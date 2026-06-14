সরকারি ত্রাণ চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হুগলির প্রাক্তন সভাধিপতি, উঠল চোর চোর' স্লোগান
শুক্রবার রাতে পুলিশ যখন মেহবুব রহমানকে আটক করে, তখন এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।
Published : June 14, 2026 at 3:38 PM IST
পুড়শুড়া, 14 জুন: হুগলি জেলা পরিষদের প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি বিরুদ্ধে সরকারী ত্রাণ চুরির অভিযোগ ৷ সরকারি ত্রাণ চুরির অভিযোগে শনিবার পুরশুড়া থানার পুলিশ প্রাক্তন সভাধিপতি মেহবুব রহমানকে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নেতার বাড়ি এবং সংলগ্ন পার্টি অফিস থেকে সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ বেশ কিছু সরকারি ত্রিপল ও ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়।
শুক্রবার রাতে পুলিশ যখন মেহবুব রহমানকে আটক করে ৷ তখন এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই উদ্ধার হওয়া সরকারি সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। আজ আরামবাগ আদালতে পেশ করার পর মেহবুব রহমানকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে পুলিশ। পুলিশের ঘেরাটোপে তাঁকে যখন বাড়ি থেকে বের করে আনা হচ্ছিল, তখন উত্তেজিত জনতা তাঁকে লক্ষ্য করে ক্রমাগত 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকে। স্থানীয়রা তাঁকে ঘিরে তীব্র বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। যদিও মেহবুব রহমান তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মিথ্যা অভিযোগ বলেও দাবি করেছেন তিনি ৷
অন্যদিকে, বিজেপি নেতাদের দাবি ত্রাণ ও জেলা পরিষদে বিভিন্ন চুরির সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রাক্তন সভাধিপতি ছাড়া পারফেজ রহমান-সহ আরও অনেক রাঘব বোয়াল এর পিছনে রয়েছে বলেও দাবি বিজেপির। একে একে সকলে গ্রেফতার করতে হবে বলেও দাবি করেছে বিজেপি।
ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন "তৃণমূলের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী আগেই দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন। এবার জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মেহবুব রহমান। এবং কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন আগামী দিনে এদের সবার জায়গা হবে জেলে এবং জেলের আয়তন আরও বাড়াতে হবে।