রাস্তার ধকল সইছে না, 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' না-হলে SIR ট্রাইব্যুনাল ছাড়তে ইচ্ছুক প্রাক্তন বিচারপতি

রাস্তার ধকল সইছে না, 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' না-হলে SIR ট্রাইব্যুনাল ছাড়তে ইচ্ছুক প্রাক্তন বিচারপতি
Retired HC judge seeks relief: তিনি জানিয়েছেন, রাস্তার ধকল সইতে পারছেন না৷ তাই তাঁকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক ৷ মানস নস্করের প্রতিবেদন ৷
Published : October 1, 2026 at 5:41 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: এসআইআর সংক্রান্ত আবেদনের ফয়সালার দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলেন ট্রাইব্যুনালের আরও এক বিচারপতি । কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের মুখ্য আধিকারিককে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, তিনি দীর্ঘ রাস্তার ধকল আর সইতে পারছেন না ৷ তাই তাঁকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি ।
তিনি ইটিভি ভারতকে এবিষয়ে ফোনে জানিয়েছেন, তাঁর বয়স হয়েছে । প্রতিদিন 27 কিলোমিটার আসা-যাওয়া অর্থাৎ প্রায় 60 কিলোমিটার যাতায়াতের ধকল তাঁকে সইতে হচ্ছে । তিনি থাকেন সল্টলেকে । সেখান থেকে জোকায় যেতে হয় প্রতিদিন । নির্বাচন কমিশন যদি বাড়িতেই ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে ট্রাইব্যুনালের এই কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় । তিনি সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মুখ্য আধিকারিক নীলম মীনাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, তাঁর পক্ষে প্রতিদিন এতটা রাস্তা সফর করা সম্ভব হচ্ছে না ।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এসআইআর আপিল নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যজুড়ে 19টি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে । বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার আপিল ট্রাইব্যুনালের দায়িত্বে রয়েছেন বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগেকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, তিনি 2026 সালের 2 নভেম্বর থেকে এই দায়িত্ব ছাড়তে চান ।
এ বিষয়ে বিশদে জানতে ইটিভি ভারত তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, "আমার গাড়ি ও একটা পাইলট গাড়ির পেছনে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে । কিন্তু আমাকে আমার বাসস্থান থেকে 27 কিলোমিটার যাওয়া আবার 27 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ফিরতে হয় । রাস্তায় জ্যাম আছে । প্রতিদিন তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লেগে যায় । এমন পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন ৷ আমাকে বাড়িতে ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, আমি কাজ করতে ইচ্ছুক ।"
প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার 11 নম্বর এসআইআর (SIR) ট্রাইব্যুনালের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ৷ এই জেলায় সাত লক্ষেরও বেশি আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র হাজার খানেকের একটু বেশি নামের নিস্পত্তি হয়েছে । এই নিয়ে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের কাছে দরবারও করেছেন । এই পরিস্থিতিতে বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় কাজ ছেড়ে দিলে, ট্রাইব্যুনালে মামলার নিস্পত্তি যে আরও ধীরগতিতে এগোবে তা বলাই বাহুল্য ।
উল্লেখ্য, এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমও স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন ।