দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলা: চার্জশিটে 'পলাতক' অভিযুক্ত প্রাক্তন BDO প্রশান্ত বর্মন

দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলা: চার্জশিটে 'পলাতক' অভিযুক্ত প্রাক্তন BDO প্রশান্ত বর্মন
বিধাননগর পুলিশ আদালতে পেশ করা চার্জশিটে খুন ও অপহরণ-সহ একাধিক ধারা ৷ গ্রেফতার হওয়া 5 জনের নামও অভিযুক্তদের তালিকায় ৷
Published : February 4, 2026 at 8:07 PM IST
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলা খুনের মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ৷ বিধাননগর পুলিশ আদালতে বুধবার চার্জশিট পেশ করেছেন তদন্তকারীরা ৷ সেই চার্জশিটে রাজগঞ্জের সদ্য প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে 'পলাতক' হিসাবে দেখানো হয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া পাঁচজনের নামও অভিযুক্ত হিসাবে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, স্বপন কামিলা খুনের ঘটনায় অপহরণ, খুন এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত পাঁচজন বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে ৷ তবে, মূল অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম প্রশান্ত বর্মন এখনও গ্রেফতার না-হওয়ায় তাঁকে চার্জশিটে 'পলাতক' হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আগাম জামিন খারিজ হওয়ার পরেও আত্মসমর্পণ করেননি প্রশান্ত বর্মন ৷
প্রসঙ্গত, এই মামলায় প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিনের আবেদন কলকাতা হাইকোর্ট খারিজ করে দেয় ৷ তারপরেই বিধাননগর পুলিশের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় ৷ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, 23 জানুয়ারির মধ্যে আত্মসমর্পণ করার কথা ছিল রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও-র ৷ কিন্তু, নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও, তিনি আত্মসমর্পণ না-করায় পুলিশ তাঁকে পলাতক হিসাবে ঘোষণা করেছে ৷ বর্তমানে বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এই খুনের ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে ৷ তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, অভিযুক্তদের জেরা করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে ৷ যা মামলার চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
কীভাবে অপহরণ ও খুন ?
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেদিনীপুরের বাসিন্দা স্বপন কামিলা দত্তাবাদে দোকান ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সোনার ব্যবসা করছিলেন ৷ গত 28 অক্টোবর দত্তাবাদ থেকে তাঁকে অপহরণ করা হয় ৷ অভিযোগ, দু’টি গাড়িতে করে কয়েকজন এসে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় ৷ সেই গাড়িগুলির মধ্যে একটি নীল বাতি লাগানো ছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে ৷
এরপর 30 অক্টোবর নিউটাউনের একটি এলাকা থেকে স্বপন কামিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় ৷ পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, নিউটাউনের একটি ফ্ল্যাটে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল ৷ মারধরের জেরেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অনুমান পুলিশের ৷ পরে দেহ গাড়িতে করে অন্যত্র ফেলে দিয়ে আসে অভিযুক্তরা ৷
তদন্তে নতুন মোড়
এই ঘটনায় প্রশাসনের এক প্রাক্তন আধিকারিকের নাম জড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে ৷ তদন্তকারীরা মনে করছেন, অপহরণ ও খুনের পিছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল ৷ পুলিশ এখন পলাতক প্রশান্ত বর্মনের খোঁজে তল্লাশি জোরদার করেছে ৷ চার্জশিট পেশ হলেও, তদন্ত এখানেই শেষ নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে পুলিশ ৷ প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটও পেশ করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তকারী আধিকারিকদের তরফে ৷