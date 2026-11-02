টুলু মণ্ডলকে সহযোগিতায় ধৃত প্রাক্তন ভূমি আধিকারিক, প্রশ্ন ডিএমদের ভূমিকা নিয়ে

টুলু মণ্ডলকে সহযোগিতায় ধৃত প্রাক্তন ভূমি আধিকারিক, প্রশ্ন ডিএমদের ভূমিকা নিয়ে
Tulu Mondal Case: ধৃতের নাম রবিউল ইসলাম ৷ তাঁকে সোমবার আদালত আটদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷
Published : November 2, 2026 at 6:06 PM IST
সিউড়ি, 2 নভেম্বর: পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার বীরভূমের প্রাক্তন সহকারী ভূমি ও ভূমি সংস্কার (ডেপুটি ডিএলআরও) আধিকারিক রবিউল ইসলাম ৷ তাঁকে সোমবার পেশ করা হয় সিউড়ি জেলা আদালতে ৷ তাঁকে আটদিন পুলিশি হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷
যদিও আদালত থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নে রবিউল ইসলাম বলেন, ‘‘আমি চক্রান্তের শিকার ৷ সেই সময় যাঁরা ডিএম, এডিএম (ভূমি ও ভূমিকা সংস্কার দফতর) ছিলেন, তাঁরা সবাই যুক্ত ৷ তাঁদের তদন্তের আওতায় আনা হোক ৷ তাহলেই সত্য প্রকাশ্যে আসবে ।’’
শুধু বাইরে নয়, আদালতের মধ্যেও প্রাক্তন ভূমি আধিকারিক একই দাবি করেছেন ৷ মামলার সরকারি আইনজীবী অসীমকুমার দাস বলেন, ‘‘ধৃতকে আটদিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷ পুলিশ 14 দিন চেয়েছিল ৷ ধৃত আদালতে দাবি করেছেন সেই সময়ের ডিএম, এডিএমদের তদন্তের আওতায় আনা হোক ।’’
উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদল হতেই বীরভূম জেলায় কয়েক হাজার কোটি টাকার বেআইনি কারবার প্রকাশ্যে আসে ৷ অভিযোগ, পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল তৎকালীন শাসক দল তৃণমূল ও সেই সময় জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সহযোগিতায় পাথর পাচার করে বিপুল অঙ্ক লোপাট করেছে । এতে শূন্য হয়েছে রাজ্যের কোষাগার ।
এই সংক্রান্ত মামলায় মহম্মদবাজারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (বিএলএলঅ্যান্ডআরও) সব্যসাচী মণ্ডল-সহ পাঁচজন সরকারি কর্মী গ্রেফতার হয়েছিলেন এর আগে ৷ জানা গিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই উঠে আসে বীরভূমের প্রাক্তন ডেপুটি ডিএলআরও রবিউল ইসলামের নাম ৷ অভিযোগ, নকল ডিসিআর ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করতে মাফিয়া টুলুকে সহযোগিতা করেছিলেন এই আধিকারিক । এই অভিযোগে এদিন তাঁকে গ্রেফতার করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ ।
পরে সিউড়ি জেলা আদালতে তাঁকে পেশ করা হয় ৷ আদালত কক্ষে ও বাইরে রবিউল ইসলাম চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন ৷ পাশাপাশি যে সময় এই ঘটনা ঘটেছিল বলে অভিযোগ, সেই সময়ে জেলার জেলাশাসকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার দাবি তোলেন ৷
অভিযোগ, 2019 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত বীরভূমের জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসকদের মদতেই মাফিয়া টুলু মণ্ডলের এই বাড়বাড়ন্ত ও প্রতিপত্তি হয়েছিল । তাই ওই আধিকারিকদের তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন রবিউল ইসলাম । যদিও তিনি কারও নাম বা কোনও সময়সীমা নির্দিষ্ট করে বলেননি ৷
এই চাঞ্চল্যকর দাবিতে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে । অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের সময় বীরভূমের জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারদের মধ্যে অধিকাংশের মদত না থাকলে টুলু মণ্ডল হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ভারত ছেড়ে পালাতে পারতেন না ৷
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে টুলু মণ্ডল সপরিবারে দুবাইয়ে রয়েছে । সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে দশবছর থাকার জন্য অনুমতি হিসাবে ‘গোল্ডেন কার্ড’ দেওয়া হয়েছে তাদের। শেষবার বীরভূমে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে টুলু মণ্ডল 52 কোটি টাকা দুবাইয়ের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে । এই তথ্য সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা ৷
এদিকে গত 13 অক্টোবর টুলু মণ্ডলের মামলায় সিউড়ি জেলা আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । চার্জশিটে টুলু মণ্ডল-সহ 12 জনের নাম আছে । তার মধ্যে 11 জন গ্রেফতার হয়েছে । ধৃতদের মধ্যে চারজন সরকারি কর্মী । মামলায় এখনও পর্যন্ত 52 জন সাক্ষীর নাম আছে ।
তাছাড়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট উদ্ধার করেছে পুলিশ । টুলুর 242টি ট্রাক-ডাম্পার, সাতটি বাড়ি, একটি খামার বাড়ি, একটি পার্কিং, দু’টি পাথর ক্রাশার, তিনটি পাথর খাদান, 300 বিঘা জমি-সহ 220 কোটি টাকার সম্পত্তি সিজ করেছে পুলিশ ।
এমনকী, অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেন বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানের মুদ্রা ও টুলুর আরেক আত্মীয় মিন্টু শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে থাইল্যান্ডের মুদ্রাও উদ্ধার করেছে পুলিশ ও স্পেশাল ট্রাক্স ফোর্স ৷ টুলু মণ্ডলকে ধরতে ইন্টারপোল মারফত ‘রেড কর্নার’ নোটিশ জারি হয়েছে ৷ যদিও এতকিছুর পরও কি ফেরার টুলু মণ্ডলকে দেশে ফেরানো সম্ভব হবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ৷
আরও পড়ুন -