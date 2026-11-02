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টুলু মণ্ডলকে সহযোগিতায় ধৃত প্রাক্তন ভূমি আধিকারিক, প্রশ্ন ডিএমদের ভূমিকা নিয়ে

Tulu Mondal Case: ধৃতের নাম রবিউল ইসলাম ৷ তাঁকে সোমবার আদালত আটদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷

Tulu Mondal Case
(বাঁদিকে) রবিউল ইসলাম৷ (ডানদিকে) টুলু মণ্ডল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2026 at 6:06 PM IST

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সিউড়ি, 2 নভেম্বর: পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার বীরভূমের প্রাক্তন সহকারী ভূমি ও ভূমি সংস্কার (ডেপুটি ডিএলআরও) আধিকারিক রবিউল ইসলাম ৷ তাঁকে সোমবার পেশ করা হয় সিউড়ি জেলা আদালতে ৷ তাঁকে আটদিন পুলিশি হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷

যদিও আদালত থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নে রবিউল ইসলাম বলেন, ‘‘আমি চক্রান্তের শিকার ৷ সেই সময় যাঁরা ডিএম, এডিএম (ভূমি ও ভূমিকা সংস্কার দফতর) ছিলেন, তাঁরা সবাই যুক্ত ৷ তাঁদের তদন্তের আওতায় আনা হোক ৷ তাহলেই সত্য প্রকাশ্যে আসবে ।’’

শুধু বাইরে নয়, আদালতের মধ্যেও প্রাক্তন ভূমি আধিকারিক একই দাবি করেছেন ৷ মামলার সরকারি আইনজীবী অসীমকুমার দাস বলেন, ‘‘ধৃতকে আটদিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷ পুলিশ 14 দিন চেয়েছিল ৷ ধৃত আদালতে দাবি করেছেন সেই সময়ের ডিএম, এডিএমদের তদন্তের আওতায় আনা হোক ।’’

Tulu Mondal Case
টুলু মণ্ডলকে সহযোগিতায় ধৃত প্রাক্তন ভূমি আধিকারিক রবিউল ইসলাম (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদল হতেই বীরভূম জেলায় কয়েক হাজার কোটি টাকার বেআইনি কারবার প্রকাশ্যে আসে ৷ অভিযোগ, পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল তৎকালীন শাসক দল তৃণমূল ও সেই সময় জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সহযোগিতায় পাথর পাচার করে বিপুল অঙ্ক লোপাট করেছে । এতে শূন্য হয়েছে রাজ্যের কোষাগার ।

এই সংক্রান্ত মামলায় মহম্মদবাজারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (বিএলএলঅ্যান্ডআরও) সব্যসাচী মণ্ডল-সহ পাঁচজন সরকারি কর্মী গ্রেফতার হয়েছিলেন এর আগে ৷ জানা গিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই উঠে আসে বীরভূমের প্রাক্তন ডেপুটি ডিএলআরও রবিউল ইসলামের নাম ৷ অভিযোগ, নকল ডিসিআর ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করতে মাফিয়া টুলুকে সহযোগিতা করেছিলেন এই আধিকারিক । এই অভিযোগে এদিন তাঁকে গ্রেফতার করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ ।

পরে সিউড়ি জেলা আদালতে তাঁকে পেশ করা হয় ৷ আদালত কক্ষে ও বাইরে রবিউল ইসলাম চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন ৷ পাশাপাশি যে সময় এই ঘটনা ঘটেছিল বলে অভিযোগ, সেই সময়ে জেলার জেলাশাসকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার দাবি তোলেন ৷

Tulu Mondal Case
টুলু মণ্ডলকে সহযোগিতায় ধৃত প্রাক্তন ভূমি আধিকারিক রবিউল ইসলাম (ইটিভি ভারত)

অভিযোগ, 2019 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত বীরভূমের জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসকদের মদতেই মাফিয়া টুলু মণ্ডলের এই বাড়বাড়ন্ত ও প্রতিপত্তি হয়েছিল । তাই ওই আধিকারিকদের তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন রবিউল ইসলাম । যদিও তিনি কারও নাম বা কোনও সময়সীমা নির্দিষ্ট করে বলেননি ৷

এই চাঞ্চল্যকর দাবিতে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে । অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের সময় বীরভূমের জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারদের মধ্যে অধিকাংশের মদত না থাকলে টুলু মণ্ডল হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ভারত ছেড়ে পালাতে পারতেন না ৷

প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে টুলু মণ্ডল সপরিবারে দুবাইয়ে রয়েছে । সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে দশবছর থাকার জন্য অনুমতি হিসাবে ‘গোল্ডেন কার্ড’ দেওয়া হয়েছে তাদের। শেষবার বীরভূমে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে টুলু মণ্ডল 52 কোটি টাকা দুবাইয়ের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে । এই তথ্য সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা ৷

এদিকে গত 13 অক্টোবর টুলু মণ্ডলের মামলায় সিউড়ি জেলা আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । চার্জশিটে টুলু মণ্ডল-সহ 12 জনের নাম আছে । তার মধ্যে 11 জন গ্রেফতার হয়েছে । ধৃতদের মধ্যে চারজন সরকারি কর্মী । মামলায় এখনও পর্যন্ত 52 জন সাক্ষীর নাম আছে ।

Tulu Mondal Case
পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল (ফাইল ছবি)

তাছাড়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট উদ্ধার করেছে পুলিশ । টুলুর 242টি ট্রাক-ডাম্পার, সাতটি বাড়ি, একটি খামার বাড়ি, একটি পার্কিং, দু’টি পাথর ক্রাশার, তিনটি পাথর খাদান, 300 বিঘা জমি-সহ 220 কোটি টাকার সম্পত্তি সিজ করেছে পুলিশ ।

এমনকী, অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেন বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানের মুদ্রা ও টুলুর আরেক আত্মীয় মিন্টু শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে থাইল্যান্ডের মুদ্রাও উদ্ধার করেছে পুলিশ ও স্পেশাল ট্রাক্স ফোর্স ৷ টুলু মণ্ডলকে ধরতে ইন্টারপোল মারফত ‘রেড কর্নার’ নোটিশ জারি হয়েছে ৷ যদিও এতকিছুর পরও কি ফেরার টুলু মণ্ডলকে দেশে ফেরানো সম্ভব হবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ৷

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TAGGED:

পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল
TULU MONDAL
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