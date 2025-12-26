পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ অধীরের, পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস

পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ অধীরের, পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস
Published : December 26, 2025 at 8:22 PM IST
বহরমপুর, 26 ডিসেম্বর: ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর লাগাতার হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন অধীর চৌধুরী। ভিনরাজ্যে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে তাঁদের পাশেও দাঁড়ালেন বহরমপুরের পাঁচবারের কংগ্রেস সাংসদ।
ইতিমধ্যে ওড়িশা ও তামিলনাড়ুতে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্বিঘ্নে ফিরিয়ে আনতে তৎপরতা দেখিয়েছেন অধীর ৷ তিনি কথা চালাচ্ছেন, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় কংগ্রেস সাংসদদের মাধ্যমে। একইসঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের এই দুর্দশার জন্য কার্যত রাজ্যের শাসক দলকে কঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন অধীর। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার হয় পরিযায়ী শ্রমিকদের এ রাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুক, নতুবা ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক ৷
ভোট বড় বালাই ! পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে নিরপত্তা নিয়ে শাসক-বিরোধী যেভাবে পথে নেমে সোচ্চার হতে শুরু করেছেন তার নিরিখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের এমনটাই দাবি । বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে। তার আগে পরিযায়ী শ্রমিকদের কারা বাগে আনতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে । মুর্শিদাবাদের প্রায় 14 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্যে ও দেশের বাইরে রয়েছেন । সব রাজনৈতিক দলই এখন পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট বাক্সের দিকে নজর রেখেছে ।
তবে কংগ্রেস রাস্তায় আন্দোলনে না-নামলেও দলের নেতা অধীর পরিযায়ী শ্রমিকদের মন পেতে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছেন । শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে অধীর চৌধুরী বলেন, "আমার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন । আবার বিভিন্ন জায়গায় পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলা করা হচ্ছে । তাঁদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে । ওড়িশায় এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর আমরা সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পেরেছি । এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমি জানতে পেরেছি, সুতির বেশ কয়েকজন ওড়িশার কেওনঝাড় জেলায় আটকে রয়েছেন । তাঁরা ভয়ে ঘর থেকে বের হতে পারনছে না। হামলার ভয়ে ফিরেও আসতে পারছে না।"
তিনি আরও বলেন, "আমি ওখানকার এসপি-র সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। তাঁরা ফিরেও আসবেন। ভগবানগোলার আওয়াল শেখ নামে একজন তামিলনাড়ুর কুট্টালুনে জেলবন্দি । সাতজনকে বাংলাদেশি বলে ছ'মাস ধরে জেলে আটকে রাখা হয়েছে । আমাদের সাংসদের সঙ্গে কথা বলে ওখানকার পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, বাংলাভাষী আর বাংলাদেশি এক নয়। আওয়াল শেখকেও ফেরানোর চেষ্টা করছি । আমি আগেও বলেছি, এভাবে চলতে পারে না। এই পরিকল্পনা ঠিক নয় । অনেক পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে আসছেন । কিন্তু কাজ না-পেয়ে আবার প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছেন । রাজ্য সরকার তাদের কাজের ব্যবস্থা করুক, বা ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা দিক।"
বৃহস্পতিবার ওড়িশার সম্বলপুরে বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ৷ বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশায় মুর্শিদাবাদের এই পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় আরও দুই পরিযায়ী শ্রমিক গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ।
সম্বলপুরের খুন হওয়ার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক জুয়েল রানার কফিনবন্দি দেহ শুক্রবার সকালে ফেরে তাঁর গ্রামে ৷ কাজ করতে ওড়িশার সম্বলপুরে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক জুয়েল ৷ সেখানে আইন্থাপালি থানা এলাকার দানিপালি এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ ৷