পরিবেশ বাঁচাতে 'বৃক্ষব্যাঙ্ক', অরণ্য সপ্তাহে ওয়ার্কশপ প্রাক্তন স্কুল শিক্ষকের

পরিবেশ বাঁচাতে 'বৃক্ষব্যাঙ্ক', অরণ্য সপ্তাহে ওয়ার্কশপ প্রাক্তন স্কুল শিক্ষকের
গাছ লাগানোর পাশাপাশি আড়াই হাজার গাছের বৃক্ষব্যাঙ্ক তৈরি করেছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে প্রকৃতিপ্রেমী দিলীপ মিত্রের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন পলাশ মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : July 5, 2026 at 9:30 PM IST
ভদ্রেশ্বর, 5 জুলাই: শিক্ষকতা জীবনে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দিয়েছেন। অবসরের পর সমাজকে সবুজায়নের বার্তা দিতে এগিয়ে এলেন ভদ্রেশ্বরের প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক দিলীপ মিত্র। উষ্ণায়ন, বাড়তে থাকা দূষণে পৃথিবীতে গাছ লাগানো এবং বাঁচানো কতটা জরুরি তা বোঝাতে তিনি একাধিক কর্মসূচি নিয়েছেন ৷ আগামী 14 থেকে 20 জুলাই বাংলায় অরণ্য সপ্তাহ তথা 'বন মহোৎসব' পালন হবে দিকে দিকে ৷ তাই নতুন প্রজন্মকে নিয়ে বৃক্ষ 'ব্রিগেড' তৈরির ব্রতী হয়েছেন দিলীপ 'স্যর' ৷
বিশ্ব উষ্ণায়ন ও প্রকৃতিকে বাঁচাতে উদ্যোগী এই প্রাক্তন শিক্ষক। 62 বছর বয়সে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন জায়গায়। গাছ লাগানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ ও চারা সংগ্রহ করেন। ফুল ও ফলের গাছ ছাড়াও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের চারা রোপণ করে লালন-পালন করেন ৷ সামনের অরণ্য সপ্তাহে বিভিন্ন রাস্তাঘাটে গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তিনি। নতুন প্রজন্মকে গাছপ্রেমী করে তুলতে ছাত্রছাত্রী থেকে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে স্কুলে সচেতেনতা শিবিরও করে চলেছেন তিনি।
বৃক্ষ 'ব্রিগেড' তৈরিতে ব্রতী প্রাক্তন শিক্ষক- দিলীপের কথায়, "আগামী প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রাখতেই এই উদ্যোগ, তাই প্রয়োজন বিপুল পরিমাণের গাছ। তবে সেই গাছ কেনা ব্যয়সাপেক্ষ। তাই গত 6 বছর ধরে বাড়িতেই বৃক্ষব্যাঙ্ক তৈরি করছেন দিলীপ স্যর। তাঁর ভাবনা, এককভাবে নয়, সমাজের প্রতিটি মানুষকে যুক্ত করতে হবে এই মহান কাজের জন্য। নগরায়ণের নামে বৃক্ষছেদনের হাত থেকে বাঁচাতে, অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে বৃক্ষরোপণই একমাত্র উপায়।" তাই নতুন প্রজন্মকে নিয়ে বৃক্ষ 'ব্রিগেড' তৈরির ব্রতী হয়েছেন দিলীপ ৷
ফোন করে গাছের খোঁজ নেন দিলীপ মিত্র- এমন লক্ষ্যে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন বেশ ক'য়েকজন প্রকৃতিপ্রেমী। দিলীপের বাড়িতে কয়েক হাজার চারাগাছ লালনপালন করে চলেছেন ওই প্রকৃতিপ্রেমীরা। ওষুধিগাছ থেকে বহু বর্ষজীবী গাছের চারাও তৈরি করেন। ইদানিং সোশাল মিডিয়ার দৌলতে মিত্র স্যরের কাছে আসেন সুন্দরবন, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জেলার মানুষ ৷ প্রথম দিকে বিনা পয়সায় তাঁদের গাছ দেওয়া থেকে বাড়িতে রোপণ করে দিয়ে আসা, সবই করতেন গাছপ্রেমী দিলীপ ৷ কিন্তু মর্যাদা না-পাওয়ায় গাছ দেওয়ার বিনিময়ে তাই এখন সামান্য টাকা নিচ্ছেন তিনি ৷ সেইসঙ্গে যারা তাঁর কাছ থেকে গাছ নিয়ে যাচ্ছন, তাঁদের নাম ও ফোন নম্বর লিপিবদ্ধও করছেন। পরবর্তীতে ফোন করছেন যে, গাছের যত্ন নেওয়া হচ্ছে কি না ৷
ছাত্রছাত্রীদের গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা শেখান ভদ্রেশ্বরের স্যর- বিভিন্ন স্কুল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে গাছ সংগ্রেহের জন্য। পরিবেশে গাছের গুরুত্ব ও কীভাবে গাছ লাগাতে হয়, বড় করা সব কিছুই হাতে কলমে ছাত্রছাত্রীদের শেখাচ্ছেন তিনি। একক চেষ্টা না-করে পরিবেশে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সকলকে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন তিনি। আগামিদিনে যাতে এই বৃক্ষব্যাঙ্ক বড় আকার নিতে পারে তাই প্রত্যেক মানুষকে উৎসাহ দিচ্ছেন দিলীপ মিত্র। সেই ডাকে সারা দিচ্ছেনও বহু মানুষজন।
মিত্রবাড়ির অর্ধেকাংশই নার্সারি- শিক্ষকতাকালীন সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যেও গাছের প্রতি ভালোবাসা ছিল তাঁর অগাধ। বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ছাড়াও তিনি জায়গায়, জায়গায় গাছ লাগাতেন। আমফান, যশের মতো একাধিক প্রাকৃতিক ঝড়ে বহু গাছ পড়ে নষ্ট হতে দেখেই প্রথম এই বৃক্ষব্যাঙ্ক তৈরি চিন্তাভাবনা তাঁর মাথায় জাগে। এরপরই বিভিন্ন জায়গা থেকে গাছের বীজ সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এখন তা মহিরুহও আকার ধারণ করেছে। ভদ্রেশ্বরে তাঁর বাড়ির অর্ধেকাংশই গাছ তৈরি নার্সারি তৈরি করে ফেলেছেন। যদিও তাঁর নার্সারি মুনাফা অর্জনের নয়।
পৃথিবী নির্মল ও চিরসবুজ হোক- কৃষ্ণচূড়া, অমলতাস, বকুল, রাধাচূড়া, আম, জাম, অর্জুন, নিম-সহ বিভিন্ন ধরনের বীজ থেকে গাছ সংগ্রহ করেন তিনি। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গাছের তলা থেকে বীজ ও গাছ সংগ্রহ করেন তিনি। তারপর সেই গাছকে সযত্নে লালন-পালন করে এক থেকে দেড় বছরের গাছ মানুষের হাতে তুলে দেন। শিক্ষক মহাশয়ের উদ্দেশ্য একটাই, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আজ থেকে 50 থেকে 100 বছর পরে পৃথিবী নির্মল ও চিরসবুজ করে তোলা ।
বৃক্ষব্যাঙ্কে 100 রকমের গাছ- অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দিলীপ মিত্র বলেন, "অরণ্য সপ্তাহের জন্য আমরা স্কুলে স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে ওয়ার্কশপ করছি। পরিবেশ সচেতনতার জন্যই এই উদ্যোগ। ছোট, ছোট ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিভিন্ন গাছের বীজ তুলে দেওয়াই লক্ষ্য আমার। যাতে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করা যায়, তাই এই ভাবনা। উন্নয়নের নামে গাছ নিধন করা হচ্ছে সর্বত্র। সেই তুলনায় গাছ খুবই কম লাগনো হচ্ছে। আমাদের বৃক্ষব্যাঙ্কে 100 রকমের গাছ রয়েছে। বিগত তিন বছর বিনামূল্যে গাছ বিলি করেছি। পরবর্তীকালে দেখা যায়, গাছ লাগিয়ে যত্ন না-নিয়ে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে । তাই গাছ তৈরির সামান্য একটা খরচ নিচ্ছি ৷"
দিলীপকে দেখে অনুপ্রাণিত আরও দুই ব্যক্তি- তিনি আরও বলেন, "50 টাকার গাছ হোক বা 500 টাকার গাছ হোক, বৃক্ষ সেবায় গাছ প্রতি 20 টাকা করে নেওয়া হয়। আমরা প্রধানত দীর্ঘজীবী গাছ তৈরি করি। তেঁতুল, অর্জুন, ছাতিম, অমলতাস, নিম, আমলকী, মেহগনি, ফুল গাছের মধ্যে রক্ত কাঞ্চন, পলাশ গাছের চারা তৈরি করি ৷ আমার থেকেই রানাঘাট ও ধনেখালিতে দু'জন ব্যক্তি এই ধরনের বৃক্ষব্যাঙ্ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। আগামিদিনে চন্দননগর থেকে ভদ্রেশ্বর দিল্লি রোডের ডিভাইডারে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই হাইওয়ে অথরিটির সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে। ছোট প্রজাতির গাছ লাগানো হবে, সেটার দেখভাল আমরাই করব।"
বৃক্ষব্যাঙ্ক সাধুবাদযোগ্য- অরণ্য সপ্তাহের জন্য চন্দননগর নারুয়া শিক্ষা নিকেতনে সচেতনতা শিবির করেন দিলীপ মিত্র ও তাঁর টিম। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার মাইতি এনিয়ে বলেন, "বিশ্ব উষ্ণায়নরূপে একমাত্র গাছই আমাদের বাঁচাতে পারে। এই গাছ লাগানোর মূল কাণ্ডারি হবে ছোট ছোট শিশু ও ছাত্র, ছাত্রীরা। এতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারও জোর দিচ্ছে। তাই দিলীপ মিত্রের কথা শুনেছি। সত্যি বৃক্ষব্যাঙ্ক করা সাধুবাদযোগ্য। সচেতনতা শিবির করা থেকে স্কুলের ছেলে, মেয়েদের নিয়ে সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করা যায়, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করছেন। ওনার মতোই পাণ্ডুয়ার ভাস্কর স্যর বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচতে তালগাছ লাগিয়ে চলেছেন ৷ যিনি 'ভূগোলের স্যর' নামে পরিচিত ৷ আগামিদিনে গাছ লাগানো প্রয়োজন পরিবেশের পক্ষে।"
উল্লেখ্য, দেশজুড়ে সাধারণত 1 থেকে 7 জুলাই 'বন মহোৎসব' পালন করা হয়। তবে বঙ্গজুড়ে 14 থেকে 20 জুলাই অরণ্য সপ্তাহ পালিত হয়ে থাকে ৷