কংগ্রেস সব দিয়েছে, বিজেপি'র শুধু প্রতিশ্রুতি; গেরুয়া ছেড়ে 'হাত' ধরলেন প্রাক্তন বিধায়ক
Bishnu Prasad Sharma Joins Congress: 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন ৷ এদিন তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন ৷
Published : November 20, 2026 at 8:43 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: আগেই অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন গেরুয়া শিবিরে না থাকার কথা । শুক্রবার বিধান ভবনে কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিলেন কার্শিয়াংয়ের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা ।
জানালেন, কংগ্রেস সব দিয়েছে, বিজেপি শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ এভাবেই রাজ্যের নব্য শাসকদলকে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন বিধায়ক । হাত শিবিরের জাতীয় পর্যায়ের নেতা সিপি যোশি ও প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে এদিন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা-সহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেসের হাত ধরেন । এদিন কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিষ্ণু-সহ বেশ কয়েকজন এতদিন তৃণমূলে ছিলেন । প্রাক্তন শাসক দল ছেড়ে তারা কংগ্রেসে এলেন ।
2021 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে উত্তরবঙ্গের কার্শিয়াং বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় লাভ করেছিলেন বিষ্ণু প্রসাদ । সেই নির্বাচনে তিনি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রার্থী শেরিং লামা দহল কে 15 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাস্ত করেন । 2024 সালে বিজেপির সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয় । তিনি নির্দল হয়ে লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন । 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন । এদিন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করলেন ।
বিধান ভবনে এদিনের যোগদান অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিপি যোশি-সহ উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, রোহন মিত্র-সহ একাধিক প্রদেশ নেতৃত্ব ।
সকলের উপস্থিতিতে এদিন কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা । স্লোগান দেন জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ বলে । এরপর তিনি বলেন, "গোর্খা কাউন্সিল থেকে শুরু করে গোর্খাদের জন্য একাধিক জিনিস দিয়েছে কংগ্রেস । আর বিজেপি দিয়েছে শুধুই প্রতিশ্রুতি । বাস্তবে কাজ আর প্রতিশ্রুতি এক নয় । যারা বাস্তবে নেমে কাজ করছে আমি তাদের পক্ষে ।"
প্রাক্তন বিজেপি বিধায়কের যোগদান প্রসঙ্গে শুভঙ্কর সরকার বলেন, "সংবিধান মোতাবেক গোর্খারা যা পাবে সবটাই আমরা দেব । এবারের ইস্তেহারেও আমরা সে কথা লিখেছি ।"