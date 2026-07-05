নতুন চেয়ারম্যান পেল এসএসসি, দায়িত্বে প্রাক্তন মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা

নতুন চেয়ারম্যান পেল এসএসসি, দায়িত্বে প্রাক্তন মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা
নিয়োগের কথা জানিয়ে আরও একবার মুখ্য়মন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এখন থেকে মেধা এবং যোগ্যতাই হবে চাকরি পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি ৷
Published : July 5, 2026 at 7:05 AM IST
কলকাতা, 5 জুলাই: স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নতুন চেয়ারম্যান হলেন আইএএস অফিসার দুষ্যন্ত নারিয়ালা। এর আগে বিধানসভা নির্বাচনের সময় তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিবের পদও সামলেছেন ৷ শনিবার চেয়ারম্যান পদে তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতর।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 1993 ব্যাচের আইএএস অফিসার দুষ্যন্ত নারিয়ালা বর্তমানে দিল্লিতে রাজ্য় সরকারের প্রিন্সিপাল রেসিডেন্ট কমিশনার হিসেবে কর্মরত। পাশাপাশি তিনি ন্যাশনাল স্কিলস অ্যাকাডেমি ফর ট্রেনিং অ্যান্ড ইনোভেশন (NSATI)-এর ডিরেক্টর জেনারেল এবং এসএনটিসিএসএসসি (SNTCSSC)-এর চেয়ারম্যান পদের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। এবার তাঁর বর্তমান দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদও দেওয়া হল।
এ প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে করা এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, "রাজ্যবাসীর কাছে আমাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা আনা হবে এবং নিয়োগ কমিশনগুলোকে রাজনৈতিক সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রেখে ইউপিএসসি (UPSC)-র মডেলের ধাঁচে ঢেলে সাজানো হবে। সেই মতো অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর বাজেট বক্তৃতায় যখন শূন্য পদে নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়, তখনই আমরা কথা দিয়েছিলাম যে নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও কমিটিতেই কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকবেন না। আমাদের সরকার সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালনে বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্য পূরণে আজ আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের (WBCSSC) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যের অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং বরিষ্ঠ আইএএস (IAS) আধিকারিক শ্রী দুষ্মন্ত নারিয়ালা (Shri Dushyant Nariala)-কে কমিশনের চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব দেওয়া হল।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, "মেধা এবং যোগ্যতাই হবে চাকরি পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি। অতীতের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের আমলে যে অন্যায় হয়েছে বা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির যে দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে, তার কোনও স্থান এই নতুন পশ্চিমবঙ্গে নেই। যোগ্য মেধাবী চাকরি প্রার্থীদের অধিকার সুরক্ষিত করা এবং তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যুবসমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে আমাদের এই প্রচেষ্টা জারি থাকবে।"
এসএসসির মাথায় দুষ্যন্ত নারিয়ালার মতো প্রবীণ আধিকারিকের নিয়োগকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷ তাদের মতে, বিরোধী আসনে থাকাকালীন তৎকালীন শাসক তৃণমলকে আক্রমণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে এই নিয়োগ দুর্নীতিকেই বেছে নিয়েছিল বিজেপি ৷ খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা রাজ্যস্তরের নেতারা-প্রত্যেকেই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল সরকারের সমালোচনায় ক্রমাগত সরব হয়েছেন ৷ এবার বাংলার ক্ষমতায় এসে তাদের সরকারের গায়ে যাতে নিয়োগ দুর্নীতির কালি কোনওভাবেই না লাগে তা নিশ্চিত করতে চাইছে বিজেপি ৷