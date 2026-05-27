প্রখর গরমে নাজেহাল বাঘেরা, ঝড়খালিতে বিশেষ ব্যবস্থা বন দফতরের

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের সুস্থ রাখতে বদল আনা হয়েছে তাদের দৈনন্দিন পরিচর্যা থেকে শুরু করে খাবারের তালিকাতেও ।

গরমে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (নিজস্ব ছবি)
Published : May 27, 2026 at 3:03 PM IST

সুন্দরবন, 27 মে: প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা গোটা দক্ষিণবঙ্গের । চড়া রোদ, অস্বস্তিকর গরম আর তাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ ৷ বন্যপ্রাণীদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে সুন্দরবনের মতো আর্দ্র ও উষ্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাণীদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন । এই অবস্থায় দক্ষিণ 24 পরগনার ঝড়খালিতে অবস্থিত ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের সুস্থ রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বন দফতর ।

প্রবল গরমে বাঘেরা অসুস্থ হয়ে পড়ে বা হিট স্ট্রোকের শিকার হতে দেখা হয় ৷ সেটা যাতে না হয় তাই এই পরিস্থিতিতে বদল আনা হয়েছে তাদের দৈনন্দিন পরিচর্যায় ৷ বাঘেদের সুস্থ রাখতে এমনকি খাবারের তালিকাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে ।

গরমে বাঘেদের খাদ্যতালিকায় বদল (নিজস্ব ছবি)

ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র

দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, "ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র বর্তমানে সুন্দরবনের আহত, অসুস্থ বা উদ্ধার হওয়া বাঘেদের পুনর্বাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত । বর্তমানে এই কেন্দ্রে রয়েছে দুটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার । কয়েক মাসের ব্যবধানে আরও দু'টি বাঘের মৃত্যু হওয়ায় বর্তমানে বাকি দুই বাঘের শারীরিক অবস্থার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে । বিশেষজ্ঞ পশু চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে নেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ।"

বাঘেদের বিশেষ পরিচর্যা (নিজস্ব ছবি)

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে । আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে । ফলে প্রাকৃতিকভাবে তাপমাত্রা কমার আশাও খুব একটা দেখা যাচ্ছে না । এই পরিস্থিতিতে বনদফতর বাঘদের সুস্থ রাখতে একাধিক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ।

বাঘেদের বিশেষ পরিচর্যা

জানা গিয়েছে, দিনে দু'বার পাইপের মাধ্যমে জল স্প্রে করে বাঘদের স্নান করানো হচ্ছে । শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত তাদের শরীরে জল দেওয়া হচ্ছে । প্রবল গরমে যাতে শরীরে অতিরিক্ত তাপ জমে না যায়, সেই কারণেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, শুধু বাইরের পরিচর্যা নয়, বাঘদের শরীরের ভিতরের ভারসাম্য ঠিক রাখতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । সেই কারণে বাঘদের পানীয় জলে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভিটামিন সি ট্যাবলেট এবং ওআরএস পাউডার । গরমে শরীর থেকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যাতে ডিহাইড্রেশন না হয়, সেজন্য এই বিশেষ পানীয় দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (নিজস্ব ছবি)

পশু চিকিৎসকদের মতে, দীর্ঘদিন তাপপ্রবাহ চললে বন্যপ্রাণীদের ক্ষেত্রেও ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং পানিশূন্যতার সমস্যা দেখা দিতে পারে । তাই আগে থেকেই সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও বাঘদের থাকার এনক্লোজারের সামনে বসানো হয়েছে বড় আকারের স্ট্যান্ড ফ্যান । যাতে পর্যাপ্ত হাওয়া চলাচল করে এবং ঘরের ভিতরে অতিরিক্ত গরম না জমে, সেই দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে । এনক্লোজারের ভিতরে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ বাথ টাব, যেখানে বাঘেরা ইচ্ছামতো জলে নেমে শরীর ঠান্ডা রাখতে পারে ।

ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র (নিজস্ব ছবি)

শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে রয়েছে পুকুরের ব্যবস্থাও । বাঘেরা চাইলে সেখানে নেমে সময় কাটাতে পারে । গরমে স্বস্তি দিতে এই ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট কার্যকর বলেই মনে করছেন বনকর্মীরা । পাশাপাশি বড় বড় পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় জল রাখা হচ্ছে, যাতে বাঘেরা যখন প্রয়োজন তখন জল পান করতে পারে । গরমে শরীরে জলের চাহিদা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি থাকে । সেই কারণে নিয়মিত জল পরিবর্তন করেও দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে, যাতে জল পরিষ্কার ও ঠান্ডা থাকে ।

গরমে বাঘেদের খাদ্যতালিকায় বদল

কেবল পরিচর্যাতেই নয়, পরিবর্তন আনা হয়েছে বাঘেদের খাদ্যতালিকাতেও । বনদফতর সূত্রে খবর, প্রতিটি বাঘের শরীরের ওজন, বয়স এবং শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করেই নির্ধারণ করা হচ্ছে খাবারের পরিমাণ ও ধরন । গরমের সময় হজমের সমস্যা এড়াতে খাবারের সময়সূচি এবং পরিমাণে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে । পশু চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে খাদ্যতালিকায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে, যাতে পুষ্টির ভারসাম্য বজায় থাকে এবং শরীর সুস্থ থাকে ।

প্রখর গরমে নাজেহাল বাঘেরা (নিজস্ব ছবি)

সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

উল্লেখ্য, সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণ সম্পদ । তাদের সংরক্ষণ ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে দীর্ঘদিন ধরেই নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । বিশেষ করে উদ্ধার হওয়া বা আহত বাঘদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ঝড়খালির এই কেন্দ্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাই চরম আবহাওয়ার মধ্যেও যাতে কোনওভাবে বাঘদের স্বাস্থ্যের অবনতি না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই বন দফতরের এই বিশেষ উদ্যোগ ।

প্রবল গরমের দাপটে যখন সাধারণ মানুষ থেকে পশুপাখি সকলেই কষ্ট পাচ্ছে, তখন সুন্দরবনের এই রাজকীয় প্রাণীদের জন্য বনদফতরের বিশেষ পরিচর্যা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন পরিবেশপ্রেমী ও প্রাণী বিশেষজ্ঞরা । এখন সকলের নজর আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার দিকে । কারণ তাপমাত্রা আরও বাড়লে বাঘদের জন্য হয়তো আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থাও নিতে হতে পারে বন দফতরকে ।

