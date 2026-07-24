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রেললাইনে হাতির মৃত্যু রোধে লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ বন দফতরের

শুক্রবার স্ন্যাপ ফাউন্ডেশন, ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভারতীয় রেল ও বন দফতরের উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয় নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে ৷

Loco Pilots Special Training
নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 5:25 PM IST

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শিলিগুড়ি, 24 জুলাই: উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল সংলগ্ন রেললাইনগুলিতে ট্রেনের ধাক্কায় হাতি ও বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রোধ এবং বন্যপ্রাণীর সঙ্গে নিরাপদ সহাবস্থান সুনিশ্চিত করতে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের লোকো পাইলট রানিং বিল্ডিংয়ে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির । স্ন্যাপ (সলিটরি নেচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্রোটেকশন) ফাউন্ডেশন, ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভারতীয় রেল এবং পশ্চিমবঙ্গ বন দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই কর্মসূচি ৷ কাটিহার ডিভিশনের ইতিহাসে এই প্রথম এই ধরনের এক অনন্য সমন্বিত প্রয়াস নেওয়া হল । এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কাটিহার ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের প্রায় 120 জন লোকো পাইলট সক্রিয়ভাবে অংশ নেন ।

অনুষ্ঠানে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনজিপি-র এডিআরএম অজয় সিং, কাটিহার ডিভিশনের এডিএমই (পি), এডিএসও, এরিয়া ম্যানেজার, চিফ লোকো পাইলট এবং কার্শিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার । পরিবেশপ্রেমী সংস্থার প্রতিনিধিরাও এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ৷

Loco Pilots Special Training
নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির (নিজস্ব ছবি)

কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে 'স্ন্যাপ'-এর সম্পাদক কৌস্তভ চৌধুরী উদ্বেগের সঙ্গে পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘2016 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গুলমা থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত 150 কিলোমিটার দীর্ঘ রেল ট্র্যাকে ট্রেনের ধাক্কায় 39টি হাতির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে । পাশাপাশি একই সময়ের মধ্যে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সেকশনে আরও তিনটি হাতি প্রাণ হারিয়েছে । এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় সমস্ত অংশীদারদের মধ্যে দ্রুত আরও জোরদার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় গড়ে তোলা কতটা জরুরি ।’’

Loco Pilots Special Training
নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির (নিজস্ব ছবি)

এডিআরএম অজয় সিং বলেন, ‘‘উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের অনেক সুরক্ষিত বনাঞ্চল ও এলিফ্যান্ট করিডরের ওপর দিয়ে রেললাইন বিস্তৃত । বন্যপ্রাণী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও চিহ্নিত এলিফ্যান্ট করিডরগুলিতে ট্রেনের গতিসীমা ঘণ্টায় 30 থেকে 50 কিলোমিটারের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে । রেলের সঙ্গে যৌথভাবে নেওয়া এই পদক্ষেপ হাতির সঙ্গে ট্রেনের সংঘর্ষ কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ।’’

Loco Pilots Special Training
নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির (নিজস্ব ছবি)

ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হাতি পারাপারের স্থানগুলিতে স্পটলাইট, সাইনবোর্ড লাগানো, লোকো পাইলট ও স্টেশন পরিচালকদের মধ্যে সরাসরি ও দ্রুত বার্তা আদান-প্রদান এবং সংবেদনশীল বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েন রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয় ।

Loco Pilots Special Training
নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির (নিজস্ব ছবি)

এছাড়াও, সিসিটিভি-র নজরদারি বাড়ানো এবং 'ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম'-এর কার্যক্ষমতার পরিধি বিদ্যমান 10 মিটার থেকে বাড়িয়ে অন্তত 500 মিটারে উন্নীত করার জোরালো প্রস্তাব রাখা হয় । এই বিষয়ে কৌস্তভ চৌধুরী আরও বলেন, "রেললাইন ও বনাঞ্চলে হাতির গতিবিধির সঠিক তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিনিময় করতে রেল ও বন দফতরের যৌথ সমন্বয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা যৌথ কার্যপ্রণালী তৈরির রূপরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আগামিদিনে দুর্ঘটনা শূন্যে নামিয়ে আনতে সাহায্য করবে ।’’

Loco Pilots Special Training
নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির (নিজস্ব ছবি)
Loco Pilots Special Training
নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির (নিজস্ব ছবি)

রেল ও বন দফতরের সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের মতে, লোকো পাইলটদের এই বিশেষ সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের রেলপথে হাতির অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ট্রেনের ধাক্কায় হাতি মৃত্যুর ঘটনা পুরোপুরি বন্ধ করতে সহযোগিতা করবে ।

Loco Pilots Special Training
নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির (নিজস্ব ছবি)

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TAGGED:

FOREST DEPARTMENT
হাতির মৃত্যু
ELEPHANT DEATHS
লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ
LOCO PILOTS SPECIAL TRAINING

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