দাঁতালের হানায় মৃত্যু শূন্য, 2 দশকের ইতিহাসে প্রথম ! উচ্ছ্বসিত বন দফতর
Published : April 2, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: খাবারের খোঁজে জঙ্গল ছেড়ে দাঁতালের লোকালয়ে চলে আসা কিংবা জীবিকার খোঁজে মানুষের জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়া, উভয় কারণেই ঘটে হাতি-মানুষ সংঘাত ৷ যার ফলে গজপতির রোষে বেমক্কা হারিয়ে গিয়েছে একাধিক প্রাণ । শুধু প্রাণহানিই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাতির আক্রমণে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকাতেও মারাত্মক প্রভাব পড়ে । বসতবাড়ি, ফসলী জমিতে হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয় বিপুল । তবে, 2025-26 সালের বার্ষিক হিসেবে উচ্ছ্বসিত রাজ্য বন দফতরের কর্মী-আধিকারিকরা ।
এই বছরে বন বিভাগের বাকুড়া ডিভিশনের উত্তর বিভাগে হাতির হানায় কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি । যেখানে, 2015-16 সালে দাঁতালের আক্রমণে 28 জনের মৃত্যু হয়েছিল । যা গত কয়েক বছরের ইতিহাসে যা ছিল সর্বোচ্চ । দুই দশক পর অর্থাৎ 2007 সালের পর এবার মৃত্যুর ঘটনা শূন্যতে নেমে এসেছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বনকর্তা বলেন, "অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বন বিভাগ এই সাফল্য অর্জন করেছে । অধিক কর্মী নিয়োগ করে বন সংলগ্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কিংবা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, হাতির গতবিধিতে নজরদারি করা ইত্যাদির মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থানের চেষ্টা চলছে । আগামীতে রাজ্যের প্রতিটি বন বিভাগে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।"
পরিসংখ্যান কী বলছে ?
বনদফতরের পরিসংখ্যান বলছে, 2007 সাল থেকে চলতি বছরে আজকের দিন পর্যন্ত বাঁকুড়া উত্তর বিভাগে হাতির হানায় সবমিলিয়ে 108 জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে । তবে এবছর সেই সংখ্যাটা শূন্য ।
হাতির হানায় মৃত্যুর পরিসংখ্যান
সরকারি সূত্রে পাওয়া পরিসংখ্যানের তথ্য বলছে, 2007-08 সালে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছিল তিনজনের ৷ এরপর 2008-09 সালে 2 জন, 2009-10 সালে 4 জন, 2010-11 সালে 3 জন, 2011-12 সালে 3 জন, 2012-13 সালে 3 জনের মৃত্যু হয় ৷ 2013-14 সালে সেই মৃত্যু বেড়ে তিনগুণ হয় । সেই বছর হাতির হামলায় 9 জনের মৃত্যু হয়েছিল । পরের বার সংখ্যাটা আরও বাড়ে ৷ 2014-15 সালে মৃত্যু হয় 12 জনের । তার পরের বছরে মৃতুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চতে পৌঁছয় । 2015-16 সালে হাতির হামলায় 28 জনের মৃত্যু হয়েছে ।
এরপর এই মৃত্যুর হার অনেকটা কমে যায় । 2016-17 সালে আট জনের মৃত্যু হয় হাতির হানায় । এর অর্ধেক হয় তার পরের বার । 2017-18 সালে 4 জনের মৃত্যু হয়েছিল । 2018-19 সালে মৃত্যু বেড়ে 6 জন এবং 2019-20 সালে হাতির হানায় 5 জনের মৃত্যু হয়েছে । 2020-21 সালে মৃত্যু ঘটে 3 জনের ।2021-22 সালে 4 জনের, 2022-23 সালে 7 জনের এবং 2023-24 সালে 3 জনের, 2024-25 সালে একজনের মৃত্যু হয়েছে । তবে এবার 2025-26 সালে সেই সংখ্যাটা শূন্য । সব মিলিয়ে 108 জনের মৃত্যু হয়েছে শুধুমাত্র বাঁকুড়া উত্তর বিভাগেই ।
বাঁকুড়া জেলার বনাঞ্চলকে তিনটি ভাগে ভাগ হয় । বাঁকুড়া উত্তর ডিভিশন, বাঁকুড়া দক্ষিণ বিভাগ এবং পাঞ্চেত ডিভিশন । একদা এই বনাঞ্চল এলাকায় হাতির হানায় সর্বাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটত । বনবিভাগের 2015-2016 বার্ষিক রিপোর্টেই হাতির হানায় 28 জনের মৃত্যু তথ্য প্রকাশ্যে এসেছিল । যা নিয়ে হইচই কম হয়নি । রাজ্য বন বিভাগের কর্মী আধিকারিক কিংবা মন্ত্রীর কাজকর্ম ও যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল । তার আগে ও পরে দাঁতালের হানায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি এমনটা নয় । তবে, মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রকাশ পেতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে । এরপরেই রাজ্য সরকার তথা বনবিভাগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানা পদক্ষেপ করে ।
এক বনাধিকারিক বলেন, "2025-26 সালে বাঁকুড়া উত্তর বিভাগে মোট 9,315টি হাতি অবস্থান করছিল । যেখানে 2024-25 সালে ছিল 7,790টি হাতি ৷ দাঁতালের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাফল্য সম্ভব হয়েছে বন বিভাগের সকল অংশীদারের জন্য । বিশেষ করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, গণমাধ্যম, জনসাধারণ এবং বন বিভাগ ও জেলার অন্যান্য বিভাগের বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পারস্পরিক সহযোগিতায় এটা সম্ভব হয়েছে । এই অর্থ বছরেও আমরা একই রকম সহযোগিতা কামনা করছি সকল স্তর থেকে ।"
উল্লেখ্য, সরকারি তথ্যর বাইরেও হাতির হানায় মৃত্যু কিংবা ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে বনাঞ্চল সংলগ্ন বাসিন্দার নানান রকম অভিযোগ থাকে । একই রকম ভাবে, একটি নির্দিষ্ট বন বিভাগ এলাকায় হাতির হানায় মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যতে নামিয়ে আনার পাশাপাশি রাজ্যের প্রত্যেকটি বনাঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতিও কমেছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা । বন বিভাগের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, 2024 সালে উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহল মিলিয়ে গোটা রাজ্যে হাতির হানায় মৃত্যুর সংখ্যা 99 । যার মধ্যে বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি ও ঝাড়গ্রাম এলাকায় সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি । প্রতিটি মৃত্যুর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণা ঘোষণা করা হয় ।