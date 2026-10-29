নির্বিঘ্ন হবে হাতির যাতায়াত ! 4টি নতুন করিডোর বাগডোগরা সেনাছাউনিতে, সরবে সেনার ইঞ্জিনিয়ার পার্কও

নির্বিঘ্ন হবে হাতির যাতায়াত ! 4টি নতুন করিডোর বাগডোগরা সেনাছাউনিতে, সরবে সেনার ইঞ্জিনিয়ার পার্কও
Elephant corridor in Terai Dooars: তরাই-ডুয়ার্সে মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে উদ্যোগ নিয়েছে বন দফতর ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 29, 2026 at 5:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 29 অক্টোবর: বন্য হাতির চলাচলের পথে বাধা হবে না সেনা ৷ সেনাছাউনির আওতার মধ্যেই গড়ে তোলা হবে 4টি স্থায়ী এলিফ্যান্ট করিডোর (Elephant corridor) ৷ যে চারটি স্থায়ী হাতির করিডোর নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেগুলো মূলত পরিবেশবান্ধব উপায়ে এমনভাবে সাজানো হবে যাতে সেখানে সেনার কোনও ভারী যানবাহন বা কাঁটাতারের বেড়া না-থাকে ।
কার্শিয়াং বন বিভাগ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গের পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ইতিহাসে নজির গড়ে উঠতে চলেছে এভাবেই । বাগডোগরা বনাঞ্চল সংলগ্ন কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংডুবি সেনাছাউনি এবং তার আশপাশের অঞ্চলে হাতির সুগম ও নিরাপদ যাতায়াত সুনিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে এক অভিনব উদ্যোগ ।
দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় হাতির প্রাকৃতিক পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় মানুষ ও হাতির সংঘাত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল । এই সমস্যার সমাধানে সম্প্রতি বন বিভাগ ও সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা যৌথভাবে এক সমীক্ষা চালিয়ে সেনাছাউনির ভেতরে থাকা হাতির যাতায়াত ও বন্যপ্রাণী বিচরণস্থল রয়েছে এমন 26টি অতি বিপজ্জনক এবং 5টি আংশিক বিপজ্জনক স্থান চিহ্নিত করেছেন ।
বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষায় এবং সেনাশিবিরের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে এবার ব্যাংডুবির সেনা আওতাধীন প্রায় 230 একর জমিতে 4টি স্থায়ী হাতির করিডোর গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এর পাশাপাশি বনের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে সেনাক্যাম্পের ভেতরে থাকা 35 একর আয়তনের বিশালাকার 'ইঞ্জিনিয়ার পার্কটি' সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষ।
ঐতিহাসিকভাবেই উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল এশীয় হাতির অন্যতম প্রধান আদি বাসস্থান ও পরিযায়ী ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত । নেপালের ঝাপাকোলা ও সীমান্ত নদী মেচী থেকে শুরু করে নকশালবাড়ি, টুকরিয়াঝাড়, বাগডোগরা, বামনপোখরি, সুকনা ও মহানন্দা অভয়ারণ্য হয়ে হাতিরা দল বেঁধে ডুয়ার্সের তিস্তা, জলঢাকা অতিক্রম করে অসমের সীমানা পর্যন্ত যাতায়াত করে থাকে ।
আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংস্থা ও বন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, সমগ্র উত্তরবঙ্গে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় 14টি প্রধান ও স্থায়ী হাতি করিডোর রয়েছে । যার মধ্যে মেচী-মহানন্দা, আপালচাঁদ -বাগডোগরা, রেইতি -তিতি এবং সুকনা-বাগডোগরা সংযোগসূত্রগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল।
তবে গত কয়েক দশকে এই অঞ্চল জুড়ে দ্রুত নগরায়ণ, চা বাগানের অনিয়ন্ত্রিত বাড়বাড়ন্ত, এশিয়ান হাইওয়ে-সহ ব্যস্ত সড়কপথ, চ্যাংড়াবান্ধা-শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার ব্রডগেজ রেলপথের সম্প্রসারণ এবং কৌশলগত সুরক্ষার প্রয়োজনে সামরিক ঘাঁটি গড়ে ওঠার ফলে প্রাচীন এই করিডোরগুলো মারাত্মকভাবে খণ্ডবিখণ্ড ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে । প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা জঙ্গল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় হাতিরা তাদের বংশানুক্রমিক বিচরণপথ খুঁজে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয় ৷ তারা বাধ্য হয়ে খাবারের খোঁজে বা এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যেতে গিয়ে জনবসতি, ফসলের জমি কিংবা সেনাশিবিরের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে প্রবেশ করে ফেলছে ।
বাগডোগরার ব্যাংডুবি অঞ্চলে এই সংকটের মূল কারণ হল হাতির চলাচলের চিরাচরিত ভৌগোলিক গতিপথ । বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘকালীন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রবীণ হাতির নেতৃত্বাধীন হাতির পাল মূলত মহানন্দা অভয়ারণ্য ও সুকনার গভীর জঙ্গলের সীমানা থেকে যাত্রা শুরু করে বামনপোখরি এলাকা পার হয় ।
সেখান থেকে পাহাড়ি নদী বালাসন অতিক্রম করে তারা প্রাকৃতিকভাবেই খাদ্য ও জলের সন্ধানে প্রবেশ করতে চায় বাগডোগরার ঘন জঙ্গলে । কিন্তু বাগডোগরা বনভূমির একদম কেন্দ্রবিন্দুতে সেনার 16 নম্বর ফিল্ড অ্যামিউনিশন ডিপো বা 16 এফএডি অবস্থিত থাকায় কয়েক দশক থেকে চলে আসা ওই পথটি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে । মাঝপথে তীক্ষ্ণ কাঁটাতারের ঘেরা, উঁচু সীমানা প্রাচীর, বিস্ফোরক ও গোলাবারুদের গুদাম কিংবা সেনাদলের আবাসন, রেশনের গুদাম ও ভারী পরিকাঠামো থাকায় পথ হারিয়ে ফেলে হাতির দল ।
ফলস্বরূপ প্রায়শই ভয়াবহ সংঘর্ষ, সেনাক্যাম্পের সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়া এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বা মারাত্মক আঘাত পেয়ে হাতির অকালমৃত্যুর মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে । সমস্যার স্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব সমাধানের উদ্দেশ্যে কার্শিয়াং বন বিভাগ এবং সেনার ত্রিশক্তি কোরের আধিকারিকদের মধ্যে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও যৌথ পরিদর্শন হয় ।
বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত সাধু এবং বাগডোগরা এলিফ্যান্ট স্কোয়াড-এর রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষের নেতৃত্বে সেনা আধিকারিকরা ব্যাংডুবির সামরিক এলাকার প্রতিটি জিপিএস পয়েন্ট নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে দেখেন । সমীক্ষা দলের সংগৃহীত স্যাটেলাইট ম্যাপিং, ড্রোন ফুটেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও ছবির ভিত্তিতে পুরো এলাকার একটি বিশদ মানচিত্র ও ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কার্শিয়াংয়ের ডিএফও-র কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে ।
সেই রিপোর্ট যাচাই করে পাঠানো হবে রাজ্য সরকার, অরণ্য ভবন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের কাছে । কার্শিয়াং বনবিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় জানান যে, সেনার অধীনে থাকা 230 একর এলাকার মধ্যে চিহ্নিত 26টি অতি ঝুঁকিপূর্ণ ও 5টি আংশিক ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে থাকা কৃত্রিম সমস্ত বাধা সরিয়ে নেওয়া হবে।
কার্শিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে জানান, এই করিডোরগুলোতে হাতির পছন্দের গাছপালা রোপণ এবং ছোট ছোট জলাশয় তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে যাতায়াতের সময় হাতিরা নির্বিঘ্নে খাবার ও জল পায় ।
এর পাশাপাশি গভীর জঙ্গলের মাঝে ছড়িয়ে থাকা সেনার 35 একরের ইঞ্জিনিয়ার পার্কটি সরিয়ে নিলে বনের দু'টি বড় অংশ আবার সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে । পরিবেশবিদ ও আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী গবেষকদের মতে, ব্যাংডুবির এই রূপান্তর কেবল স্থানীয় একটি পদক্ষেপ নয়, বরং সামগ্রিক উত্তরবঙ্গের পরিবেশগত সামঞ্জস্য ফেরাতে এক মহাসংযোগকারী সেতু ।
বিগত বছরগুলোতে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে দ্রুতগামী ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু, লোকালয়ে প্রবেশ করে ঘরবাড়ি ভাঙচুর এবং হাতির আক্রমণে গ্রামবাসীদের মৃত্যুর ঘটনা নিয়মিত খবরে পরিণত হয়েছিল । এই চারটি করিডোর পুনরুজ্জীবিত হলে সুকনা ও বাগডোগরার মধ্যবর্তী হারিয়ে যাওয়া বাস্তুতন্ত্র আবার ফিরে আসবে ।
নিরাপদ যাতায়াতের সুনির্দিষ্ট পথ পেয়ে গেলে হাতির দলও আর দিশা হারিয়ে সেনা এলাকা কিংবা পার্শ্ববর্তী চাষের জমিতে পা বাড়াবে না । ফলে একদিকে যেমন বুনো এশীয় হাতির জীবন সুরক্ষিত হবে ও আন্তর্জাতিক স্তরে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বার্তা পৌঁছবে, তেমনই অন্যদিকে সীমান্তবর্তী স্পর্শকাতর সামরিক ঘাঁটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের জীবন ও জীবিকা অনেকাংশে নিরাপদ হয়ে উঠবে ।
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