হয়েছিল ৷ কারণ এটাই ছিল উপযুক্ত রুট ওরগ্রাম বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে বার্মা সেনা ঘাঁটির দিকে যাওয়ার।
আরেকটি বিষয় হল, আগে তো স্যাটেলাইট ছিল না৷ তাই যে জায়গায় আক্রমণ করা হবে সেই জায়গা বিশেষ এয়ারক্রাপ্ট ঘুরে ছবি তুলে আনত ৷ পরে আক্রমণ করা হত ৷ কোন কারণে লক্ষ্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে মিশন স্থগিত করা হত ৷ সেই রকমই কোন স্থগিত মিশনের অঙ্গ এই উদ্ধার হওয়া মর্টারগুলি ৷
সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায় আরও জানান, এই মর্টারগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার, বলার আরও কারণ হল এরপর আরও দু'টো যুদ্ধ হয়েছে । 1965 সালে ও 1971 সালে ৷ 1965 সালের যুদ্ধের সময় এই দিককার বায়ুসেনার ঘাঁটি ব্যবহার হয়নি ৷ আর 1971 সালের যুদ্ধে মূলত কলাইকুণ্ডা বায়ুসেনার ঘাঁটি ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ পিছিয়ে এসে ওরগ্রাম, পানাগড় বা সুরিচুয়ার বায়ুসেনার ঘাঁটি ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয় না ৷ তাই এই মার্টারগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মার্কিন সেনাবাহিনীর।