হালিশহরে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে মমতা, রাস্তায় ছোড়া হল ইট-উঠল 'ডাকাত রানি' স্লোগান

হালিশহরে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে মমতা, রাস্তায় ছোড়া হল ইট-উঠল 'ডাকাত রানি' স্লোগান
তীব্র বিক্ষোভের মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গাড়ি আটকে দেওয়া হল রাস্তায়। গাড়ি আটকে চলল বিক্ষোভ। গাড়িতে কাদা লেপে দিল বিক্ষোভকারীরা। উড়ে এল ইট-পাটকেল ৷
Published : August 9, 2026 at 3:31 PM IST
হালিশহর, 9 অগস্ট: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর মমতা। হালিশহরে নিহত দলীয় কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হলেন তৃণমূল নেত্রী। উত্তর 24 পরগনার হালিশহরে শনিবার পুলিশি লকআপে মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল কর্মী বীরজু কেওট-এর। রবিবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে মমতা দেখা করতে গিয়েছিলেন। রাস্তায় তাঁকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বাধা দেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল জুতো ছোড়া হয়। তাঁকে উদ্দেশ্য করে অস্ত্রাব্য গালিগালাজও করা হয়। ওঠে 'ডাকাত রানি', 'চোর চোর' স্লোগান ৷ মমতার গাড়িতে কাদা পর্যন্ত লেপে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷
গত বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূল কর্মী বীরজু কেওট'কে পুলিশ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার তাঁকে ব্যারাকপুর মহাকুমার আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাঁকে পুলিশে হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। শনিবার সকালে পুলিশ লকআপে তিনি অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তৃণমূলের পক্ষ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে লকআপে পিটিয়ে মারার অভিযোগ তোলা হয়েছে।
যদিও পুলিশের দাবি ছিল, বীরজু আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দুপুরে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মৃত দলীয় কর্মী বীরজু'র বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর গাড়িতে হামলা হয়েছে।
সাংবাদিকদের সামনে মমতা বলেন, "হালিশহর থানার আইসি আমাদের দলের কর্মীকে লকআপে অত্যাচার করে মেরেছেন। লকআপে পিটিয়ে মেরে ফেলার পরও বাড়ি গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। আমরা আসব বলেছিলাম, এসেছি ৷ ওর স্ত্রীর সঙ্গে কাল দু'বার কথা হয়। বিধায়ক এসে বলে গিয়েছে, 'ঘর থেকে বেরোবেন না ৷ তাঁর মদতেই বিজেপি কর্মীরা আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়েছেন। অস্রাব্য গালিগালাজ করেছেন।"
পুরো ঘটনার জন্য মমতা সরাসরি বিজেপিকেই আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, "বাইরে থেকে বিজেপি লুম্পেন জোগাড় করেছে। অশ্রাব্য গালিগালাজ করেছে। বড় বড় ইট মেরেছে। গাড়িটা দেখুন আপনারা। পুরো রাস্তা ইট মারা হয়েছে। তীব্র নিন্দা করছি। ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা। "
হালিশহরে নিহত দলীয় কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার কর্মসূচিতে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। তাঁরাও এই বিক্ষোভের মুখে পড়ে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ৷
লকআপে মৃত্যু প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর, পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন