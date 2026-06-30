ধূসর নেকড়ের ওপর 'হামলা' ঠেকাতে কাঁকসার জঙ্গলে বড় উদ্যোগ বন দফতরের
গ্রামে গ্রামে প্রচার, স্কুলে সচেতনতা কর্মসূচি ! নেকড়ে দেখা গেলে কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়- এ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের সচেতন করছে বন দফতর ৷
Published : June 30, 2026 at 3:45 PM IST
কাঁকসা, 30 জুন: পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার গড় জঙ্গলে সন্ধ্যা নামলেই নিঃশব্দে শুরু হয় এক বিরল বন্যপ্রাণের চলাফেরা । দল বেঁধে কিংবা একাকী খাদ্যের সন্ধানে জঙ্গল ছেড়ে তারা পৌঁছে যায় সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে । এরা ধূসর নেকড়ে, ভারতের অন্যতম বিরল এবং পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক শিকারি প্রাণী । কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই নেকড়েদের উপর হামলার ঘটনা বাড়তে থাকায় উদ্বেগে বন দফতর । তাই মানুষ ও বন্যপ্রাণের সংঘাত কমাতে এবার বিশেষ সচেতনতা অভিযান শুরু করেছে দুর্গাপুর বনাঞ্চল ।
বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকসার গড় জঙ্গল দীর্ঘদিন ধরেই ধূসর নেকড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল । সন্ধ্যা বা ভোরের দিকে খাদ্যের খোঁজে তারা মাঝেমধ্যেই বিষ্ণুপুর, সরস্বতীগঞ্জ, রক্ষিতপুর, মলানদিঘী-সহ জঙ্গল সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে চলে আসে । অনেক সময় তাদের দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা । কোথাও তাড়িয়ে দেওয়া হয়, আবার কোথাও হামলার ঘটনাও ঘটে । বনকর্তাদের মতে, অজ্ঞতা ও ভুল ধারণাই এই সংঘাতের মূল কারণ ।
দুর্গাপুর, পানাগড় ও গুসকরার জঙ্গলে বসানো ট্র্যাপ ক্যামেরায় ইতিমধ্যেই 33টিরও বেশি ধূসর নেকড়ের ছবি ধরা পড়েছে । এই সংখ্যা প্রমাণ করছে, পশ্চিম বর্ধমানের এই বনাঞ্চল এখনও প্রজাতিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল । ফলে সংরক্ষণে আরও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন বন বিশেষজ্ঞরা ।
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ধূসর নেকড়ে খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষস্তরের প্রাণী । তারা খরগোশ, ইঁদুর ও অন্যান্য ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে । ফলে কৃষিজমিতে ফসলের ক্ষতি কমে এবং বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে । কোনও অঞ্চলে নেকড়ের সংখ্যা কমে গেলে তার প্রভাব গোটা বাস্তুতন্ত্রের উপর পড়তে পারে । তাই নেকড়ে সংরক্ষণ মানে কেবল একটি প্রাণীকে রক্ষা করা নয়, বরং সমগ্র জীববৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখা ।
এই কারণেই গ্রামে গ্রামে সচেতনতা প্রচার শুরু করেছে বন দফতর । মাইকিং করে নেকড়ে সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানানো হচ্ছে । পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি বিলি করা হচ্ছে লিফলেট । নেকড়ে দেখা গেলে কী করা উচিত, কী করা উচিত নয় এবং কীভাবে দ্রুত বন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, সে বিষয়েও গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ।
আগামী প্রজন্মের মধ্যেও এ ব্যাপারে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে এলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । ছবি, অডিয়ো-ভিজ়্যুয়াল উপস্থাপনা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের নেকড়ের জীবনচক্র, পরিবেশগত গুরুত্ব এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হচ্ছে ।
দুর্গাপুর বনাঞ্চলের রেঞ্জার তপব্রত রায় বলেন, "ধূসর নেকড়ে সাধারণত মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়েই চলতে চায় । তাই তাদের দেখলেই আতঙ্কিত না হয়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বন দফতরকে খবর দেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । সচেতনতা বাড়লে মানুষ ও বন্যপ্রাণের সংঘাত অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে ।"
বন দফতরের আশা, ধারাবাহিক প্রচার ও স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় ধূসর নেকড়েকে ঘিরে ভয় ও কুসংস্কার দূর হবে । একই সঙ্গে কাঁকসার গড় জঙ্গলের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং মানুষ-বন্যপ্রাণের সহাবস্থানের নতুন দৃষ্টান্তও গড়ে উঠবে ।