সেনাছাউনির সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ল হস্তিশাবক, নিরাপদে উদ্ধারের পর ফিরল মায়ের কোলে

সেনাছাউনির সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ল হস্তিশাবক, নিরাপদে উদ্ধারের পর ফিরল মায়ের কোলে
Elephant Calf Safely Rescued: দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় দলে ফেরানো হয়েছে হাতির শাবককে ৷ কঠিন ছিল দলে ফেরানো, জানালেন কার্শিয়াংয়ের ডিএফও ৷
Published : October 25, 2026 at 8:45 PM IST
শিলিগুড়ি, 25 অক্টোবর: বাগডোগরার 16 এফএডি (16 FAD) সেনাছাউনি এলাকায় সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে একটি 15-20 দিন বয়সের হস্তিশাবককে নিরাপদে উদ্ধার করল বন দফতর ৷ পরবর্তী সময়ে হস্তিশাবকটিকে দলের সঙ্গে মিলিয়েও দেন বনকর্মীরা ৷ দীর্ঘ সাড়ে সাত ঘণ্টার এক কঠিন ও নিখুঁত অভিযানের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে বন দফতর ৷
বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর আনুমানিক চারটে নাগাদ বাগডোগরা সেনাছাউনির 16-এফএডি এলাকায় একটি মা হাতি তার 15 থেকে 20 দিন বয়সের শাবককে নিয়ে যাচ্ছিল ৷ সেই সময় সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে যায় শাবকটি ৷ বিষয়টি সেনা কর্মীদের নজরে আসতেই তাঁরা বিলম্ব না-করে দ্রুত বন দফতরে খবর দেন ৷ এরপর বাগডোগরা ফরেস্ট রেঞ্জ ও এলিফ্যান্ট স্কোয়াড রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৷
উদ্ধারকাজ শুরু করার আগে প্রাথমিক পরিস্থিতিতে মা হাতিটি আশপাশের জঙ্গলে সরে গেলেও শাবকটি ট্যাঙ্কেই আটকে থাকে ৷ এরপর বনকর্মীরা ট্যাঙ্ক ভেঙে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে হস্তিশাবককে সুস্থ ও সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করেন ৷ উদ্ধারের পরেই চিকিৎসকের উপস্থিতিতে শাবকটিকে প্রয়োজনীয় ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন (ORS) এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, যাতে দীর্ঘ সময় আটকে থাকার ফলে কোনও শারীরিক অসুস্থতা না-তৈরি হয় ৷
তবে, উদ্ধারের পর শুরু হয় সবথেকে চ্যালেঞ্জিং পর্ব ৷ হস্তিশাবককে তার দল ও মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া ৷ বাগডোগরার সহকারী বিভাগীয় বন আধিকারিক রাহুল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং রেঞ্জ অফিসারদের তত্ত্বাবধানে দু’টি বিশেষ দল গভীর জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ৷ দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর, জঙ্গলে দু’টি হাতির দলের সন্ধান মেলে ৷ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উদ্ধার হওয়া শাবকটিকে সেই দলের দিকে পাঠানো হয় ৷ জানা গিয়েছে, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর আনুমানিক দুপুর 1টা 30 মিনিট নাগাদ মা হাতিটি তার শাবককে চিনতে পারে এবং সানন্দে নিজের কাছে ও দলে ফিরিয়ে নেয় ৷
পুরো বিষয়টি নিয়ে কার্শিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, "সেনাবাহিনীর সময়োচিত তৎপরতা এবং আমাদের বন দফতরের কর্মী ও চিকিৎসকদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই জটিল ও স্পর্শকাতর অভিযানটি সফল হয়েছে ৷ প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা ধরে চলা এই উদ্ধার ও মিলন অভিযান শেষে শাবকটি তার মায়ের কাছে ফিরে গেছে ৷ সে সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে ৷" বন দফতরের এই মানবিক ও নিখুঁত পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমী ও স্থানীয় বাসিন্দারা ৷