হাম দো হামারা দো, শুধু আদানি-আম্বানি কেন ?, বিনিয়োগ নিয়ে কটাক্ষ অধীরের

হাম দো হামারা দো, শুধু আদানি-আম্বানি কেন ?, বিনিয়োগ নিয়ে কটাক্ষ অধীরের
Congress Leader Adhir Chowdhury takes a dig at Adani Investment: রাজ্যে আদানি গোষ্ঠীর বিনিয়োগের ঘোষণা কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেটাই দেখার; বললেন অধীর ৷
Published : September 24, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 7:48 PM IST
বহরমপুর, 24 সেপ্টেম্বর: হাম দো হামারা দো- আদানি-অম্বানির সঙ্গে কেন্দ্রের মোদি সরকারের সম্পর্ক এটাই ৷ বৃহস্পতিবার নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানির বিনিয়োগ নিয়ে এভাবেই কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী ৷ তিনি জানান, কে এল, কে গেল, সেসব দেখলে চলবে না ৷ কোন শিল্পপতির বিনিয়োগ বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে, সেটাই আসল ৷
এদিন নিউটাউনে ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় প্রযুক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে রাজ্যে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেন সংস্থার চেয়ারম্যান গৌতম আদানি ৷ 2035 সালের মধ্যে পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে এই বিপুল বিনিয়োগ হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল-সহ অন্যরা ৷
আদানি গোষ্ঠীর এই বিনিয়োগ লোকদেখানো কি না, প্রশ্ন তুললেন অধীর ৷ এই প্রসঙ্গে বাম আমলের শিল্পনীতির প্রসঙ্গও উত্থাপন করেন তিনি ৷ অধীর বলেন, "বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এরাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু দলের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারেননি ৷ আমরাও তখন জোর করে কৃষিজমি অধিগ্রহণে বাধা দিয়েছিলাম ৷ আজও কংগ্রেস সেই নীতিতেই অনড় আছে ৷"
ডবল ইঞ্জিন সরকারের শিল্প বিনিয়োগ নিয়ে কটাক্ষের সুরে বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "হাম দো হামারা দো ৷ ওদিকে মোদিজি ও অমিত শাহজি ৷ এদিকে আদানি আর আম্বানি ৷ আর কোনও শিল্পপতি দেখছি না আমরা ৷ ভারত থেকে শিল্পপতিরা বাইরে পালাচ্ছেন ৷ আমাদের দেশের শিল্পপতিরা বাইরে বিনিয়োগ করছেন বেশি ৷ টাটা কোথায় ?
তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য আদর্শ জায়গা ৷ এখানে পাহাড় , সমুদ্র ও বন্দর আছে ৷ প্রচুর কর্মক্ষম শিক্ষিত যুবক আছেন ৷ বনাঞ্চল, খনিজ সম্পদের অভাব নেই ৷ তা সত্ত্বেও শিল্পপতিরা এরাজ্যে না এসে বিদেশে যাচ্ছেন কেন ? এর উত্তর খুঁজতে হবে ৷"
পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সম্মেলন হলেও তেমন বিনিয়োগ দেখা যায়নি ৷ এই বিষয়ে অধীর বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কাগজে কলমে প্রচুর বিনিয়োগ হয়েছে ৷ মমতা সরকারের হিসাবে 20-22 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে ৷ কিন্তু চোখে দেখা যায়নি ৷ এই সরকারের আমলে আদানি গোষ্ঠী নিউটাউনে আরোগ্য মন্দির গড়তে চায় ৷ খুব ভালো কথা ৷ কিন্তু সেসব যেন শুধু কাগজে কলমে না-হয় ৷ রাজ্যের মানুষ চোখে দেখতে পায়নি ৷ শিল্পপতিরা নিজের ধান্দায় আসবে ৷ কিন্তু শিল্পপতিদের দেখে যেন জিভে জল না আসে ৷ কোথায় বিনিয়োগ হচ্ছে, তা জানতে হবে ৷"
রাজ্যের শিল্প না-হওয়ায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের আক্ষেপ, "বিধানচন্দ্র রায় সেই সময় যা পেরেছেন, তারপর আর কেউ পারল না কেন ? অথচ ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলার মতো আর কোনও রাজ্য নেই, যেখানে শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এখানে পাহাড়, সমুদ্র, বন্দর, কর্মক্ষম শ্রমিক, বনাঞ্চল, খনিজ সম্পদ কিছুরই অভাব নেই ৷ সরকার কেন আদানি আর আম্বানি গোষ্ঠীকে নিয়ে পড়ে থাকবে ৷"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আমন্ত্রণে কলকাতায় এসে এদিন নিউ টাউনে আদানি আরোগ্য মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমিপুজো অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে গৌতম আদানি জানিয়েছেন, 2035 সালের মধ্যে আদানি গোষ্ঠী বাংলায় এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করবে ৷ অথচ তৃণমূলের আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজিবিএস সম্মেলনে উপস্থিত থেকেছেন গৌতম আদানি ৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে একবার 2021 এবং 2025 সালে নবান্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাজপুরে ডিপ সি পোর্ট করা নিয়ে বৈঠকও করেছিলেন তিনি । তবে, আদানি গোষ্ঠী তাজপুরের প্রকল্পসহ আরও একাধিক ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখালেও থমকে যায় ৷
এই বিষয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুদীপ্ত গুহ বলেন, "গত সরকারের সময় বিজিবিএস হয়েছে, তখন বারবার আদানি গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছে ৷ তাজপুরে যে বন্দরের কথা বলা হয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত 10 বছরে সেটা করতে দেননি ৷ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আদানি গোষ্ঠী যে বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিনিয়োগ হবে বন্দরের ক্ষেত্রে ৷"
বিজেপি মুখপাত্রের দাবি, রাজ্যে নতুন সরকার শিল্পবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছে ৷ এই কয়েক মাসে তাই আদানিদের মতো দেশের অন্যতম সর্ববৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী এই রাজ্যে বিনিয়োগ করার কথা ভেবেছে ৷ এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সদিচ্ছাকেও কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি ৷