ETV Bharat / state

চাঁচলে বেসরকারি সংস্থায় কোটি টাকার অনিয়ম ! পুলিশের দ্বারস্থ প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার

এক বেসরকারি নিধি সংস্থার বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷ পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷

Financial Irregularities
চাঁচলে বেসরকারি সংস্থায় কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 22 জুলাই: একসময় চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে সর্বস্ব হারিয়েছিল বাংলার বহু মানুষ । সেই আতঙ্কের মাঝেই এবার মালদার চাঁচলে এক নিধি সংস্থার বিরুদ্ধে উঠল গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ । আমানতকারীদের টাকা আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত নামে জমি কেনার অভিযোগে সংস্থার তিন পরিচালকের বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন সংস্থারই প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার ।

মালদার চাঁচলের একটি বেসরকারি নিধি সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে । সংস্থার প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার উমর ফারুক সিদ্দিকির অভিযোগ, ওই সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় তিনি জানতে পারেন যে সংস্থার পরিচালক সাদিকুল রহমান, প্রসেনজিৎ সূত্রধর ও হাসানুজ্জামান জমা হওয়া আমানতকারীদের টাকা অপব্যবহার করেছেন । অভিযোগ, সেই অর্থ দিয়ে ব্যক্তিগত নামে জমি কিনছেন সংস্থার পরিচালক সাদিকুর রহমান ।

চাঁচলে বেসরকারি সংস্থায় কোটি টাকার অনিয়ম ! পুলিশের দ্বারস্থ প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার (ইটিভি ভারত)

আরও অভিযোগ, নিধি সংস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রেও একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হচ্ছে । ফলে যেকোনও সময় আমানতকারীরা আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন । সম্প্রতি চাঁচলের কান্ডারণে ঘটে যাওয়া আর্থিক প্রতারণার ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় তিনি চাঁচল মহাকুমা শাসক ও চাঁচল থানায় ওই সংস্থার ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ।

Financial Irregularities
চাঁচলে বেসরকারি সংস্থায় কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগকারী তথা সংস্থার প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার উমর ফারুক সিদ্দিকীর দাবি, ‘‘সংস্থার পরিচালকেরা আমানতকারীদের টাকা অপব্যবহার করছেন এবং সেই অর্থে ব্যক্তিগত নামে জমি কেনা হচ্ছে । নিধি সংস্থা পরিচালনার নিয়মও মানা হচ্ছে না । তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রশাসনের কাছে তদন্তের আবেদন জানিয়েছি ।’’

Financial Irregularities
অভিযোগকারী প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার (নিজস্ব ছবি)

যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত রকম অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সংস্থার ডিরেক্টর সাদিকুল রহমান । তাঁর দাবি, ‘‘সম্পূর্ণ অভিযোগ মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন । আমাকে এবং আমার সংস্থাকে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।’’

চাঁচলের বিজেপি নেতা দীপঙ্কর রাম বলেন, ‘‘দুর্নীতি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে আমাদের সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে । এই নিধি সংস্থার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক পুলিশ । পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন, নিরাপদে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কেই টাকা রাখুন ।’’

Financial Irregularities
চাঁচলে বেসরকারি সংস্থায় কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা জানান, নিধি সংস্থার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

আরও পড়ুন -

  1. পাওনা 78 লক্ষ উদ্ধারের ছক ! সেক্টর ফাইভ থেকে অপহৃত তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী
  2. ঠিক যেন 'হেরাফেরি'! মুহূর্তে টাকা প্রায় 3 গুণ করার চক্করে খোয়া গেল দেড় লাখ

TAGGED:

আর্থিক অনিয়ম
চিটফান্ড
CHIT FUND
আর্থিক প্রতারণা
FINANCIAL IRREGULARITIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.