কোমরে রিভলবার, হাতে চাবুক ! ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগার, বিস্মৃতির অন্তরালে হান্টারওয়ালি

কোমরে রিভলবার, হাতে চাবুক ! ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগার, বিস্মৃতির অন্তরালে হান্টারওয়ালি
ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিমলা প্রতিভার নাম একবিংশ প্রজন্ম শোনেনি ৷ জানে না তাঁর রুদ্রমূর্তির কথা ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট ৷
Published : August 15, 2026 at 6:00 PM IST
আসানসোল, 15 অগস্ট: সিমেন্টের ফলক বলছে তাঁর নামে রাস্তা আছে ৷ কিন্তু ফাটলের রেখাও স্পষ্ট ৷ একটি বোর্ডও রয়েছে বাসস্ট্যান্ডে ৷ সেখানে লাল রঙে লেখা 'বিমলা প্রতিভা দেবী সরণি' ৷ রোদে-জলে পুড়ে জং ধরা বোর্ডের লেখার রং হালকা হয়ে গিয়েছে ৷ এভাবেই বেঁচে রয়েছেন আসানসোলের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিমলা প্রতিভা বিশ্বাস, একসময় যাঁকে বলা হত 'হান্টারওয়ালি' ৷
পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের প্রান্তিক এলাকা সূর্যনগর-ঢাকেশ্বরীতে ঢুকলে চোখে পড়বে 'বিমলা প্রতিভা সরণি'র ফলক ৷ বিমলা প্রতিভা এই প্রজন্মের কাছে পরিচিতি পাননি ৷ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাননি এই ডাকাবুকো মহিলা ৷ কয়লা খনির পথে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেন 'হান্টারওয়ালি' বিমলা ৷ কোমরে থাকত রিভলবার, হাতে চাবুক, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগার ৷ এলাকার শ্রমিকদের উপর লালমুখো সাহেবদের অত্যাচারের খবর পেলেই ছুটে যেতেন ৷ ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশে সাহেবদের চাবুকের ঘায়ে শায়েস্তা করতেন ৷ ইংরেজদের কাছে ত্রাস হয় উঠেছিলেন এই 'হান্টারওয়ালি' বিমলা প্রতিভা ৷ 80তম স্বাধীনতা দিবসে সেই বীরাঙ্গনার হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস খুঁজে দেখল ইটিভি ভারত ৷
বাবার কাছ থেকে স্বদেশি ভাবনা
1901 সালের ডিসেম্বর মাসে ওড়িশার কটকে জন্ম গ্রহণ করেন বিমলা ৷ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মভূমিতেই জন্ম তাঁর ৷ পরবর্তীকালে বাবার কাছে গল্প শুনে নেতাজির আদর্শেই অনুপ্রাণিত হন ৷ বাবা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থক ৷ বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন ৷ শৈশব থেকে বাবার কাছে স্বদেশি আন্দোলন ও বিপ্লবীদের কাহিনি শুনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন ৷
পরে কলকাতার এক বনেদি রক্ষণশীল পরিবারে তাঁর বিয়ে হয় ৷ কিন্তু ঘর-সংসারের গণ্ডি তাঁকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারেনি ৷ দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে টেনে নিয়ে যায় স্বদেশি আন্দোলনের পথে ৷
ভগৎ সিংয়ের নওজওয়ান সভায় যোগ
বিমলা প্রতিভা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, শুধুমাত্র অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো অসম্ভব ৷ তাই বন্দুক চালানোর প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন ৷ সরাসরি যুক্ত হন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সাহসিকতার কথা পৌঁছে যায় বিপ্লবী নেতৃত্বের কাছে ৷ তাঁকে ডেকে পাঠান খোদ ভগৎ সিং ৷ তাঁর বামপন্থী বিপ্লবী চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন বিমল প্রতিভা ৷ যোগ দেন তাঁর সংগঠন নওজওয়ান সভায় ৷ পাশাপাশি কংগ্রেসের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল তাঁর । তবে কংগ্রেসের নরমপন্থী রাজনীতিতে বেশিদিন নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি 'হান্টারওয়ালি' ৷
সংগ্রামের পাশাপাশি লেখালেখি
বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বোন ঊর্মিলা দেবীর প্রতিষ্ঠিত নারী কর্মমন্দিরের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন বিমলা ৷ পাশাপাশি 1930 সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন ৷ পরের বছর ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর ফাঁসির প্রতিবাদে বাংলায় আন্দোলন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ৷ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলে সেই দলেও যোগ দেন তিনি ৷
বারবার জেল, জেলের ভিতরেই সাহিত্যচর্চা
বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় একাধিকবার গ্রেফতার হন বিমলা প্রতিভা ৷ 1930 সালের কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা মামলা এবং 1931 সালের উল্টোডাঙায় ডাকাতি মামলাতেও তাঁর নাম উঠে আসে ৷ দীর্ঘ সময় কারাবন্দি থাকতে হয় তাঁকে ৷
বন্দি অবস্থায় লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘নতুন দিনের আলো’ । পরে প্রকাশিত হয় তাঁর আরও একটি বই— ‘আগুনের ফুলকি’ ৷
শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় বিমলা প্রতিভা
1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন বিমলা প্রতিভা ৷ ফের গ্রেফতার হন ৷ 1945 সালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর জীবন নতুন মোড় নেয় ৷ তিনি যুক্ত হন বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে এবং চলে আসেন রানিগঞ্জে ৷
শোনা যায়, কয়লাখনির শ্রমিকদের বস্তিতেই থাকতেন তিনি ৷ ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াতেন খনি এলাকায় ৷ কোমরে গোঁজা থাকত রিভলভার, হাতে চাবুক, মুখে জ্বলন্ত সিগার ৷ শ্রমিকদের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচারের খবর পেলেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যেতেন বিমলা প্রতিভা ৷ তাঁর রণমূর্তি দেখলেই নাকি তটস্থ হয়ে উঠত ব্রিটিশ পুলিশ ৷ কয়লাঞ্চলে তাঁর পরিচিতি হয়ে ওঠে ‘হান্টারওয়ালি’ নামে ৷
স্বাধীনতার পরেও থামেনি লড়াই
দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াননি বিমলা প্রতিভা ৷ শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজেও যুক্ত ছিলেন তিনি ৷
করুণ শেষ অধ্যায়
জীবনের সায়াহ্নে বিমলা প্রতিভা বিশ্বাস চলে আসেন হীরাপুরের ঢাকেশ্বরী-সূর্যনগর এলাকায় ৷ দামোদরের ধারে একটি আবাসনে থাকতেন তিনি । স্থানীয়দের বক্তব্য, জীবনের শেষ দিনগুলি খুব সুখের ছিল না ৷ দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন কাটিয়ে একপ্রকার অবহেলাতেই নিঃশব্দে দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেন বীরাঙ্গনা ৷ শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে সরকার বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন । তাই তিনি সরকারের নেকনজরে ছিলেন না ।
মুছে যাচ্ছে স্মৃতি
শুধুমাত্র তাঁর মৃত্যুর পর ঢাকেশ্বরী-সূর্যনগর এলাকায় একটি রাস্তার নামকরণ করা হয় ‘বিমলা প্রতিভা দেবী স্মরণী’ ৷ কিন্তু কালের নিয়মে সেই স্মৃতি আবছা হয়ে যাচ্ছে । রাস্তার ফলকে ফাটল ধরেছে ৷ নতুন প্রজন্ম তাঁকে চেনে না, জানে না তাঁর ব্রিটিশ-বিরোধী দুঃসাহসী সংগ্রামের কথা । খনি এলাকার মাটিতে একসময় যাঁর ঘোড়ার খুরের শব্দ আর চাবুকের ঝলক ব্রিটিশদের কাঁপিয়ে দিত, আজ সেই 'হান্টারওয়ালি'র স্মৃতিটুকুও সংরক্ষণের অভাবে মুছে যেতে বসেছে ৷
সিপিএমের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, "স্বাধীনতার আগের সময় থেকেই শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে বিমলা প্রতিভা দেবীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ৷ তাঁর নামে একটি রাস্তা ছাড়া তেমন কোনও স্মারকও নেই ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিমলা প্রতিভা দেবীর নামে থাকা রাস্তার ফলকও ভেঙে পড়ে রয়েছে ৷ আমরা সেই খবর পেয়েছি ৷ এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং পুরনিগমের কাছে আবেদন, রাস্তার নামটি যেন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং বিমলা প্রতিভা দেবীর স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয় ৷" এক সময় যিনি ব্রিটিশদের কাছে আতঙ্কের আরেক নাম, সেই ‘হান্টারওয়ালি’ বিমলা প্রতিভা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে ৷ রাস্তার ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনাদরে পড়ে থাকা ফাটল ধরা ফলকটি যেন সেই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসেরই নীরব সাক্ষী ৷