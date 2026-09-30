বক্সায় ভিআইপি বাঘিনির মেনুতে হরিণ-শূকর, পাহারায় মাচা ! জঙ্গলে ছাড়বেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী

বক্সায় ভিআইপি বাঘিনির মেনুতে হরিণ-শূকর, পাহারায় মাচা ! জঙ্গলে ছাড়বেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী
Tigress Introduced in Buxar: বক্সা টাইগার রিজার্ভে নতুন অতিথি এসেছে ৷ সেই বাঘিনিকে এখন এনক্লোজারে ছাড়া হয়েছে ৷ রিপোর্ট শুভদীপ বর্মনের ৷
Published : September 30, 2026 at 7:44 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 30 সেপ্টেম্বর: বক্সা টাইগার রিজার্ভের এনক্লোজারে ছাড়া হল বিহারের বাল্মীকি জঙ্গল থেকে আনা বাঘিনিকে ৷ সেখানে বাঘের জন্য মেনুতে রয়েছে হরিণ ! বক্সার ভিআইপির জন্য খাবার থেকে নিরাপত্তা নিয়ে সদা সতর্ক বন দফতর ৷ আগামিকালই রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব ৷ পরশু আসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁরাই বাঘটিকে জঙ্গলে ছাড়বেন বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাঁও ৷
বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে আনা বাঘিনির নতুন ঠিকানায় যাতে খাবারের কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য তৈরি বন দফতর ৷ বাঘিনির খাবারের জন্য জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে হরিণ ৷ প্রয়োজন হলে আরও হরিণ ছাড়া হবে বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি, বুনো শূকরও রাখা হয়েছে ৷
বৃহস্পতিবার সকালে বাগডোগরায় নামবেন কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী ৷ তিনি জয়ন্তীতে রাত্রিবাস করবেন ৷ পরের দিন সকালে তিনি, মুখ্যমন্ত্রী ও বনমন্ত্রী এনক্লোজার থেকে বক্সার জঙ্গলে বাঘিনিকে ছেড়ে দেবেন ৷
রাজ্যে প্রথমবারের মতো বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে টাইগার রি-ইন্ট্রোডাকশনের এই প্রক্রিয়া ঘিরে এখন জোর প্রস্তুতি বন দফতরের ৷ বাঘিনিকে ঘিরে নিরাপত্তা, নজরদারি থেকে শুরু করে খাবার সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
এদিন আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং বন দফতরের সমস্ত আধিকারিককে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন বনমন্ত্রী ৷ বাঘিনির বর্তমান শারীরিক অবস্থা, খাবারের জোগান, নিরাপত্তা এবং গভীর জঙ্গলে ছাড়ার পর নজরদারি সমস্ত বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয় ৷ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানান বনমন্ত্রী ৷
মন্ত্রী জানান, বক্সায় পৌঁছনোর পর বাঘিনির শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে ৷ সে সুস্থ রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত কোনও সমস্যা হয়নি ৷ আপাতত এনক্লোজারেই রাখা হয়েছে তাকে ৷ প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর খাঁচায় নিয়ে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে ৷ তবে, নতুন পরিবেশে বাঘিনির খাবার নিয়েও কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না বন দফতর ৷
বনমন্ত্রী বলেন, "বাঘিনির খাবারের জন্য কিছু হরিণ ছেড়ে দিয়েছি ৷ প্রয়োজন হলে আরও হরিণ ছেড়ে দেব ৷ ওখানে যতটুকু দরকার, সবটাই আছে ৷ বাঘিনি যাতে নতুন পরিবেশে কোনওরকম ডিস্টার্ব না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে ৷ নজরদারির জন্য জঙ্গলে মাচা তৈরি করা হয়েছে ৷"
বাঘিনি কোনও কারণে জঙ্গলের বাইরে বা গ্রামের দিকে চলে গেলে কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হবে, সেই প্রস্তুতিও রাখা হয়েছে ৷ বন দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷
শুধু একটি বাঘিনি দিয়েই থেমে থাকতে চাইছে না বন দফতর ৷ বনমন্ত্রীর দাবি, বক্সার জঙ্গলের জীববৈচিত্র্য প্রায় 8 থেকে 10টি বাঘ থাকার উপযোগী ৷ আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে আরও একটি বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ এরপর ধাপে ধাপে আরও বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনাও রয়েছে ৷
একটি ইউনিটে দু'টি বাঘিনি ও একটি বাঘ রাখার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন বনমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি, বাইরে থেকে কোনও বাঘ স্বাভাবিকভাবে বক্সার জঙ্গলে চলে এলে সেটিও ভালো বিষয় হবে বলে জানান তিনি ৷ ভবিষ্যতে বাঘের পাশাপাশি বক্সায় বুনো মোষ ও গন্ডার ছাড়ার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী ৷
এখন বক্সার জঙ্গলে নতুন অতিথিকে ঘিরে অপেক্ষা একটাই ৷ এনক্লোজারের নিরাপদ পর্ব পেরিয়ে গভীর জঙ্গলে পা রাখার পর কীভাবে নিজের নতুন আবাসস্থলের সঙ্গে মানিয়ে নেয় বাঘিনি, সেদিকেই নজর ৷ আর সেই যাত্রায় তার মেনু থেকে নিরাপত্তা-সবকিছুর উপরই থাকছে বন দফতরের কড়া নজর ৷