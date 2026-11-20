সকাল থেকে রাত স্কুলে থেকেও 42 অ্যাকাউন্টের হিসেব মিলল না, প্রশ্নে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক
Jalpaiguri Zilla School Handover Issue: সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্কুলে থেকেও স্কুলের 42টি অ্যাকাউন্টের হিসেবে মিলিয়ে দিতে পারেননি স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ৷
Published : November 20, 2026 at 11:56 AM IST
জলপাইগুড়ি, 20 নভেম্বর: বদলির দেড় মাস পর স্কুলে এসেও দায়িত্ব পুরোপুরি হস্তান্তর করতে পারলেন না জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই ৷ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় 11 ঘণ্টা স্কুলে থেকেও 42 টি অ্যাকাউন্টের হিসেবে মিলিয়ে দিতে পারেননি বিতর্কিত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ৷
শুক্রবার ফের স্কুলে এসে চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন জেলা স্কুল পরিদর্শক সুজিত সরকার ৷ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত চার্জ হ্যান্ডওভারের প্রক্রিয়া চলে ৷ সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চার্জ হ্যান্ডওভার করতে দশ ঘণ্টা অতিক্রান্ত দেখে রাতেই স্কুলে আসেন জেলা স্কুল পরিদর্শক সুজিত সরকার ৷ স্কুলের দুই আইনজীবীর উপস্থিতিতে চার্জ হ্যান্ডওভার প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেননি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ ৷
চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ছাত্রদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের বচসার জেরে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ ৷ শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে প্রধান শিক্ষককে পেটানোর অভিযোগে চার ছাত্রকে টিসি দেওয়া হয় ৷ এরপর ওই স্কুল থেকে মেটেলিতে বদলি করা হয় ধর্মচাঁদ বাড়ুইকে ৷
অভিযোগ, গতকাল প্রাক্তন এই প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে চার্জ বুঝে নিতে স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছাড়াও ছিলেন স্কুলের তরফে দু'জন আইনজীবী গৌতম পাল এবং গৌতম তলাপাত্র ৷ কিন্তু চার্জ হ্যান্ডওভার কেন দশ ঘণ্টাতেও সম্পন্ন হল না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ 42টি অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি সব ব্যাঙ্কের চেকবই-সহ একাধিক ফিক্সড ডিপোজিটের বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদ থেকে ধর্মচাঁদ বাড়ুইকে বদলি করা হয়েছিল গত 24 সেপ্টেম্বর ৷ কিন্তু দীর্ঘদিন বাদে গতকাল তিনি স্কুলে এসেছিলেন চার্জ হ্যান্ডওভার করতে ৷ তিনি আইনজীবী নিয়ে এসেছিলেন ৷ রাত দশটা নাগাদ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু ঘোষ জানান, তিনি সুগারের রোগী ৷ তাঁর পক্ষে আর স্কুলে থাকা সম্ভব নয় ৷ এরপর জেলা স্কুল পরিদর্শক সুজিত সরকার নির্দেশ দেন, আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার ফের চার্জ হস্তান্তর প্রক্রিয়া করা হবে ৷
জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজিত সরকার বলেন, "এত বড় স্কুলে 42 টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে ৷ ফলে সময় তো লাগবেই । আজ অনেক রাত হয়ে গিয়েছে ৷ আমিও এসেছি ৷ আগামিকাল প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ফের স্কুলে আসবেন চার্জ বুঝিয়ে দিতে ৷ এদিকে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য না করেই চলে যান ৷"
এদিকে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, "সকাল থেকে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক চার্জ হ্যান্ডওভারের কাজ করছেন ৷ আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না ৷ কারণ সকালে স্কুলে এসেছি, রাত দশটা বেজে গিয়েছে । তাই আগামিকাল আবার তিনি স্কুলে আসবেন চার্জ বুঝিয়ে দিতে ৷"
গত 8 সেপ্টেম্বর মিড ডে মিলের খাওয়াকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বচসা বাধে ৷ এরপর প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের পেটান বলে অভিযোগ ৷ এরপরেই প্রধান শিক্ষককে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয় ৷ মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে ছাত্রদের বিরুদ্ধে । পাশাপাশি, প্রধান শিক্ষকের ঘরে দরজার কাচ ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে ৷
মিড ডে মিলের খাবারকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয় ঐতিহ্যবাহী জেলা স্কুলে ৷ শতাব্দী প্রাচীন 150 বছরের পুরনো জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুইকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে গেলে ছাত্ররা পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় ৷ নিন্দার ঝড় ওঠে শিক্ষা মহলে ৷ এরপর স্কুল পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ প্রধান শিক্ষককে 15 দিনের ছুটিতে পাঠায় শিক্ষা দফতর ৷ অন্যদিকে, শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে, প্রধান শিক্ষককে মারধরে অভিযুক্ত চার ছাত্রকে টান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ৷ এর মধ্যে পুলিশ অভিযুক্ত ছাত্রদের আটক করে জ্যুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করে ৷ পরে তারা জামিন পেয়ে যায় ৷ এরপর 24 সেপ্টেম্বর প্রধান শিক্ষককে জেলা স্কুল থেকে বদলি করা হয় ৷