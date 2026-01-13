ভিডিয়ো: গর্ত থেকে উদ্ধারের পরেই লোকালয়ে তাণ্ডব হাতির, কাবু ঘুমপাড়ানি গুলিতে

ভিডিয়ো: গর্ত থেকে উদ্ধারের পরেই লোকালয়ে তাণ্ডব হাতির, কাবু ঘুমপাড়ানি গুলিতে
বনকর্মীরা হাতিটিকে জেসিবি দিয়ে গর্ত থেকে উদ্ধার করার পরেই সে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দেয় এবং পরে লোকালয়ে প্রবেশ করে ৷
জলপাইগুড়ি, 13 জানুয়ারি: গর্তে পড়ে যাওয়া হাতিকে উদ্ধারের পরেই দাঁতাল ঢুকে পড়ে লোকালয়ে ৷ জলপাইগুড়ি শহরকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে হাতিটিকে লক্ষ্য করে সোমবার রাত সাড়ে 3টেতে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হয় । পরে হাতিটিকে ক্রেন দিয়ে তুলে উদ্ধার করে বনবিভাগ ।
বনদফতর সূত্রে খবর, সোমবার ভোরে বৈকুন্ঠপুর বনবিভাগের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তিনটি দলছুট হাতি করলাভ্যালি চা বাগানে ঢুকে পড়ে । তিনটি হাতির মধ্যে একটি হাতি চা বাগানের গর্তে পড়ে যায় । বনকর্মীরা হাতিটিকে জেসিবি দিয়ে গর্ত থেকে উদ্ধার করেন । এরপরেই হাতিটি এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দেয় । সোমবার সকাল থেকেই চা বাগানে দাপিয়ে বেড়ায় হাতিটি ৷ এরপর হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরাতে ডাকা হয় বিভিন্ন বনবিভাগের কর্মীদের । কিন্তু গজরাজকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন বনকর্মীরা ৷
সন্ধের পর দলছুট হাতিটি 27 নম্বর জাতীয় সড়ক পেরিয়ে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের পেছন থেকে আনন্দচন্দ্র কলেজের ভেতরে ঢুকে যায় । সে প্রথমে গার্লস হস্টেলের সামনে আশ্রয় নেয় । এরপর শহরের 21 নম্বর ওয়ার্ডের এবিপিসি মাঠের পেছন দিয়ে মাসকালাইবাড়ি এলাকায় একটি বাড়ির গেট ভেঙে 25 নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিপাড়া বাসস্ট্যান্ডের পেছন দিয়ে করলা নদী পেরিয়ে 1 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে হাতিটি ৷ তারপর দেওয়াল ভেঙে বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে যায় দাঁতাল ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ বিজয়, সহকারী বনাধিকারিক অরিজিৎ বসু, জয়ন্ত মণ্ডল-সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরা । ঘনবসতিপূর্ণ জলপাইগুড়ি শহরে যাতে হাতির হানায় কোনও বড় ক্ষয়ক্ষতি না হয় তাই আর ঝুঁকি নিতে চায়নি বন দফতর । ট্রাঙ্কুইলাইজার টিম ডেকে হাতিটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । রাজবাড়ির পেছনেই হাতিটিকে দুই দফায় ঘুমপাড়ানি গুলি করা হয় ৷
শহরকে হাতির হানা থেকে বাঁচাতে ডাকা হয় দার্জিলিং ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন, গরুমারা ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন, বৈকুন্ঠপুর ও জলপাইগুড়ি ডিভিশনের বনকর্মীদের । অবশেষে রাত সাড়ে তিনটের সময় ঘুমপাড়ানি গুলি করে হাতিকে কাবু করা সম্ভব হয় ৷ এরপর ক্রেনের মাধ্যমে হাতিটিকে তুলে ট্রাকে করে বৈকুন্ঠপুরের জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয় । হাতিকে জঙ্গলে পাঠাতে সোমবার থেকে মঙ্গলবার ভোর রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেন বনকর্মীরা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ময়নাগুড়ি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্মীরা ।
জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ বিজয় বলেন, "সোমবার তিনটি হাতি করলাভ্যালি চা বাগানে চলে আসে । একটি হাতি জলপাইগুড়ি শহরে ঢুকে পড়ে । আমরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করি । কিন্তু হাতিটি এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে । এরপর আনন্দচন্দ্র কলেজে ঢুকে পড়ে । রাজবাড়িতেও ঢুকে যায় । আমরা ঘুমপাড়ানি গুলি করে হাতিটিকে উদ্ধার করে বৈকুন্ঠপুর বনবিভাগের জঙ্গলে পাঠাই ।"
জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দলছুট হাতি শহরে প্রবেশ করেছিল । আমরা সবাই সজাগ ছিলাম । বন দফতরের কর্মীরাও হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করেছে ।"
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্তা শ্যামাপ্রসাদ পাণ্ডে বলেন, "শহরের বড় ক্ষতি হতে পারত । সেই কারণে ঘুমপাড়ানি গুলি ছাড়া কোনও উপায় ছিল না । হাতিটি লোকালয়ে ঢুকে গেলে বা শহরের কেন্দ্রস্থলে ঢুকে পড়লে বিপদ হতে পারত । তাই ট্রাঙ্কুইলাইজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।"