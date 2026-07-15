বন দফতরের 87% পদই শূন্য, বেঙ্গল সাফারি পার্কে গিয়ে পূর্বতন সরকারকে তোপ বনমন্ত্রীর

বন দফতরের 87% পদই শূন্য, বেঙ্গল সাফারি পার্কে গিয়ে পূর্বতন সরকারকে তোপ বনমন্ত্রীর
সমস্ত আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মেনে খুব দ্রুতই এই শূন্যপদগুলিতে কর্মী নিয়োগের কাজ শুরু হতে চলেছে ।
Published : July 15, 2026 at 6:42 PM IST
শিলিগুড়ি, 15 জুলাই: রাজ্যজুড়ে বন দফতরের দুর্বল পরিকাঠামো ও কর্মী সংকট দূর করতে বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে নবগঠিত রাজ্য সরকার । অভিযোগ, বিগত সরকারের চরম উদাসীনতা ও ভ্রান্ত নীতির কারণে বর্তমানে বন দফতরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় আশি থেকে সাতাশি শতাংশ পদই শূন্য পড়ে রয়েছে । ফলে বনাঞ্চল রক্ষা এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে বড়সড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বন বিভাগকে । তবে এই সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানালেন বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও।
বনাঞ্চল রক্ষা এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে এই বিপুল পরিমাণ শূন্যপদ পূরণ করাকে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছে নতুন সরকার । সমস্ত আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মেনে খুব দ্রুতই এই শূন্যপদগুলিতে কর্মী নিয়োগের কাজ শুরু হতে চলেছে ।
বুধবার শিলিগুড়ির 'বেঙ্গল সাফারি পার্ক' পরিদর্শনে এসে বন দফতরের রূঢ় বাস্তব ও সংকটের কথা তুলে ধরেন বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও । তবে কর্মী সংকট মেটানোর এই যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের পর্যটনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মেগা পরিকল্পনাও ঘোষণা করেন তিনি । উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া ও ডুয়ার্সের পাশাপাশি পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শিলিগুড়ির 'বেঙ্গল সাফারি পার্ক'-এর ধাঁচেই এবার দক্ষিণবঙ্গের লালমাটিতেও গড়ে উঠতে চলেছে এক বিশাল বন্যপ্রাণের স্বর্গরাজ্য । ঝাড়গ্রামে প্রায় এক হাজার একর জমির ওপর এই নতুন জু-সাফারি ও টাইগার সাফারি পার্কটি তৈরি করার চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার ।
এদিন পার্কের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, স্থানীয় বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি এবং বন দফতরের শীর্ষকর্তা সন্দীপ সুন্দরিয়াল ও ভাস্কর জেভি-সহ একটি উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক দল নিয়ে পরিদর্শনে আসেন বনমন্ত্রী । সবুজায়নের বার্তা দিতে সেখানে একটি বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন অতিথিরা । পার্কের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের ভূয়সী প্রশংসা করে মনোজ ওঁরাও এটিকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম সাফারি পার্ক হিসেবে আখ্যা দেন । তবে সঠিক প্রচারের অভাবে আন্তর্জাতিক মানের এই পর্যটন কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরে প্রচারের আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছে বলে তিনি পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন ।
কেবল ঝাড়গ্রামের নতুন প্রকল্পই নয়, শিলিগুড়ির এই মূল পার্কটিকেও আরও আকর্ষণীয় করে তোলার একগুচ্ছ রূপরেখা তৈরি করেছে বর্তমান বন দফতর । বাঘ, হরিণ আর ভালুকের পাশাপাশি এখানে আসা নতুন আকর্ষণ সিংহদেরও খুব দ্রুত পর্যটকদের সামনে নির্দিষ্ট এনক্লোজারে ছেড়ে দেওয়া হবে । মজার বিষয় হল, শিলিগুড়ির এই পার্কে বন্যপ্রাণীদের অত্যন্ত সফল প্রজনন বা ব্রিডিং হচ্ছে, যা দেশের প্রাণী সংরক্ষণে বড় ভূমিকা রাখছে । আর এই সফল প্রজনন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে ঝাড়গ্রামের নতুন পার্কটি । বেঙ্গল সাফারি থেকেই মূলত বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী সরবরাহ করা হবে ঝাড়গ্রামের প্রস্তাবিত নতুন সাফারিতে, যার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া খুব দ্রুতই শুরু হতে চলেছে ।