চাষের জমির গর্তে আটকে শাবক, সন্তানকে বাঁচাতে আর্তনাদ মা হাতির, তারপর...
পিড়াকাটা রেঞ্জ ও রঞ্জা বিটের বনকর্মীদের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় উদ্ধার করা সম্ভব হয় হস্তিশাবককে ৷
Published : February 18, 2026 at 8:41 PM IST
রঞ্জা (মেদিনীপুর) 18 ফেব্রুয়ারি: রাত তখন প্রায় 1টা ৷ হঠাৎই একটি হাতির চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামবাসীর ৷ তবে, ঘুম ভাঙার পর গ্রামবাসীরা বুঝতে পারেন, ঠিক চিৎকার নয়, আর্তনাদ ৷ কী হয়েছে দেখতে লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে চাষের জমিতে গিয়ে দেখলে, তাঁদের চোখ কপালে উঠে যায় ৷ চাষের জমির মাঝে থাকা গর্তের মধ্যে একটি হস্তিশাবক পড়ে ছটফট করছে ৷ সে যত বেরনো চেষ্টা করছে, তত কাদার মধ্যে আটকে যাচ্ছে ৷ আর মা হাতি সেই গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে ৷
এই করুণ দৃশ্য দেখেও এগিয়ে যাওয়ার সাহস হয়নি গ্রামবাসীদের ৷ যতই হোক হাতি বলে কথা ৷ যদি, হামলা করে বসে, তাহলে বেঘোরে প্রাণটাও যেতে পারে ৷ তাই ঝুঁকি না-নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টি জানান গ্রামবাসীরা ৷ সেখান থেকে খবর যায় বন দফতরের পিড়াকাটা রেঞ্জ ও রঞ্জা বিট অফিসে ৷ বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে, প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় ভোররাতে হস্তিশাবককে গর্ত থেকে বের করেন এবং মা হাতি-সহ শাবকে জঙ্গলে ফেরায় ৷
এই ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের রঞ্জা বিট এলাকায় ৷ মঙ্গলবার রাত 1টা নাগাদ মুসনা গ্রামে চাষের জমিতে শাবক-সহ ঢুকে পড়ে একটি হাতি ৷ অন্ধকারে শাবকটি জমির মাঝে থাকা গর্তে পড়ে যায় ৷ চেষ্টা করেও সেটি গর্ত থেকে বেরতে পারে না ৷ প্রথমে মা হাতি শুঁড় দিয়ে শাবককে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও, ব্যর্থ হয় ৷ তখনই তারস্বরে চিৎকার শুরু করে ৷
বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, গর্তের একদিকে কাদার মধ্যে শাবকটি আটকে গিয়েছিল ৷ ফলে সেটিকে বের করা দুষ্কর হয়ে ওঠে ৷ আর মা হাতিটি গর্তের চারদিকে ঘোরাঘুরি করায় আরও সমস্যায় পড়তে হয় বনকর্মীদের ৷ ফলে মা হাতিকে সেখান থেকে কিছুটা দূরে সরানো হয় ৷ এরপর ওই গর্তের যে অংশে শাবকটি আটকে ছিল, তার আশেপাশে মাটি কেটে জায়গাটি চওড়া করা হয় ৷ এর জন্য পাইপে গর্তে জলও ঢালেন বনকর্মীরা ৷
এরপর গর্তে নামার জন্য একটি ঢালু রাস্তা তৈরি করেন বনকর্মীরা ৷ সেই রাস্তা দিয়ে হাতিটি গর্তে নামে ও শুঁড় দিয়ে টেনে শাবককে বের করে আনে ৷ এরপর শাবককে নিয়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে যায় হাতিটি ৷ তবে, বনকর্মীরা হাতি ও শাবকের উপর নজর রাখছে বলে জানিয়েছেন বন দফতরের এক আধিকারিক ৷ শাবকটির স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতেই এই নজরদারি ৷
এই নিয়ে পিড়াকাটা রেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত এক আধিকারিক বলেন, "মায়ের সঙ্গে মাঠের ফসল খেতে নেমে গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল হস্তিশাবক ৷ এই খবর পেয়ে স্থানীয়দের সাহায্যে নিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করেন বনকর্মীরা ৷ এই শাবককে উদ্ধার করতে কয়েক ঘণ্টা লাগে আমাদের ৷ গর্ত থেকে উদ্ধারের পরেই শাবককে নিয়ে মা হাতি জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে ৷ শাবকটি এখন সুস্থ আছে ৷ তবুও, বনকর্মীরা নজরদারির মধ্যে রেখেছে ৷"