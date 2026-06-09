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ফের চর্চায় চাঁচল পুরসভা গঠন, শুভেন্দুর সফরের দিকে তাকিয়ে বাসিন্দারা

আগামী 12 থেকে 14 জুনে'র মধ্যে যে কোনওদিন মালদা সফরে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । তাঁর সফরকে ঘিরে পুরসভা গঠনের বিষয়ে আশাবাদী চাঁচলবাসী ৷

Chanchal Municipality
চাঁচল পুরসভা গঠনের স্বপ্ন দেখছেন বাসিন্দারা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 6:50 PM IST

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মালদা, 9 জুন: মহকুমা সদর হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ দেড় দশক ধরে অধরাই রয়েছে চাঁচল পুরসভার স্বপ্ন । 2011 সালের পর কার্যত ধুলো জমেছিল পুরসভা গঠনের ফাইলে । রাজা এসেছে, চলেও গিয়েছে ৷ কিন্তু গ্রামীণ থেকে শহুরে উত্তরণ হয়নি চাঁচলবাসীর ৷ তবে পালাবদলের রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর মানুষের আশার পালে মৌসুমি হাওয়া লেগেছে ৷

প্রশাসন সূত্রে খবর, খুব দ্রুত প্রথমবার মালদা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর সেই সফর ঘিরেই নতুন করে জেগেছে আশার আলো । মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে চাঁচল পুরসভা গঠনের প্রস্তাব-সহ বিস্তারিত ফাইল তাঁর হাতে তুলে দিতে চলেছে মহকুমা প্রশাসন ।

ফের আলোচনায় চাঁচল পুরসভা গঠন (নিজস্ব ভিডিয়ো)

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মহকুমাশাসক ঋত্বিক হাজরার তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত পুরসভার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে । প্রস্তাব অনুযায়ী চাঁচল, কলিগ্রাম ও ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট 10টি মৌজা নিয়ে নতুন পুরসভা গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে । রিপোর্টে জনসংখ্যা, জনঘনত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

আগামী 12 থেকে 14 জুনে'র মধ্যে যে কোনওদিন মালদা সফরে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । তাঁর সঙ্গে বৈঠকে চাঁচল পুরসভার বিষয়টি উত্থাপন করবেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে প্রস্তাবিত পুরসভার ফাইল তুলে দেবেন তাঁরা । ইতিমধ্যে সমস্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে । এই খবর চাউর হতেই আশার আলো দেখছেন চাঁচলবাসী ।

Chanchal Municipality
পুরসভার অভাবে একাধিক সমস্যায় জর্জরিত চাঁচল (নিজস্ব ছবি)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চাঁচল মহকুমা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, "আগামী 12 তারিখ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে পুরসভা সংক্রান্ত ফাইল তুলে দেওয়া হবে । ইতিমধ্যে এলাকার জনঘনত্ব, স্কুল কলেজের সংখ্যা-সহ বেশ কিছু তথ্য দিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ।"

স্থানীয়দের দাবি, পুরসভার স্বপ্ন দেখিয়ে দীর্ঘ 15 বছর ধরে চাঁচলবাসীর সঙ্গে ছিনিমিনি খেলেছে তৃণমূল । মহকুমা সদর হওয়া সত্ত্বেও পুরসভার অভাবে একাধিক সমস্যায় জর্জরিত চাঁচল । পুরসভা গঠিত হলে নিকাশি, পানীয় জল, রাস্তা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো নাগরিক পরিষেবার উন্নতি হবে বলে মনে করছেন বাসিন্দারা । মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে বিষয়টি গুরুত্ব পেলে বহু বছরের দাবিপূরণের পথে বড় পদক্ষেপ করতে পারে বলে আশাবাদী চাঁচলবাসী । কারণ, ছাব্বিশের ভোটেও চাঁচলে সভা করতে এসে এই পুরসভা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন খোদ তিনি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

Chanchal Municipality
মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে আশাবাদী চাঁচলবাসী (নিজস্ব ছবি)

চাঁচলের বাসিন্দা অর্চনা মজুমদার বলেন, "চাঁচল পুরসভা দীর্ঘদিনের দাবি । তৃণমূলের আমলে শুধু প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি ছিল । নতুন সরকারের এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই । মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আমাদের করজোড়ে আবেদন অবিলম্বে চাঁচল পুরসভা গঠন করা হোক ।"

চাঁচলের বাসিন্দা প্রলয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "চাঁচল পুরসভা হলে এলাকার অনেক সমস্যার নিরসন হবে । পূর্বের সরকার শুধু ধোকা দিয়েছে চাঁচলবাসীকে, আমরা চাই নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী চাঁচল পুরসভা গঠন করুক ।"

মালদা উত্তর বিজেপির সাংগঠনিক যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, "তৃণমূল আমলে ভোটের সময় পুরসভার লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে । সরকার পরিবর্তনের পরেই বিজেপি পুরসভা গঠনের জন্য এগোচ্ছে । আমি নিজেও পাঁচ দিন ধরনায় বসেছিলাম । সবকিছু ঠিক থাকলে দ্রুত পুরসভা ঘটন করা হবে ।" এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সফরের দিকে তাকিয়ে সকলে ৷

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
CM MALDA VISIT
চাঁচল পুরসভা
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
CHANCHAL MUNICIPALITY

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