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আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার বনগাঁর প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

Former MLA arrest: দু'বার তৃণমূলের টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হন বিশ্বজিৎ। পরে দল বদলে যান বিজেপিতে । আবার ফিরে আসেন তৃণমূলে ।

Former MLA Biswajit Das arrest
বনগাঁর প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস গ্রেফতার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 4:55 PM IST

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বনগাঁ, 28 সেপ্টেম্বর: আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার বনগাঁর প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। সোমবার বিকেলে গোপালনগর বাজার চত্বর থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের দাবি, তাঁর গাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ধৃত প্রাক্তন বিধায়ককে পুলিশ গোপালনগর থানায় নিয়ে গিয়েছে। থানায় যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কোনও মন্তব্য করেননি বিশ্বজিৎ।

বাম জমানার শেষ দিকে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁর রাজনীতিতে বিশ্বজিৎ অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন। 2011 সালে বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে তিনি তৃণমূলের টিকিটে জয়লাভ করে বিধায়ক নির্বাচিত হন। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকায় বিশ্বজিৎ ছিলেন তৃণমূলের বনগাঁ মহাকুমার শেষ কথা। 2016 সালেও ওই কেন্দ্র থেকে তিনি ফের বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি সাফল্য পাওয়ার পর বিশ্বজিতের রাজনৈতিক অভিমুখ বদলে যেতে শুরু করে।

2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন। বাগদা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিজেপির প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ হয়। ফের কালীঘাটে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। দল তাঁকে ফিরিয়েও নেয়। বিশ্বজিৎকে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। 2024 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে বিশ্বজিৎ বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন। এবার তাঁকে গ্রেফতার করা হল ।

প্রভাবশালী নেতা হলেও বিশ্বজিৎ দাসের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে বারবার দল বদলের ঘটনা ঘটেছে। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরেই গত জুলাই মাসে বিধানসভায় গিয়ে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর থেকে তিনি জেলা রাজনীতিতে 'ভালো তৃণমূল' হিসেবে পরিচিত হন।

সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় বিশ্বজিতের একটি অডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে। ওই অডিও ক্লিপের সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি। তাতে শোনা যায়, তিনি বনগাঁয় মমতা শিবিরের এক নেতাকে হুমকি দিচ্ছেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর তিনি যা কিছু করছেন সব 'দিদিকে জানিয়েই' করছেন। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ঋতব্রত শিবিরে নাম লেখালেও তিনি তৃণমূলের মূল স্রোতেই আছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই চলছেন। যদিও বিশ্বজিতের সঙ্গে দলীয় কর্মীরা তেমনভাবে কেউ আর যোগাযোগ রাখছিলেন না।

বিশ্বজিৎ গোপালনগরের হরিপদ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষা কর্মীপদে চাকরি করেন। সোমবার বিকেলে ব্যক্তিগত গাড়িতে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তায় পুলিশ তাঁর গাড়ি আটক করে। ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। বিশ্বজিৎকে গ্রেফতার করে গোপালনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নৃপেণ বিশ্বাস বলেন, "বিশ্বজিৎ আসলে তৃণমূলের হার্মাদ। আর হার্মাদ না হলে তৃণমূলের জেলা সভাপতি হওয়া যায় না। বিগত 15 বছরে বিশ্বজিৎ বনগাঁর মানুষের ওপর নিদারুণ অত্যাচার চালিয়েছেন। বোমা পিস্তলের ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করেছেন। তখন তৃণমূলের সরকার ছিল। তাই পুলিশ তাঁকে ধরত না। বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে গোরু পাচার ও তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। আজ তাঁর গাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে।"

গোপালনগরের বিজেপি নেত্রী মল্লিকা বিশ্বাস বলেন, "যে যেমন কর্ম করবে, তেমনই ফল পাবে। আমরা বিজেপি করতাম বলে বিশ্বজিৎ দাস গত 15 বছরে আমাদের সমর্থক বহু মানুষকে বিনা অপরাধে জেল খাটিয়েছেন। বিশ্বজিৎ দাস আসলে একজন দুষ্কৃতী। সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি করলে আরও আগ্নেয় অস্ত্র পাওয়া যাবে। আমাদের সরকারের সময় পুলিশ মেরুদণ্ড শক্ত করে কাজ করছে। তাই বিশ্বজিৎ দাসের মতো দুষ্কৃতীদের পুলিশ গ্রেফতার করতে পারছে।"

TAGGED:

গ্রেফতার বনগাঁর বিশ্বজিৎ দাস
প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস
TMC LEADER BISWAJIT DAS ARREST
BANGAON BISWAJIT DAS ARREST
FORMER MLA BISWAJIT DAS ARREST

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