উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে দুর্নীতির অভিযোগ, স্কুলশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে তদন্তের আর্জি প্রাক্তন কর্মীদের
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মনকে চিঠি দিলেন কয়েকজন প্রাক্তন কর্মী ৷
Published : July 5, 2026 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 5 জুলাই: উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে দরপত্র প্রক্রিয়া, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং ক্যান্টিন পরিচালনায় ব্যাপক অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিলেন সংসদের কয়েক জন প্রাক্তন চুক্তিভিত্তিক কর্মী ৷
তাঁরা এই দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ৷ অভিযোগকারীদের অন্যতম তন্ময় মাশ্চটকের দাবি, 2004 থেকে 2018 সাল পর্যন্ত তিনি-সহ কয়েক জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে শিক্ষা সংসদে কাজ করেছেন ৷ পরে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তোলার পর তাঁদের চাকরি চলে যায় ৷ এরপর নতুন করে নিয়োগ হলেও তাঁরা আর কাজে ফিরতে পারেননি ৷ বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
স্কুলশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে তন্ময় দাবি করেছেন, বিগত সরকারের আমলে শিক্ষা সংসদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে ৷ দরপত্র প্রক্রিয়ায় অনিয়মের পাশাপাশি বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের কাজে নির্দিষ্ট সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ ৷
অভিযোগ পত্রে সংসদের প্রাক্তন সচিব তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিকের নামও উল্লেখ করা হয়েছে ৷ অভিযোগে ক্যান্টিন পরিচালনা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে ৷ দাবি করা হয়েছে, প্রায় এক কোটি টাকার ক্যান্টিন বিল হয়েছে ৷ 2024 সালে ক্যান্টিন পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়া সংস্থার দরপত্র প্রক্রিয়াতেও নিয়মভঙ্গ হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রকৃত উপস্থিতির তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য খাবারের বরাত দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷
সূত্রের খবর, 2025 সালে তৎকালীন সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ই-টেন্ডার ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেন ৷ পরে চলতি বছরের মার্চ মাসে বর্তমান সভাপতি পার্থ কর্মকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ই-টেন্ডার ব্যবস্থা চালু হয় ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর সরকার পরিবর্তনের জেরে আগের সরকারের মনোনীত একাধিক আধিকারিককে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ সেই তালিকায় ছিলেন প্রিয়দর্শিনী মল্লিকও ৷ এরপর থেকেই শিক্ষা সংসদের পুরনো নথিপত্র খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি ৷
তন্ময় মাশ্চটক বলেন, "সমস্ত তথ্যপ্রমাণ স্কুলশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছি ৷ শিক্ষা সংসদের সব অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, সেটাই চাই ৷” অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রিয়দর্শিনী মল্লিক ৷ তাঁর দাবি, তিনি কোনও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ছিলেন না ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ তবে শিক্ষা সংসদের সার্বিক কাজকর্ম নিয়ে রাজ্য সরকারের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন ৷