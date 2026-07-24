রেললাইনে হাতির মৃত্যু রোধে লোকো পাইলটদের বিশেষ প্রশিক্ষণ বন দফতরের
শুক্রবার স্ন্যাপ ফাউন্ডেশন, ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভারতীয় রেল ও বন দফতরের উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয় নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে ৷
Published : July 24, 2026 at 5:25 PM IST
শিলিগুড়ি, 24 জুলাই: উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল সংলগ্ন রেললাইনগুলিতে ট্রেনের ধাক্কায় হাতি ও বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রোধ এবং বন্যপ্রাণীর সঙ্গে নিরাপদ সহাবস্থান সুনিশ্চিত করতে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের লোকো পাইলট রানিং বিল্ডিংয়ে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির । স্ন্যাপ (সলিটরি নেচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্রোটেকশন) ফাউন্ডেশন, ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভারতীয় রেল এবং পশ্চিমবঙ্গ বন দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই কর্মসূচি ৷ কাটিহার ডিভিশনের ইতিহাসে এই প্রথম এই ধরনের এক অনন্য সমন্বিত প্রয়াস নেওয়া হল । এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কাটিহার ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের প্রায় 120 জন লোকো পাইলট সক্রিয়ভাবে অংশ নেন ।
অনুষ্ঠানে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনজিপি-র এডিআরএম অজয় সিং, কাটিহার ডিভিশনের এডিএমই (পি), এডিএসও, এরিয়া ম্যানেজার, চিফ লোকো পাইলট এবং কার্শিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার । পরিবেশপ্রেমী সংস্থার প্রতিনিধিরাও এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ৷
কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে 'স্ন্যাপ'-এর সম্পাদক কৌস্তভ চৌধুরী উদ্বেগের সঙ্গে পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘2016 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গুলমা থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত 150 কিলোমিটার দীর্ঘ রেল ট্র্যাকে ট্রেনের ধাক্কায় 39টি হাতির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে । পাশাপাশি একই সময়ের মধ্যে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সেকশনে আরও তিনটি হাতি প্রাণ হারিয়েছে । এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় সমস্ত অংশীদারদের মধ্যে দ্রুত আরও জোরদার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় গড়ে তোলা কতটা জরুরি ।’’
এডিআরএম অজয় সিং বলেন, ‘‘উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের অনেক সুরক্ষিত বনাঞ্চল ও এলিফ্যান্ট করিডরের ওপর দিয়ে রেললাইন বিস্তৃত । বন্যপ্রাণী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও চিহ্নিত এলিফ্যান্ট করিডরগুলিতে ট্রেনের গতিসীমা ঘণ্টায় 30 থেকে 50 কিলোমিটারের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে । রেলের সঙ্গে যৌথভাবে নেওয়া এই পদক্ষেপ হাতির সঙ্গে ট্রেনের সংঘর্ষ কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ।’’
ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হাতি পারাপারের স্থানগুলিতে স্পটলাইট, সাইনবোর্ড লাগানো, লোকো পাইলট ও স্টেশন পরিচালকদের মধ্যে সরাসরি ও দ্রুত বার্তা আদান-প্রদান এবং সংবেদনশীল বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েন রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয় ।
এছাড়াও, সিসিটিভি-র নজরদারি বাড়ানো এবং 'ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম'-এর কার্যক্ষমতার পরিধি বিদ্যমান 10 মিটার থেকে বাড়িয়ে অন্তত 500 মিটারে উন্নীত করার জোরালো প্রস্তাব রাখা হয় । এই বিষয়ে কৌস্তভ চৌধুরী আরও বলেন, "রেললাইন ও বনাঞ্চলে হাতির গতিবিধির সঠিক তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিনিময় করতে রেল ও বন দফতরের যৌথ সমন্বয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা যৌথ কার্যপ্রণালী তৈরির রূপরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আগামিদিনে দুর্ঘটনা শূন্যে নামিয়ে আনতে সাহায্য করবে ।’’
রেল ও বন দফতরের সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের মতে, লোকো পাইলটদের এই বিশেষ সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের রেলপথে হাতির অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ট্রেনের ধাক্কায় হাতি মৃত্যুর ঘটনা পুরোপুরি বন্ধ করতে সহযোগিতা করবে ।