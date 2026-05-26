আন্তর্জাতিক হকার দিবস: রাজ্যে হকার উচ্ছেদ নিয়ে বিজেপি সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি মমতার
26 মে বিশ্বজুড়ে হকার দিবস পালনের আবহে বিজেপি সরকারকে কড়া আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ক্ষমতায় এসে হকার উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে বিজেপি ৷
Published : May 26, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 26 মে: বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক হকার দিবস ৷ এই বিশেষ দিনে রাজ্যের হকারদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি রাজ্যে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
রবিবার সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিজেপি সরকার হকারদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে এবং যথেচ্ছভাবে তাঁদের দোকানপাট ভেঙে দিচ্ছে ৷ তৃণমূল নেত্রীর দাবি, এই নির্মম উচ্ছেদ অভিযানে তিনি রীতিমতো বিস্মিত, ক্রুদ্ধ এবং মর্মাহত ৷
যাঁরা এই উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছেন, তাঁদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, অত্যাচারীদের এর যোগ্য জবাব পেতে হবে ৷ রাজ্যের খেটে খাওয়া হকারদের আশ্বস্ত করে তাঁর বার্তা, তিনি হকারদের পাশে ছিলেন, আছেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন ৷
২৬ মে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক হকার দিবসে আমার খেটে খাওয়া হকার ভাই বোনেদের জানাই অভিনন্দন। তার সাথে তাঁদের জানাই সমবেদনা। যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেই বিজেপি সরকার হকারদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, উচ্ছেদ করছে, তাদের দোকান ভেঙে দিচ্ছে, তাদের চোখের জলকে তোয়াক্কা না করে তাদের পথে…— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 26, 2026
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পোস্টের মাধ্যমে রাজ্যের প্রান্তিক ও খেটে খাওয়া মানুষদের অধিকারের বিষয়টিই জোরালোভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন ৷ সমাজতত্ত্ববিদ ও অর্থনীতিবিদদের মতে, পথচলতি বিক্রেতা এবং অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা হলেন একেবারে তৃণমূল স্তরের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান মেরুদণ্ড ৷ একদিকে তাঁরা যেমন বড় মাপের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ ক্রেতার দৈনিক চাহিদার সেতুবন্ধন করেন, অন্যদিকে ঠিক তেমনই অত্যন্ত সুলভ মূল্যে জরুরি পণ্যসামগ্রী সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন ৷
উন্নয়নশীল দেশগুলির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রটির ভূমিকা অপরিসীম ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বনির্ভরতার পথ প্রশস্ত করেন এই হকাররা, যার ফলে বহু নিম্নবিত্ত পরিবার কর্পোরেট বা সরকারি চাকরির উপর নির্ভর না-করেই সসম্মানে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হন ৷ কিন্তু বর্তমান সরকার হকারদের চোখের জলকে তোয়াক্কা না-করেই তাঁদের পথে বসাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, একটি আদর্শ ও সুপরিকল্পিত শহরের মূল লক্ষ্য কখনওই হকার উচ্ছেদ করা হতে পারে না, বরং তাঁদের আধুনিক শহর ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করাই হল আসল নগর পরিকল্পনা ৷ হকারদের জন্য যদি সুশৃঙ্খল ও পরিকাঠামোযুক্ত পুর-বাজারের ব্যবস্থা করা যায়, তবে একদিকে যেমন পথচারীদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয় না, অন্যদিকে শহরের প্রাণবন্ত ক্ষুদ্র-অর্থনীতিও সচল থাকে ৷
পথচারী ও স্থায়ী দোকানদারদের অধিকার রক্ষা করার পাশাপাশি হকারদের রুটি-রুজি— এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে ভারতে 2014 সালে ‘স্ট্রিট ভেন্ডর (সুরক্ষা ও নিয়মকানুন) আইন’ পাস হয়েছিল ৷ এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল, যানজট এড়ানোর পাশাপাশি হকারদের আকস্মিক উচ্ছেদ বা তোলাবাজির হাত থেকে আইনি সুরক্ষা প্রদান করা ৷ কিন্তু সাম্প্রতিক উচ্ছেদ অভিযানের জেরে সেই আইনি সুরক্ষার বিষয়টিই বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷
হকারদের অধিকার রক্ষায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গত কয়েক দশক ধরে শীর্ষ আদালত বিভিন্ন ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে হকারদের অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ 1985 সালের বোম্বে হকার্স ইউনিয়ন বনাম বোম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রথম স্বীকার করে যে হকারদের জীবিকা নির্বাহের অধিকার রয়েছে, তবে জনস্বার্থ ও যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তার উপর যুক্তিযুক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে ৷
এরপর 1989 সালে সোদান সিং বনাম নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কমিটি মামলায় শীর্ষ আদালত ফুটপাথের ব্যবসাকে সরাসরি মৌলিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করে, যা হকারদের সাংবিধানিক মর্যাদার ক্ষেত্রে একটি ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে গণ্য করা হয় ৷ 2010 সালে গেন্দা রাম বনাম মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অফ দিল্লি মামলায় হকারদের উপর স্থানীয় প্রশাসনের অত্যাচার ও তোলাবাজির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল শীর্ষ আদালত, যার ফলেই 2014 সালের কেন্দ্রীয় আইনটি তৈরি হয় ৷ পরে 2013 সালে মহারাষ্ট্র একতা হকার্স ইউনিয়ন মামলাতেও আদালত হকারদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার কথা পুনর্ব্যক্ত করে ৷
সুপ্রিম কোর্টের এই সমস্ত রায়ের মাধ্যমে একটি স্পষ্ট আইনি মতবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ৷ সেই মতবাদ অনুযায়ী, কোনও ধরনের সমীক্ষা বা বিকল্প ব্যবস্থার সুযোগ না-দিয়ে হকারদের আকস্মিক বা খামখেয়ালিভাবে উচ্ছেদ করা আসলে সংবিধানের 21 নম্বর অনুচ্ছেদ বা জীবন ও জীবিকার অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন ৷
পাশাপাশি, হকারদের অধিকার পরিচালনার দায়িত্ব টাউন ভেন্ডিং কমিটির মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই হওয়া উচিত বলে শীর্ষ আদালত মনে করে, যাতে নগর পরিকল্পনায় হকারদের নিজস্ব মতামত প্রতিফলিত হয় ৷ সুপ্রিম কোর্টের এই সুস্পষ্ট আইনি কাঠামোর কথা মাথায় রেখেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আন্তর্জাতিক হকার দিবসে তাঁর এই কড়া বার্তার পর, হকার উচ্ছেদ নীতি নিয়ে আগামী দিনে আইনি ও রাজনৈতিক স্তরে শাসক ও বিরোধীদের সংঘাত যে আরও তীব্র হতে চলেছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত ৷