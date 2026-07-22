চাঁচলে বেসরকারি সংস্থায় কোটি টাকার অনিয়ম ! পুলিশের দ্বারস্থ প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার
এক বেসরকারি নিধি সংস্থার বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷ পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷
Published : July 22, 2026 at 8:02 PM IST
মালদা, 22 জুলাই: একসময় চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে সর্বস্ব হারিয়েছিল বাংলার বহু মানুষ । সেই আতঙ্কের মাঝেই এবার মালদার চাঁচলে এক নিধি সংস্থার বিরুদ্ধে উঠল গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ । আমানতকারীদের টাকা আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত নামে জমি কেনার অভিযোগে সংস্থার তিন পরিচালকের বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন সংস্থারই প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার ।
মালদার চাঁচলের একটি বেসরকারি নিধি সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে । সংস্থার প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার উমর ফারুক সিদ্দিকির অভিযোগ, ওই সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় তিনি জানতে পারেন যে সংস্থার পরিচালক সাদিকুল রহমান, প্রসেনজিৎ সূত্রধর ও হাসানুজ্জামান জমা হওয়া আমানতকারীদের টাকা অপব্যবহার করেছেন । অভিযোগ, সেই অর্থ দিয়ে ব্যক্তিগত নামে জমি কিনছেন সংস্থার পরিচালক সাদিকুর রহমান ।
আরও অভিযোগ, নিধি সংস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রেও একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হচ্ছে । ফলে যেকোনও সময় আমানতকারীরা আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন । সম্প্রতি চাঁচলের কান্ডারণে ঘটে যাওয়া আর্থিক প্রতারণার ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় তিনি চাঁচল মহাকুমা শাসক ও চাঁচল থানায় ওই সংস্থার ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ।
অভিযোগকারী তথা সংস্থার প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার উমর ফারুক সিদ্দিকীর দাবি, ‘‘সংস্থার পরিচালকেরা আমানতকারীদের টাকা অপব্যবহার করছেন এবং সেই অর্থে ব্যক্তিগত নামে জমি কেনা হচ্ছে । নিধি সংস্থা পরিচালনার নিয়মও মানা হচ্ছে না । তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রশাসনের কাছে তদন্তের আবেদন জানিয়েছি ।’’
যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত রকম অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সংস্থার ডিরেক্টর সাদিকুল রহমান । তাঁর দাবি, ‘‘সম্পূর্ণ অভিযোগ মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন । আমাকে এবং আমার সংস্থাকে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।’’
চাঁচলের বিজেপি নেতা দীপঙ্কর রাম বলেন, ‘‘দুর্নীতি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে আমাদের সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে । এই নিধি সংস্থার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক পুলিশ । পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন, নিরাপদে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কেই টাকা রাখুন ।’’
অন্যদিকে চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা জানান, নিধি সংস্থার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।