ইকো পার্কে আসছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে জানালেন বনমন্ত্রী

ইকো পার্কে আসছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে জানালেন বনমন্ত্রী
Royal Bengal Tigers at Eco Park Zoo: শুক্রবার ইকো পার্কের চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করেন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ । পরে জানান, সেখানে বাঘ আনবে বন দফতর ৷
Published : October 30, 2026 at 10:13 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: নিউটাউনের ইকো পার্ক এখন এই রাজ্যের অন্যতম ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন ৷ তাজমহল থেকে চিনের দেওয়াল, পৃথিবীর সপ্তম আশর্যের প্রতিকৃতি-সহ আরও অনেক কিছু দেখতে সারা বছরই ভিড় জমান পর্যটকরা ৷ ইকো পার্ক চত্বরে থাকা চিড়িয়াখানাতেও দর্শক সমাগম কম হয় না ৷ সেই দর্শনার্থীদের জন্য এবার নতুন আকর্ষণ হতে চলেছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ৷ শুক্রবার রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ নিজেই জানিয়েছেন এই কথা ৷
এদিন ইকো পার্কের চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করেন বনমন্ত্রী ৷ কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে ৷ জিরাফকে ফলও খাওয়াতে দেখা যায় তাঁকে ৷ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বনমন্ত্রী বলেন, ‘‘পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি এবং বন্যপ্রাণীদের জন্য আরও উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে ইকো পার্কের এই অংশের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই বাঘের থাকার জন্য উপযুক্ত বাঘের ঘর সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গিয়েছে । এখন কেবল বাঘটিকে আনার অপেক্ষা ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পাঁচ-ছ’মাস লাগবে ৷ আগামী এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে আমরা বাঘ নিয়ে আসব ৷ প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷ আপাতত একটা বাঘ নিয়ে আসা হবে ৷ তার পর ধাপে ধাপে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে ৷’’ জানা গিয়েছে, ইকো পার্কের চিড়িয়াখানায় এখন মূলত হরিণ, জিরাফ, শিম্পাঞ্জি রয়েছে ৷ সেই প্রাণীদের দেখতেও বহু মানুষ ভিড় করেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই বাঘ এলে চিড়িয়াখানায় ভিড় আরও বাড়বে ৷ পর্যটনে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ।
সেক্ষেত্রে ইকো পার্কের চিড়িয়াখানার আয়তন বৃদ্ধিরও প্রয়োজন পড়তে পারে ৷ সেই নিয়ে বনমন্ত্রী জানান, চিড়িয়াখানার বিস্তার এবং পশুদের পর্যাপ্ত জায়গার স্বার্থে হিডকো-র সঙ্গে কথা বলে কিছুটা জমি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । আগামী পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে পুরো এলাকাটিকে আরও সুন্দর ও উন্নতভাবে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
ইকো পার্কের বর্তমান পরিকাঠামো ঘুরে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন মন্ত্রী । তিনি আরও বলেন, ‘‘এখানকার সার্বিক পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে । দ্রুত প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজ শেষ করে এপ্রিল বা মে মাসের মধ্যেই দর্শকদের জন্য বাঘ নিয়ে আসার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হবে ।’’
উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতে বক্সার জঙ্গলে একটি বাঘিনীকে আনে বন দফতর ৷ কিন্তু সেটি বক্সার জঙ্গল ছেড়ে অসমের রায়মোনায় চলে যায় ৷ বনকর্তারা চাইছেন, বাঘিনীটিকে নিজের মতো করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিত ৷ সেই কারণে তাকে ফেরানোর চেষ্টা করানো হয়নি ৷ তবে বাঘিনীর গলায় রেডিয়ো কলার আছে ৷ বাঘিনীর গতিবিধির উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে ৷
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