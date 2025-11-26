ETV Bharat / state

নেশাগ্রস্ত হয়ে হাতির করিডোরে, হামলা থেকে বাঁচাতে বাড়ি খুঁজে পৌঁছে দিচ্ছেন বনকর্মীরা

হাতি করিডোরের নেশাগ্রস্ত মানুষদের অবস্থান। হাতির আক্রমণ থেকে মদ্যপদের বাঁচাতে রাতে নেশাগ্রস্তদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বের করে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে বনকর্মীরা।

হাতির হামলা থেকে নেশাগ্রস্তদের বাঁচাতে উদ্যোগী বনকর্মীরা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 26, 2025 at 3:49 PM IST

3 Min Read
জলপাইগুড়ি, 26 নভেম্বর: প্রতিদিন রাতে জাতীয় উদ্যানের হাতির করিডোরে দেখা মেলে নেশাগ্রস্ত মানুষদের । কেউ মাঝরাস্তাতেই পড়ে থাকেন অচৈতন্য অবস্থায় ৷ আবার কেউ হাতির চলাফেরার পথে মত্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ান ইতিউতি ৷ ফলে যে কোনও মুহূর্তে তাঁদের হাতির হামলার মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকে ৷ এই নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় বন দফতর । তাই হাতির আক্রমণ থেকে মদ্যপ লোকেদের বাঁচাতে এবার তারা নিল অভিনব উদ্যোগ ৷ রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কাউকে দেখতে পেলে, তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছেন বনকর্মীরা ।

অনেক সময় আবার মদ্যপ ব্যক্তিরা বাড়ির ঠিকানা বলতে না-পারলে মুশকিলে পড়তে হয় ৷ সেই সময় তাঁদের প্রথমে একটি নিরাপদ স্থানে তুলে নিয়ে আসা হয়, যাতে আচমকা হাতির আগমন ঘটলে তাঁদের প্রাণ খোয়াতে না-হয় ৷ পরে তাঁদের নেশার ঘোর কাটলে বাড়ির খোঁজখবর করে পৌঁছে দিয়ে আসেন বনকর্মীরা ৷

হাতির হামলা থেকে নেশাগ্রস্তদের বাঁচাতে উদ্যোগী বনকর্মীরা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । হাতির হানা রুখতে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের 25টি দল সারারাত টহলদারি চালান ৷ আর এই টহলদারির সময়েই মদ্যপ ব্যক্তি বা মহিলাদের সেই হাতির করিডোরে দেখতে পান বনকর্মীরা । প্রায় রাতেই একই ঘটনা ঘটছে ৷ এই মদ্যপ ব্যক্তিদের হাতির হানা থেকে বাঁচাতে কড়া পাহারা দিতে হচ্ছে বনকর্মীদের ।

হাতির করিডোরে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে তৎপর বনকর্মী (নিজস্ব চিত্র)

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও প্রবীণ কাশোয়ান জানান, "আমাদের প্রতিদিনই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে । দেখা যাচ্ছে, হাতির চলাচলের করিডোরে রাতে মদ্যপ মানুষজন রাস্তায় থাকছেন । প্রতি রাতে জলদাপাড়া থেকে প্রায় 25টি টিম মানুষ-হাতি সংঘাত মোকাবিলার জন্য ডিউটিতে থাকে । তবুও আমরা প্রায়ই দেখি, বিভিন্ন হাতির করিডোরে মানুষ সম্পূর্ণ মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন বা সেখানেই মদ্যপান করছেন । আমাদের বনকর্মীদের দল তাদের সচেতন করার চেষ্টা করে । শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে সেই ব্যক্তিদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয় । গতকালেও দেখা গিয়েছে এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে । জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নর্থ রেঞ্জে এবং মাদারিহাট রেঞ্জে এমন ঘটনা ঘটেছে । আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি, নিয়ম মেনে চলুন এবং নিরাপদে থাকুন ।"

মানুষ সতর্ক না-হলে প্রয়োজনে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও এদিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিএফও প্রবীণ কাশোয়ান ৷ তিনি বলেন, "প্রতিদিন রাতে জলদাপাড়া বা গুরুত্বপূর্ণ হাতির করিডোরের কাছে আমরা এভাবেই নেশাগ্রস্ত মানুষদের পাই । আমাদের টিম তাদের তুলে আনে । তাদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বের করে এবং বাড়ি পৌঁছে দেয় । এমনও হয়, অনেকে তাঁদের বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত বলতে পারেন না । ফলে রাতের অন্ধাকারে হাতির আক্রমণে অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না-ঘটে, সেই কারণেই আমরা সাহায্য করে থাকি । সচেতন করার পরও এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে আমরা কড়া পদক্ষেপ করতে বাধ্য হব ।"

