SIR-এর ট্রাইব্যুনাল থেকে পদত্যাগ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির
এসআইআর পর্বে নাম বাদ গিয়েছে যাদের তারা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেই মোতাবেক 19 বিচারপতির ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় ৷
Published : May 8, 2026 at 10:47 AM IST
কলকাতা, 8 মে: SIR-এর ট্রাইব্যুনাল থেকে পদত্যাগ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম । পারিবারিক কিছু ব্যক্তিগত কারণে নিজের সমস্যার কথা জানিয়ে তিনি সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশনে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন বলে খবর ।
আর শিবজ্ঞানমের ট্রাইব্যুনাল থেকে সরে য়াওয়ায় অথৈ জলে পড়ল ট্রাইব্যুনালের ভবিষ্যৎ ৷ আদৌ বাকি ভোটারদের ভাগ্য কবে চূড়ান্ত নির্ধারিত হবে তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ৷
এর আগে এসআইআর পর্ব শেষ হলেও নাম বাদ গিয়েছে যাদের তারা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এমনকী ট্রাইব্যুনালে যাঁদের নামের নিষ্পত্তি হবে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন বলেও জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেই মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে 19 বিচারপতির ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় ৷ সেখানেই অন্যতম বিচারপতি ছিলেন শিবজ্ঞানম ।
ফরাক্কার কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমানে বিধায়ক মোতাব শেখের নামের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালে প্রথম নিষ্পত্তি করেছিলেন তিনি । পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত কয়েক হাজার ভোটারের নামের নিষ্পত্তি তিনি করেছেন বলে সূত্রের খবর ।
পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ট্রাইব্যুনাল পরিচালনা করতে যে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিটিতেও ছিলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম । মূলত ট্রাইব্যুনাল পরিচালনার এসওপি তৈরির দায়িত্বে ছিল এই কমিটি । জানা গিয়েছে, SIR-এর পরেও ট্রাইব্যুনালের কাছে 34 লাখের বেশি নামের নিষ্পত্তির আবেদন জমা পড়েছিল ।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 19 জন বিচারপতি এই ট্রাইব্যুনালে বসে, যাদের নাম বাদ গিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের আপিল নিষ্পত্তির কাজ করছেন । স্বাভাবিকভাবে মনে করা হচ্ছে হঠাৎ করে বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম পদত্যাগ করার ফলে কিছুটা হলেও থমকে গেল ট্রাইব্যুনালের কাজ ৷ অন্যদিকে, শিবজ্ঞানমের জায়গায় শীর্ষ আদালত এবার নতুন করে ফের কাকে নিযুক্ত করে তাও লক্ষণীয় ।
প্রসঙ্গত, এসআইআর-এর পর গত 23 ও 29 এপ্রিল দুই দফায় বিধানসভা ভোট হয়েছে রাজ্যে ৷ গত 4 মে সেই ভোটের ফল ঘোষণাও হয় ৷ তবে এখনও বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকায় সংযোজন করা যায়নি বলেই জানা যাচ্ছে ৷ যদিও সুপ্রিম কোর্ট আশ্বস্ত করে জানিয়েছিল যে, বিধানসভা নির্বাচনে ভোট না দেওয়া মানে ভোটাধিকার চলে যাওয়া নয় ৷ পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনালে আবেদনের পাশাপাশি নতুন করে নাম তুলতে হবে যাদের নাম ডিলিট হয়ে গিয়েছে ৷