দুর্গাপুজোর ভুয়ো পাস থেকে অনুষ্ঠান খরচে গরমিল, ফের ইডি দফতরে ইন্দ্রনীল

দুর্গাপুজোর ভুয়ো পাস থেকে অনুষ্ঠান খরচে গরমিল, ফের ইডি দফতরে ইন্দ্রনীল
Indranil Sen ED Appearance: ইউনেস্কোর নামে দুর্গাপুজোর পাস বিক্রি করা থেকে অনুষ্ঠানে বিপুল খরচের অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ৷
Published : October 7, 2026 at 2:50 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর ভুয়ো টিকিট-পাস বিক্রি থেকে শুরু করে নজরুল মহোৎসব পালনে আর্থিক অনিয়মের নানা অভিযোগে ফের ইডি-র মুখোমুখি হলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ৷
বুধবার বেলা 11টা নাগাদ প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন তিনি ৷ গত 30 সেপ্টেম্বরের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাঁকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হতে হল ৷ তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্দ্রনীল সেনকে তাঁর বিগত দশ বছরের আর্থিক লেনদেন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷
সেই নির্দেশ মেনেই এদিন সকালে নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন তিনি ৷ এর আগে গত 30 সেপ্টেম্বর প্রায় আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাঁকে ৷ ইন্দ্রনীল সেনের সংস্থা ‘মাস আর্ট’-এর বিরুদ্ধে ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে দুর্গাপুজোর ভুয়ো পাস ও প্রিভিউ শো-এর টিকিট বিক্রির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই মামলার তদন্তে নেমে এর আগে ইডি আধিকারিকরা তাঁর কসবার বাসভবন এবং হুগলির বাগানবাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিলেন ৷
পুজোর পাসের পাশাপাশি নজরুল মহোৎসব পালনকে কেন্দ্র করেও বড়সড় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ শিশির মঞ্চে নজরুল মহোৎসব পালনের জন্য বিগত বছরে খরচ দেখানো হয়েছিল 37 লক্ষ 92 হাজার 53 টাকা ৷ সেই সময় তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন ইন্দ্রনীল সেন ৷ অথচ চলতি বছর সেই একই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে খরচ হয়েছে মাত্র এক লক্ষ 44 হাজার 400 টাকা ৷ দুই বছরের ব্যয়ের মধ্যে এই বিপুল বৈষম্য প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধে ৷
পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে জমা পড়া একটি অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, তিনি প্রভাব খাটিয়ে নিজের পরিবারের একাধিক সদস্যকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন ৷ যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি ৷ এই সমস্ত অভিযোগ ও আর্থিক লেনদেনের অসঙ্গতি খতিয়ে দেখতেই ফের তাঁকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন ইডি আধিকারিকরা ৷
এদিকে দুর্গাপুজোর 'প্রিভিউ শো' সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়ম ও অর্থপাচারের তদন্তে ইন্দ্রনীল সেনের সংস্থা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 30 লক্ষ টাকা পাঠানোর তথ্য পেয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ইন্দ্রনীল সেনের মালিকানাধীন 'অক্টেভ রেকর্ডস'-এর অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাঙ্কিং চ্যানেলের মাধ্যমে ওই টাকা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল । তবে গায়ক-মন্ত্রীর দাবি, ওই টাকা 'রয়্যালটি' হিসেবে দেওয়া হয়েছিল । এই লেনদেনের সঙ্গে কোনও অপরাধমূলক কাজের যোগ রয়েছে বলে ইডি তাদের বক্তব্যে দাবি করেনি ।