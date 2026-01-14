কুয়াশায় পথ হারিয়ে লোকালয়ে হাতির দল, রাতভর অভিযানে জঙ্গলে ফেরালেন বনকর্মীরা
হাতির দলটিকে জঙ্গলে ফেরাতে বন দফতরের কর্মী দিয়ে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয় । সাধারণ মানুষের সতর্ক করতে মাইকিং করা হয় ৷
আলিপুরদুয়ার, 14 জানুয়ারি: ঘন কুয়াশার জেরে পথ হারিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে 17টি হাতির একটি দল । মঙ্গলবার ভোরে দালগাঁও জঙ্গল থেকে খয়েরবাড়ি জঙ্গলের দিকে যাওয়ার সময় দিকভ্রান্ত হয়ে কোচবিহার জেলার বালাসুন্দর এলাকায় প্রবেশ করে হাতির দলটি । দলে ছিল 5টি শাবক, 5টি মাঝবয়সি এবং 7টি পূর্ণবয়স্ক হাতি ।
রাতভর বনকর্মীরা হাতিদের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে নজরদারি চালান । এই সময় হাতির দলটি দুটি প্রধান সড়ক ও একটি রেললাইন অতিক্রম করে ডুডুয়া নদীর ধারে কাশবনের মধ্যে আশ্রয় নেয় । নিকটবর্তী বনাঞ্চল থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে সারাদিন সেখানেই বিশ্রাম নেয় ক্লান্ত হাতির দলটি । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন জলদাপাড়া ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন, জলপাইগুড়ি ডিভিশন, কোচবিহার ডিভিশন এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভের বন আধিকারিক ও কর্মীরা ।
প্রায় 10টি আলাদা দল মোতায়েন করে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয় । সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য মাইকিং করা হয় এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় BNHS-163 ধারা জারি করা হয় । দলে শাবক থাকায় হাতির দলটি ছিল ধীরগতির ও অত্যন্ত সতর্ক । আগ্রাসনের সম্ভাবনাও থাকায় বনকর্মীরা সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, যখন মানুষের চলাচল তুলনামূলক কম থাকে ।
সন্ধ্যার পর থেকেই শুরু হয় হাতির দলটিকে জঙ্গলের দিকে ফেরানোর কাজ । ঘন কুয়াশার মধ্যেও দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর রাত প্রায় 1টার দিকে হাতির দলটি চলতে শুরু করে । অবশেষে বন দফতরের নিরলস প্রচেষ্টায় বুধবার ভোর 6টা নাগাদ হাতির দলটি জলদাপাড়া ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশনের অধীন দক্ষিণ খয়েরবাড়ি বনাঞ্চলে নিরাপদে প্রবেশ করে ।
এই সময় বন দফতরের পক্ষ থেকে বারবার রেল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট রুটে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয় । বন দফতরের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বিত উদ্যোগে প্রায় 20 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে হাতির দলটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয় । এই ঘটনায় কোনও হাতি, বনকর্মী বা সাধারণ মানুষ আহত হননি । বন দফতরের সফল অভিযানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা ।
জলদাপাড়া বন বিভাগের ডিএফও প্রবীণ কাসওয়ান বলেন, "ঘন কুয়াশায় পথ হারিয়ে লোকালয়ে 17 হাতির একটি দল চলে এসেছিল । দীর্ঘ প্রচেষ্টায় বনদফতরের কর্মীরা হাতির দলটিকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন । এই ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ।"