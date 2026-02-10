ভূরি ভূরি কুকীর্তি, ব্যারাকপুরের বহিষ্কৃত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন মনোজ ভার্মাও
পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ । কাউন্সিলর আইনজীবীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপে রাজ্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগপত্র পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ।
ব্যারাকপুর, 10 ফেব্রুয়ারি: এক মৃত্যু, একাধিক অভিযোগ ! কী নেই তাতে । পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার থেকে শুরু করে তদন্ত প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করা, সাধারণ মানুষকে হেনস্থা, মারধর-সহ আরও যে কত...! এক কথায় বললে 'কীর্তিমান' কাউন্সিলরের 'কীর্তি'র যেন শেষ নেই । লাথির আঘাতে 'অশীতিপর' বৃদ্ধের মৃত্যুর পর সেই সমস্ত অভিযোগই এখন সামনে আসতে শুরু করেছে ।
তবে, সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অপরাধ প্রবণতা নিয়ে ব্যারাকপুরের তৎকালীন কমিশনার মনোজ ভার্মার রাজ্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে অভিযোগপত্র দেওয়া । সেই অভিযোগপত্রের ছত্রে ছত্রে ধৃত কাউন্সিলরের বিষয়ে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ তুলে ধরেছেন তিনি ।
আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে 5টি মামলা- উল্লেখিত অভিযোগপত্রে ব্যারাকপুরের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে 2017, 2019 ও 2020, তিন বছরে পাঁচটি মামলা হয়েছে । এর সবকটিই ব্যারাকপুর থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের প্রেক্ষিতে । কী ধরনের অভিযোগ, কী কী ধারায় 'বহিষ্কৃত' এই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল পুলিশ । তাও তিনি বিশদে উল্লেখ করেছেন রাজ্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো অভিযোগপত্রে । এখানেই শেষ নয়, যাবতীয় মামলার কেস নম্বরও তুলে ধরা হয়েছে সেখানে ।
আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হয়েছিল- শুধু তাই নয়, সেই অভিযোগপত্রে চাঞ্চল্যকর দাবিও করেছেন ব্যারাকপুরের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা । সেখানে তিনি এ-ও উল্লেখ করেছেন 2014 সালের 19 জুলাই দাপুটে এই আইনজীবীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হয়েছিল ব্যারাকপুর থানায় । সেই মামলার সঙ্গে পুলিশ আরও বেশ কিছু ধারা যুক্ত করেছিল তৎকালীন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ।
পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য- এ-তো গেল শুধু ব্যারাকপুর থানায় দায়ের হওয়া মামলা । বীজপুর থানাতেও মামলা রয়েছে তাঁর নামে । পুলিশ সূত্রে খবর, 2020 সালের 20 জুলাই স্থানীয় এক ব্যক্তির দায়ের করা অভিযোগের তদন্তে গিয়ে আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের রোষের মুখে পড়তে হয় বীজপুর থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক-সহ কয়েকজন পুলিশকর্মীকে । ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতের এজলাসের ভিতরেই তিনি পুলিশের কাজে বাধা দেন বলে অভিযোগ । সেই সময় দুর্ব্যবহার করারও অভিযোগ উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। সেই বিষয়টিও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ।
তৎকালীন ব্যারাকপুরে কমিশনার মনোজ ভার্মার আর্জি- রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ করেই ক্ষান্ত থাকেননি । আইনজীবী হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে রাজ্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে আর্জিও জানিয়েছিলেন মনোজ ভার্মা । সেই অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্টার, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল থেকে শুরু করে রাজ্যের ডিজি, উত্তর 24 পরগনার ডিস্ট্রিক্ট-জজ-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ।
আইনজীবী মহলের একাংশের ধারণা- খোদ প্রাক্তন কমিশনার মনোজ ভার্মার এই অভিযোগপত্রেই স্পষ্ট, পুলিশও কতটা অসহায় দাপুটে আইনজীবীর দৌরাত্ম্যের কাছে । তা না-হলে ব্যারাকপুর ও বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করত ? কিন্তু, সেই পদক্ষেপের ছিটেফোঁটাও যে নেওয়া যায়নি তা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'ক্ষমতা' ও 'দাপট'-এই অনুমেয় । আইনজীবী মহলের একাংশের ধারণা, সেই সময় যদি সাহস করে পুলিশ প্রশাসন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিত, তাহলে এই দিনটা আজকে দেখতে হত না ।
তৃণমূল কাউন্সিলর হতেই দাপট বাড়ে আইনজীবীর- কংগ্রেস করে রাজনীতির হাতেখড়ি শুরু হয় আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ৷ তারপর বিজেপি ৷ তবে তৃণমূলে যোগ দিতেই তা 'মহীরূহ'র আকার নেয় বলে অভিযোগ । একদিকে ব্যারাকপুর আদালতের দাপুটে আইনজীবী, অন্যদিকে শাসকদলের প্রভাবশালী বৃত্তে থাকার কারণে সহজেই পুর নির্বাচনে দলের টিকিট পেয়ে যান রবীন্দ্রনাথ । 2022 সালে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার 23 নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী করা হয় তৃণমূলের এই নেতাকে । কাউন্সিলর পদে দাঁড়িয়ে জিতেও যান তিনি । এরপর থেকেই দাপট বাড়তে থাকে আইনজীবী রবীন্দ্রনাথের ।
পুলিশের বক্তব্য- বিষয়টি জানতে ব্যারাকপুরের বর্তমান পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠীকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি । ফলে, তাঁর কোনও জবাব না-মিললেও এ নিয়ে মুখ খুলেছেন কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দ্রবদন ঝাঁ । তিনি বলেন, "অনেক আগের পুরনো মামলা হতে পারে । তবু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে । না-জেনে এই বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয় । তবে, এটুকু বলতে পারি আগের মামলার সঙ্গে প্রৌঢ়ের খুনের মামলার কোনও সম্পর্ক নেই । সম্পূর্ণ পৃথক মামলা ।"
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'কীর্তি'র বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন এলাকাবাসীর একাংশ- ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যায় কাউন্সিলরের দাপট ! তোলাবাজি, কাটমানি, বেআইনি নির্মাণে মদত দেওয়া, ভয় দেখিয়ে এলাকা ত্রস্ত করে রাখা এগুলো ছিল রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে জল-ভাত ! প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও ভয়ে অনেকেই তাঁর বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস দেখাতে পারতেন না । কাউন্সিলরের লাথিতে প্রৌঢ়ের মৃত্যুর অভিযোগ সামনে আসতেই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'কীর্তি'র বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন এলাকাবাসীর একাংশ । তাঁদেরই একজন সাথী সরকার । যিনি 23 নম্বর ওয়ার্ডেই 2024 সালে পুরনো একটি বাড়ি কিনেছিলেন ।
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কর্মকাণ্ড ঘিরে চর্চা চলছেই ব্যারাকপুরে- অভিযোগ, বাড়ি কেনার পর তিনি সংস্কার করতে চাইলেও তা পারেননি কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাধায় । মহিলার দাবি, তাঁর কাছে 22 হাজার টাকা কাটমানি চান তৃণমূলের বহিষ্কৃত এই কাউন্সিলর । টাকা দিতে না-পারায় তাঁর ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ । আজও তিনি তাঁর কেনা সেই বাড়িতে ঢুকতে পারেননি । এ নিয়ে কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন ওই মহিলা । সবমিলিয়ে, খুনের মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কর্মকাণ্ড ঘিরে চর্চা চলছেই গঙ্গা পাড়ের শিল্পাঞ্চল ব্যারাকপুরে ।