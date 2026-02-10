ETV Bharat / state

ভূরি ভূরি কুকীর্তি, ব্যারাকপুরের বহিষ্কৃত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন মনোজ ভার্মাও

পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ । কাউন্সিলর আইনজীবীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপে রাজ‍্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগপত্র পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ।

RABINDRANATH BHATTACHARYA
ভূরি ভূরি অভিযোগ 'কীর্তিমান' কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 10, 2026 at 8:26 AM IST

ব‍্যারাকপুর, 10 ফেব্রুয়ারি: এক মৃত্যু, একাধিক অভিযোগ ! কী নেই তাতে । পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার থেকে শুরু করে তদন্ত প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করা, সাধারণ মানুষকে হেনস্থা, মারধর-সহ আরও যে কত...! এক কথায় বললে 'কীর্তিমান' কাউন্সিলরের 'কীর্তি'র যেন শেষ নেই । লাথির আঘাতে 'অশীতিপর' বৃদ্ধের মৃত্যুর পর সেই সমস্ত অভিযোগই এখন সামনে আসতে শুরু করেছে ।

তবে, সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অপরাধ প্রবণতা নিয়ে ব‍্যারাকপুরের তৎকালীন কমিশনার মনোজ ভার্মার রাজ‍্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে অভিযোগপত্র দেওয়া । সেই অভিযোগপত্রের ছত্রে ছত্রে ধৃত কাউন্সিলরের বিষয়ে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ তুলে ধরেছেন তিনি ।

আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে 5টি মামলা- উল্লেখিত অভিযোগপত্রে ব‍্যারাকপুরের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে 2017, 2019 ও 2020, তিন বছরে পাঁচটি মামলা হয়েছে । এর সবকটিই ব‍্যারাকপুর থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের প্রেক্ষিতে । কী ধরনের অভিযোগ, কী কী ধারায় 'বহিষ্কৃত' এই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল পুলিশ । তাও তিনি বিশদে উল্লেখ করেছেন রাজ‍্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো অভিযোগপত্রে । এখানেই শেষ নয়, যাবতীয় মামলার কেস নম্বরও তুলে ধরা হয়েছে সেখানে ।

RABINDRANATH BHATTACHARYA
আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অপরাধ প্রবণতা নিয়ে ব‍্যারাকপুরের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা রাজ‍্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে অভিযোগপত্র দিয়েছিলেন (ইটিভি ভারত)

আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হয়েছিল- শুধু তাই নয়, সেই অভিযোগপত্রে চাঞ্চল্যকর দাবিও করেছেন ব‍্যারাকপুরের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা । সেখানে তিনি এ-ও উল্লেখ করেছেন 2014 সালের 19 জুলাই দাপুটে এই আইনজীবীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হয়েছিল ব‍্যারাকপুর থানায় । সেই মামলার সঙ্গে পুলিশ আরও বেশ কিছু ধারা যুক্ত করেছিল তৎকালীন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ।

পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য- এ-তো গেল শুধু ব‍্যারাকপুর থানায় দায়ের হওয়া মামলা । বীজপুর থানাতেও মামলা রয়েছে তাঁর নামে । পুলিশ সূত্রে খবর, 2020 সালের 20 জুলাই স্থানীয় এক ব‍্যক্তির দায়ের করা অভিযোগের তদন্তে গিয়ে আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের রোষের মুখে পড়তে হয় বীজপুর থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক-সহ কয়েকজন পুলিশকর্মীকে । ব‍্যারাকপুর মহকুমা আদালতের এজলাসের ভিতরেই তিনি পুলিশের কাজে বাধা দেন বলে অভিযোগ । সেই সময় দুর্ব্যবহার করারও অভিযোগ উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। সেই বিষয়টিও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন ব‍্যারাকপুরের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ।

তৎকালীন ব‍্যারাকপুরে কমিশনার মনোজ ভার্মার আর্জি- রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ করেই ক্ষান্ত থাকেননি । আইনজীবী হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে রাজ‍্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে আর্জিও জানিয়েছিলেন মনোজ ভার্মা । সেই অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্টার, রাজ‍্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল থেকে শুরু করে রাজ‍্যের ডিজি, উত্তর 24 পরগনার ডিস্ট্রিক্ট-জজ-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ।

আইনজীবী মহলের একাংশের ধারণা- খোদ প্রাক্তন কমিশনার মনোজ ভার্মার এই অভিযোগপত্রেই স্পষ্ট, পুলিশও কতটা অসহায় দাপুটে আইনজীবীর দৌরাত্ম্যের কাছে । তা না-হলে ব‍্যারাকপুর ও বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করত ? কিন্তু, সেই পদক্ষেপের ছিটেফোঁটাও যে নেওয়া যায়নি তা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'ক্ষমতা' ও 'দাপট'-এই অনুমেয় । আইনজীবী মহলের একাংশের ধারণা, সেই সময় যদি সাহস করে পুলিশ প্রশাসন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিত, তাহলে এই দিনটা আজকে দেখতে হত না ।

তৃণমূল কাউন্সিলর হতেই দাপট বাড়ে আইনজীবীর- কংগ্রেস করে রাজনীতির হাতেখড়ি শুরু হয় আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ৷ তারপর বিজেপি ৷ তবে তৃণমূলে যোগ দিতেই তা 'মহীরূহ'র আকার নেয় বলে অভিযোগ । একদিকে ব‍্যারাকপুর আদালতের দাপুটে আইনজীবী, অন‍্যদিকে শাসকদলের প্রভাবশালী বৃত্তে থাকার কারণে সহজেই পুর নির্বাচনে দলের টিকিট পেয়ে যান রবীন্দ্রনাথ । 2022 সালে উত্তর ব‍্যারাকপুর পুরসভার 23 নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী করা হয় তৃণমূলের এই নেতাকে । কাউন্সিলর পদে দাঁড়িয়ে জিতেও যান তিনি । এরপর থেকেই দাপট বাড়তে থাকে আইনজীবী রবীন্দ্রনাথের ।

পুলিশের বক্তব্য- বিষয়টি জানতে ব‍্যারাকপুরের বর্তমান পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠীকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি । ফলে, তাঁর কোনও জবাব না-মিললেও এ নিয়ে মুখ খুলেছেন কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দ্রবদন ঝাঁ । তিনি বলেন, "অনেক আগের পুরনো মামলা হতে পারে । তবু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে । না-জেনে এই বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয় । তবে, এটুকু বলতে পারি আগের মামলার সঙ্গে প্রৌঢ়ের খুনের মামলার কোনও সম্পর্ক নেই । সম্পূর্ণ পৃথক মামলা ।"

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'কীর্তি'র বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন এলাকাবাসীর একাংশ- ব‍্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যায় কাউন্সিলরের দাপট ! তোলাবাজি, কাটমানি, বেআইনি নির্মাণে মদত দেওয়া, ভয় দেখিয়ে এলাকা ত্রস্ত করে রাখা এগুলো ছিল রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে জল-ভাত ! প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও ভয়ে অনেকেই তাঁর বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস দেখাতে পারতেন না । কাউন্সিলরের লাথিতে প্রৌঢ়ের মৃত্যুর অভিযোগ সামনে আসতেই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'কীর্তি'র বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন এলাকাবাসীর একাংশ । তাঁদেরই একজন সাথী সরকার । যিনি 23 নম্বর ওয়ার্ডেই 2024 সালে পুরনো একটি বাড়ি কিনেছিলেন ।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কর্মকাণ্ড ঘিরে চর্চা চলছেই ব‍্যারাকপুরে- অভিযোগ, বাড়ি কেনার পর তিনি সংস্কার করতে চাইলেও তা পারেননি কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাধায় । মহিলার দাবি, তাঁর কাছে 22 হাজার টাকা কাটমানি চান তৃণমূলের বহিষ্কৃত এই কাউন্সিলর । টাকা দিতে না-পারায় তাঁর ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ । আজও তিনি তাঁর কেনা সেই বাড়িতে ঢুকতে পারেননি । এ নিয়ে কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন ওই মহিলা । সবমিলিয়ে, খুনের মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কর্মকাণ্ড ঘিরে চর্চা চলছেই গঙ্গা পাড়ের শিল্পাঞ্চল ব‍্যারাকপুরে ।

