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পরপর বন্যপ্রাণীর মৃত্যু, কমিটি গঠন করে তদন্তের নির্দেশ বনমন্ত্রীর

বেঙ্গল সাফারি পার্কে একের পর এক বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ও অনিয়মের অভিযোগ ৷ বিশেষ কমিটি গঠন করে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ বনমন্ত্রীর

BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্ক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 4:09 PM IST

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শিলিগুড়ি, 23 জুলাই: বেঙ্গল সাফারি পার্কে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটি বিলুপ্তপ্রায় শিডিউল 1 প্রজাতির প্রাণী মৃত্যুর ঘটনায় এবার কড়া পদক্ষেপ করলো রাজ্য। রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক এখন তীব্র বিতর্ক ও প্রশ্নের মুখে।

পার্কে একের পর এক বিরল বন্যপ্রাণীর মৃত্যু এবং দীর্ঘদিন ধরে একাধিক খাতের আর্থিক হিসাব মেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম ক্ষোভ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঘটনার জল গড়াল রাজ্য সরকারের উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি বাইরের নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ।

সাফারি পার্ক সূত্রে খবর, সম্প্রতি বেশ কিছু প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়ম প্রকাশ্যে এসেছে ৷ অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পার্কের একাধিক খাতের খরচের কোনও সঠিক হিসাব বা নথিপত্র মেলাতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। বন্যপ্রাণী সুরক্ষার মতো স্পর্শকাতর জায়গায় এ ধরনের গাফিলতি ও আর্থিক অসঙ্গতি কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে উঠেছে বড় সড় প্রশ্ন। বনমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "বন্যপ্রাণীর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর কোনও ধরনের অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না। আর্থিক বা প্রশাসনিক, যে কোনও ক্ষেত্রে গাফিলতি প্রমাণ হলে কড়া আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

অন্যদিকে, পার্কের অভ্যন্তরে পর পর বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি হয়েছে ঘোর উদ্বেগ। গত এক সপ্তাহের মধ্যেই এখানে তিনটি বিরল বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে একটি সদ্যজাত সিংহ শাবক, একটি স্পেকট্যাকেলড লেঙ্গুর এবং একটি ব্ল্যাকবাক বা সম্বর হরিণ। উল্লেখ্য, এই প্রাণীগুলি সবই বন সংরক্ষণ আইনের 'শিডিউল-1' তালিকাভুক্ত। পার্ক কর্তৃপক্ষের দাবি, সিংহ শাবকটি প্রায় 16 মাস ধরে অসুস্থ ছিল। ত্রিপুরা সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা থেকে আনা লেঙ্গুরটিরও শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়।

কয়েক মাস আগেই এই পার্কের একমাত্র গণ্ডার 'ভীম'-এর মৃত্যু হয়েছিল। অরণ্য সপ্তাহ পালনের জাঁকজমকের পরপরই এভাবে বন্যপ্রাণীর একের পর এক মৃত্যুর খবরে নড়েচড়ে বসেছে দফতর। মৃত প্রাণীগুলির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে এবং রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে খাবারের গুণমান যাচাই, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং খাঁচাগুলির উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে বিশেষ মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।

রাজ্যের নতুন সরকার বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় কড়া অবস্থান নিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আবার বেঙ্গল সাফারি থেকে পাঁচটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে ঝাড়গ্রামে স্থানান্তরের জন্য সেন্ট্রাল জু অথরিটির কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। তবে সাফারি পার্কের চিকিৎসাব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন এই ঘটনাগুলি ঘটছে, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আসলেই তার আসল সত্য উদঘাটিত হবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

TAGGED:

বেঙ্গল সাফারি পার্ক
WILDLIFE DEATHS AT SAFARI PARK
কমিটি গঠন
ONE BY ONE DEATHS OF WILD ANIMALS
BENGAL SAFARI PARK

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